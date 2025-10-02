HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Vùng miền Miền Trung - Tây Nguyên

LÊN TÂY NGUYÊN: Mong lắm cây cầu bắc qua sông Đăk A Kôi

Bài và ảnh: Hoàng Thanh

Người dân ở xã Đăk Kôi - vùng núi phía Tây tỉnh Quảng Ngãi - mong mỏi một cây cầu bắc qua sông Đăk A Kôi để vươn lên làm giàu.

Xã Đăk Kôi có diện tích tự nhiên hơn 45.000 ha và dân số khoảng gần 6.000 người, trong đó gần 95% là đồng bào dân tộc thiểu số. Từ nhiều đời nay, dòng sông Đăk A Kôi chia cắt khoảng 10 thôn làng với trên 1.000 hộ dân với khu trung tâm xã và các tuyến tỉnh lộ huyết mạch nên khó khăn cho việc phát triển kinh tế.

Ông U Thành - Thôn trưởng thôn 5, xã Đăk Kôi - cho biết thôn có tổng cộng 217 hộ dân, hơn 1.000 nhân khẩu sống bên sông Đăk A Kôi. Nhiều năm qua, để phục vụ trẻ nhỏ đến trường học, dân vào khu trung tâm, người dân đã làm các cầu treo tạm với dây cáp sắt, mặt cầu bằng tre, gỗ. Gần đây, được Nhà nước quan tâm đã làm cầu treo bằng sắt. Các cầu treo rộng chừng 1,2 m, dài hàng chục mét không đáp ứng được việc vận chuyển hàng hóa, nông sản.

LÊN TÂY NGUYÊN: Mong lắm cây cầu bắc qua sông Đăk A Kôi - Ảnh 1.

Hàng chục hộ dân xã Đăk Kôi không thể phát triển kinh tế bởi dòng sông Đăk A Kôi chia cắt

Với hàng ngàn hecta đất trồng mì, cà phê, lúa, mỗi vụ thu hoạch, người dân phải vận chuyển từng bao bằng xe máy, rất tốn công sức và chi phí. "Mỗi hecta rẫy trồng mì cho thu hoạch hàng chục tấn nhưng do sông ngăn cách, chỉ vận chuyển bằng xe máy qua cầu nên chi phí đội lên rất lớn. Ví dụ, 1 kg mì bán bên kia sông được hơn 2.000 đồng nhưng bán tại rẫy chỉ được 1.000 đồng" - ông U Thành nói.

Không chỉ nông sản, các hộ nghèo ở thôn được hỗ trợ 60 triệu đồng xây nhà nhưng tiền vận chuyển vật liệu bằng xe máy đã tốn tới 20 triệu đồng. Do đó, tiền xây nhà chỉ còn lại 40 triệu đồng, không thể giúp người dân có căn nhà rộng rãi hơn.

Ông Nguyễn Văn Thủy, Bí thư Đảng ủy xã Đăk Kôi, cho biết xã Đăk Kôi bao đời nay, người dân sống liền với khu sản xuất nhưng chỉ có cầu treo nhỏ nên giao thông cực kỳ khó khăn. "Cầu treo hiện tại chỉ giải quyết được một phần nhu cầu đi lại của người dân. Còn những hàng hóa nặng, xe chở nông sản thì kẹt cứng, không thể chở nhiều một lần mà phải chở từng bao qua sông" - ông Thủy nói.

Theo ông Thủy, các ngôi làng bên kia sông, người dân đã sinh sống lâu đời, gắn liền với khu đất sản xuất nên không thể bố trí tái định cư ra vùng thuận lợi được. Để hạn chế nguy hiểm ở những cây cầu quá xuống cấp, vào mùa mưa sẽ đóng biển cấm không cho đi, vận động không cho học sinh qua lại.

Báo cáo của UBND xã Đăk Kôi cho thấy giai đoạn 2021-2025 xã đã được đầu tư hơn 155 tỉ đồng để phát triển hạ tầng, trong đó có đường giao thông nông thôn, điện, nước, trường học, trạm y tế. Tuy nhiên, việc đầu tư xây dựng cầu bắc qua sông vẫn chưa được thực hiện.

Giai đoạn 2026-2030, xã Đăk Kôi dự kiến cần hơn 520 tỉ đồng để tiếp tục hoàn thiện hạ tầng thiết yếu, trong đó có các công trình giao thông trọng điểm nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nông thôn mới. "Nguồn lực địa phương rất hạn chế, trong khi nhu cầu vốn cho đầu tư hạ tầng lại rất lớn. Xã mong muốn các cấp, ngành quan tâm bố trí nguồn lực sớm xây dựng cầu qua sông Đăk A Kôi để phục vụ người dân" - ông Nguyễn Minh Trí, Chủ tịch UBND xã Đăk Kôi, cho biết.

