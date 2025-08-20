Mượn sự tích Thánh Gióng kể về một dân tộc vươn mình, ngày 19-8, ca sĩ Lê Việt Anh chính thức giới thiệu đến khán giả MV "Gióng tự do" kết hợp cùng NSƯT Dương Thùy Anh (đàn nhị). Sản phẩm đánh dấu một thử nghiệm mới mẻ của nam ca sỹ, đưa khán giả đến sự hòa quyện độc đáo giữa âm nhạc dân gian đương đại và pop/rock.

Qua "Gióng tự do", Lê Việt Anh thể hiện khát vọng của người dân Việt Nam trước kỷ nguyên vươn mình

Sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại tạo nên không gian âm nhạc vừa tinh tế, vừa mạnh mẽ. Trên nền nhạc đó, giọng hát Lê Việt Anh được xem là điểm nhấn, như một lời kể về câu chuyện Thánh Gióng năm xưa, từ cậu bé vươn mình thành anh hùng đánh đuổi giặc Ân, giành lại độc lập cho dân tộc.

Thánh Gióng gắn liền với lịch sử dựng và giữ nước của Việt Nam với rất nhiều ý nghĩa và cảm xúc. Câu chuyện về Thánh Gióng thể hiện khát vọng tự do của người dân Việt Nam thời xưa, và khát vọng vươn lên đưa Việt Nam hoá rồng ở thời điểm hiện tại.

Lê Việt Anh kết hợp cùng NSƯT Dương Thùy Anh

Nhạc sĩ Huy Trần Jack, tác giả ca khúc, chia sẻ khi chứng kiến Lê Việt Anh thử sức nhiều hơn với mảng sân khấu, nhạc kịch, và đặc biệt là những tác phẩm gắn liền với văn hóa, tình yêu nước, và lịch sử, anh đã nghĩ đến một hướng đi hoàn toàn mới dành cho nam ca sĩ. Đó là những ca khúc pop/rock hiện đại, trẻ trung, dễ đi vào lòng người nghe nhạc đại chúng, nhưng vẫn truyền tải một thông điệp sử ca hào hùng và mới lạ.

Nam ca sĩ bày tỏ MV này không chỉ đơn giản kể lại chuyện xưa, mà còn là lời hiệu triệu, khơi lại lòng tự hào dân tộc

Lê Việt Anh cho biết anh rất tâm huyết với dự án lần này, bởi nó không chỉ đơn thuần là một bài hát, mà còn thể hiện khát vọng của mỗi người dân Việt Nam khi đứng trước kỷ nguyên vươn mình, ai cũng mong muốn đóng góp công sức của mình cho sự phát triển của đất nước.

MV này không chỉ đơn giản kể lại chuyện xưa, mà còn là lời hiệu triệu, khơi lại lòng tự hào dân tộc, biết ơn những thế hệ cha ông từ ngàn năm trước, vững bước tiến vào kỷ nguyên mới cùng bạn bè năm châu.

Việt Anh cùng ê kíp thực hiện trong buổi ra mắt MV chiều 19-8