Ngày 9-8, Hạt Kiểm lâm Sơn Trà - Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng) cho biết đã xử phạt hành chính ông N.V.P. (trú phường Sơn Trà) số tiền 1,25 triệu đồng vì tổ chức đưa người vào thu thập mẫu vật rừng khi chưa được phép của chủ rừng.

Trước đó, mạng xã hội xuất hiện hình ảnh nhóm người chặt cành cây chòi mòi (nho rừng) ở bán đảo Sơn Trà. Dù được nhắc nhở đây là hành vi vi phạm, nhóm vẫn tiếp tục hái quả.

Nhóm người bẻ cành cây, hái quả trên bán đảo Sơn Trà

Chiều 7-8, tổ kiểm lâm phát hiện 8 người đang bẻ cành chòi mòi, trong đó có 7 du khách được ông P. dẫn đi tham quan. Do quả ở trên cao, ông P. rung cây nhưng không rơi nên trèo lên bẻ cành xuống cho mọi người hái.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản, yêu cầu chấm dứt hành vi, mời ông P. về trụ sở làm việc. Ông P. sau đó thừa nhận vi phạm và nộp phạt theo quy định.

Quả chòi mòi (nho rừng) trên bán đảo Sơn Trà

Bán đảo Sơn Trà được ví như "lá phổi xanh" của TP Đà Nẵng với rừng nguyên sinh, hệ động thực vật phong phú và bờ biển đẹp. Đây còn là nơi sinh sống của loài voọc chà vá chân nâu quý hiếm. Quả chòi mòi là nguồn thức ăn của khỉ và voọc.