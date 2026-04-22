Thể thao

Leicester City rớt hạng Ba: Cú trượt dài của cựu vô địch Ngoại hạng

Đông Linh (theo ESPN)

(NLĐO) - Hòa 2-2 với Hull City vòng áp chót Championship, Leicester City rớt hạng League One, khép lại màn trượt dài của nhà vô địch Ngoại hạng sau tròn 10 năm.

Bị Hull City cầm hòa 2-2 trên sân nhà rạng sáng 22-4, Leicester City với 42 điểm sau 44 trận đấu đã không còn khả năng bắt kịp nhóm đội ở khu vực an toàn, đành khép lại mùa giải thảm họa bằng tấm vé xuống chơi tại League One, còn gọi là Giải hạng Ba trong hệ thống thi đấu bóng đá Anh.

Leicester City rớt hạng Ba: Cú trượt dài của cựu vô địch Ngoại hạng - Ảnh 1.

Leicester City sau trận hòa thảm họa với Hull City trên sân nhà rạng sáng 22-4

Đây là lần hiếm hoi trong kỷ nguyên Premier League một đội bóng rơi liền hai hạng, từ giải đấu cao nhất xuống thẳng sân chơi hạng Ba. Lần thứ ba trong vòng bốn mùa giải họ phải xuống thi đấu ở hạng thấp hơn – thống kê cho thấy sự lao dốc không phanh của đội bóng từng làm nên câu chuyện cổ tích tại Premier League năm 2016.

Leicester City rớt hạng Ba: Cú trượt dài của cựu vô địch Ngoại hạng - Ảnh 2.

Luke Thomas đưa Leicester City vượt lên dẫn 2-1

Tại trận đấu tại sân King Power, Leicester City nuôi hy vọng mong manh sau khi bị Hull City dẫn bàn. Jordan James gỡ hòa 1-1 từ chấm phạt đền trước khi Luke Thomas đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn 2-1 phút 51. Tuy nhiên, sai lầm nơi hàng thủ cùng bàn gỡ của Oli McBurnie phía Hull City đã dập tắt tất cả. Những cơ hội cuối trận của Patson Daka hay Aaron Ramsey đều trôi qua trong vô vọng.

Leicester City rớt hạng Ba: Cú trượt dài của cựu vô địch Ngoại hạng - Ảnh 3.

Bàn gỡ hòa của Oli McBurnie phía Hull City xóa đi bao hy vọng của "Bầy cáo"

Mùa giải này, Leicester City khởi đầu không tệ dưới thời HLV Martí Cifuentes khi chỉ thua 1 trong 10 trận đầu. Tuy nhiên, bước ngoặt đến vào đầu năm khi phong độ sa sút nghiêm trọng, cộng thêm án trừ 6 điểm do vi phạm quy định tài chính của EFL khiến họ rơi sát nhóm cầm đèn đỏ.

Ban lãnh đạo quyết định sa thải Cifuentes, bổ nhiệm Gary Rowett với hy vọng xoay chuyển tình thế. Dẫu vậy, mọi thứ không cải thiện khi Leicester City chỉ giành được 1 chiến thắng dưới thời nhà cầm quân này. Thất bại trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp Portsmouth trước đó đã đẩy họ đến sát bờ vực, còn trận hòa Hull chính là dấu chấm hết.

Leicester City rớt hạng Ba: Cú trượt dài của cựu vô địch Ngoại hạng - Ảnh 4.

Hai lãnh đạo Jon Rudkin và Aiyawatt Srivaddhanaprabha thẫn thờ với kết cục của đội nhà

Khán đài chứng kiến sự phẫn nộ của người hâm mộ, khi một tập thể sở hữu quỹ lương lên tới 42 triệu bảng và kinh nghiệm hàng nghìn trận chinh chiến tại Ngoại hạng Anh lại thi đấu bạc nhược. Đáng chú ý, ngay cả khi không bị trừ 6 điểm vì vi phạm tài chính, Leicester City vẫn nằm trong nhóm xuống hạng.

Leicester City rớt hạng Ba: Cú trượt dài của cựu vô địch Ngoại hạng - Ảnh 5.

Ngôi vô địch Ngoại hạng Anh 2016 như câu chuyện cổ tích mà Leicester kể với cả thế giới

Sự kiện xuống hạng tạo nên vòng tròn đầy cay đắng cho Leicester City. Từ chức vô địch Premier League hệt như chuyện cổ tích năm 2016, Leicester City hai năm liên tiếp góp mặt tại Champions League thậm chí còn lọt vào đến tứ kết, trước khi giành thêm danh hiệu FA Cup năm 2021.

Leicester City rớt hạng Ba: Cú trượt dài của cựu vô địch Ngoại hạng - Ảnh 6.

Bốn năm trước họ còn đá bán kết Conference League với AS Roma

Tuy nhiên, chỉ hai năm sau, Leicester City rớt hạng dù sở hữu nhiều ngôi sao như Jamie Vardy, James Maddison hay Youri Tielemans. Họ từng trở lại Premier League ngay lập tức với chức vô địch Championship dưới thời Enzo Maresca, nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang.

Sau khi Maresca ra đi, các HLV Steve Cooper và Ruud van Nistelrooy đều bất lực trong việc cứu vãn tình hình, dẫn đến thêm một lần rớt hạng.

Leicester City rớt hạng Ba: Cú trượt dài của cựu vô địch Ngoại hạng - Ảnh 7.

Cầu trường King Power vắng vẻ ngày Leicester rớt hạng

Leicester City đã khép lại một thập kỷ đầy biến động theo cách không ai có thể ngờ tới. Ba lần xuống hạng trong bốn mùa giải, "Bầy cáo" đã đi hết hành trình từ đỉnh cao vinh quang đến vực sâu thất vọng. Mùa giải 2026-2027 sẽ chỉ là lần thứ hai trong lịch sử 142 năm họ góp mặt tại League One – một thực tế cay đắng cho đội bóng từng làm cả thế giới ngưỡng mộ.

