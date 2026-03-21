Lên thăm mô hình sâm Ngọc Linh, thanh niên được tặng cây giống để khởi nghiệp

Ngày 21-3, hưởng ứng Tháng Thanh niên, UBND ba xã Tu Mơ Rông, Măng Ri, Đăk Sao (tỉnh Quảng Ngãi) phối hợp với Công ty Cổ phần Vingin - đơn vị sở hữu thương hiệu Sâm Ngọc Linh K5 - đã tổ chức hoạt động hướng nghiệp cho đoàn viên, thanh niên gắn với hỗ trợ phát triển vườn sâm Ngọc Linh.



Chương trình được tổ chức tại vườn sâm Ngọc Linh có diện tích hàng chục nghìn ha của Công ty Cổ phần Vingin. Tại đây, đoàn viên, thanh niên được tham quan mô hình trồng sâm Ngọc Linh dưới tán rừng, tìm hiểu quy trình trồng, chăm sóc, ươm giống từ hạt và kỹ thuật phòng bệnh, qua đó tiếp cận thực tế và định hướng phát triển kinh tế từ cây sâm.

Dược sĩ Đào Kim Long thay mặt ban tổ chức tặng bảng tượng trưng 3.000 cây sâm Ngọc Linh giống cho các đoàn viên, thanh niên

Để giúp thanh niên hiểu rõ hơn về giá trị của sâm Ngọc Linh, chính quyền 3 xã cùng doanh nghiệp đã mời dược sĩ Đào Kim Long - người đầu tiên phát hiện và công bố sâm Ngọc Linh ra thế giới - trực tiếp chia sẻ về hành trình tìm kiếm, phát hiện ra loài sâm quý trên đỉnh Ngọc Linh trước đây. Đồng thời, ông hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, bảo tồn và mở rộng vườn sâm theo tiêu chuẩn, qua đó định hướng thanh niên mạnh dạn khởi nghiệp từ cây dược liệu đặc hữu này.

Nhằm tiếp sức cho thanh niên khởi nghiệp, dịp này, ban tổ chức và dược sĩ Đào Kim Long đã trao tặng 3.000 cây sâm Ngọc Linh giống cho đoàn thanh niên 3 xã, với tổng trị giá khoảng 900 triệu đồng.

Đây là nguồn giống thuần chủng của Công ty Cổ phần Vingin, được chăm sóc kỹ lưỡng, bảo đảm chất lượng. Trước mắt, số cây giống sẽ được trồng tại vườn của doanh nghiệp, sau đó chuyển về địa phương để tiếp tục nhân giống, mở rộng diện tích, tạo sinh kế bền vững dưới tán rừng.

Dược sĩ Đào Kim Long về lại khu vực 53 năm trước đã phát hiện ra cây sâm Ngọc Linh. Nơi đây hiện nay đang được Công ty Cổ phần Vingin khoanh trồng sâm dưới tán rừng

Dược sĩ Đào Kim Long mong muốn trong thời gian tới, cây sâm Ngọc Linh sẽ phát triển mạnh, phổ biến để nhiều người có thể tiếp cận, sử dụng chăm sóc sức khoẻ.

Dịp này, ban tổ chức cũng trao 15 suất quà là sản phẩm sâm Ngọc Linh đã chế biến cho các cựu chiến binh tại 3 xã, thể hiện sự tri ân và chăm lo sức khỏe.

Ông Võ Trung Mạnh, Bí thư Đảng ủy xã Tu Mơ Rông, cho biết sâm Ngọc Linh là giống cây quý, có giá trị kinh tế cao. Những cây giống được trao tặng không chỉ mang giá trị kinh tế trước mắt mà còn là "hạt giống" khởi nghiệp, tạo động lực để thanh niên, nhất là thanh niên đồng bào Xơ Đăng, mạnh dạn vươn lên, phát triển kinh tế bền vững ngay trên quê hương mình.