Thể thao

Li Hao hụt “Găng tay vàng”, báo Trung Quốc “không phục” AFC

Hoàng Hiệp

(NLĐO) - Từ người hùng thầm lặng đưa đội nhà vào chung kết, thủ môn Li Hao rời giải với niềm hụt hẫng khi lỡ hẹn chức vô địch và cả danh hiệu “Găng tay vàng”.

Tại VCK U23 châu Á 2026, Li Hao bước vào trận chung kết với thành tích giữ sạch lưới tuyệt đối. Điều này đã khiến mọi ánh nhìn đổ dồn vào Li Hao, thủ thành được ví như "Vạn Lý Trường Thành di động" trong khung gỗ đại diện Đông Á.

Li Hao hụt “Găng tay vàng”, báo Trung Quốc “không phục” AFC - Ảnh 1.

Li Hao cùng U23 Trung Quốc vừa nhận trận thua đậm nhất trong lịch sử các trận chung kết U23 châu Á (Ảnh: Sina Sports)

Tính từ vòng bảng đến trước trận chung kết, người gác đền của U23 Trung Quốc trải qua 492 phút thi đấu xuất thần, cản phá thành công 28 cú dứt điểm trúng đích của đối thủ. Đặc biệt, ở trận tứ kết gặp Uzbekistan, Li Hao có tới 8 pha cứu thua trong 120 phút, sau đó tiếp tục tỏa sáng ở loạt luân lưu 11 m, trực tiếp đưa đội bóng đất nước tỉ dân lần đầu tiên tiến vào bán kết.

Li Hao hụt “Găng tay vàng”, báo Trung Quốc “không phục” AFC - Ảnh 2.

Thủ môn Rui Araki của U23 Nhật Bản nhận danh hiệu “Găng tay vàng” (Ảnh: AFC)

Thế nhưng, thất bại trước ĐKVĐ Nhật Bản với tỉ số 0-4 ở trận đấu cuối cùng đã thay đổi tất cả. Đối diện sức tấn công giàu tốc độ và biến hóa của "Samurai xanh", hàng phòng ngự Trung Quốc liên tục rơi vào trạng thái báo động. Đến lúc này, tài năng của Li Hao cũng không thể giúp đội nhà đứng vững. Trong lần đầu tiên nhận bàn thua tại VCK U23 châu Á 2026, thủ thành sinh năm 2004 phải vào lưới nhặt bóng tới 4 lần.

Sau trận đấu, truyền thông Trung Quốc cho rằng một trận thua không thể xóa nhòa cả giải đấu xuất sắc của Li Hao. Nhiều tờ báo như 63 Sports hay Sina Sports chỉ rõ việc để thủng lưới 4 bàn trong trận chung kết là "điểm trừ mang tính quyết định", song quá khắt khe khi Li Hao hụt danh hiệu cá nhân. Dù vậy, lựa chọn của AFC cho chủ nhân "Găng tay vàng" là điều có thể lý giải.

Rui Araki, thủ thành số một của U23 Nhật Bản, đã được vinh danh là "Thủ môn xuất sắc nhất" tại sân chơi năm nay. Người gác đền của "Samurai xanh" chỉ để lọt lưới duy nhất 1 bàn trong suốt hành trình. Anh thi đấu ổn định, điềm tĩnh và đặc biệt bản lĩnh ở những thời khắc quyết định như loạt luân lưu trong trận tứ kết với U23 Jordan hay trận chung kết vừa qua.

Rõ ràng, "Găng tay vàng" thường được trao cho thủ môn để thủng lưới ít nhất giải đấu. Ngoài ra, ở các sân chơi lớn, danh hiệu cá nhân phần lớn gắn liền với thành tích tập thể, và Araki là người đứng trong khung gỗ của nhà vô địch.

Không thể phủ nhận, chính sự vững chắc của Li Hao đã góp công lớn trong hành trình lịch sử của đoàn quân HLV Antonio Puche tại VCK U23 châu Á 2026. Việc lỡ hẹn với chiếc cúp vô địch và một danh hiệu cá nhân cũng không thể xóa nhòa tài năng của thủ thành trẻ sinh năm 2004.

Li Hao hụt “Găng tay vàng”, báo Trung Quốc “không phục” AFC - Ảnh 3.

Phong độ xuất thần của Li Hao đã giúp Trung Quốc lần đầu tiên đạt ngôi á quân U23 châu Á (Ảnh: AFC)

Với Li Hao, trận thua này dường như mang ý nghĩa động lực hơn là sự tiếc nuối. Trong bức thư gửi người hâm mộ sau trận chung kết, người gác đền Trung Quốc viết: "Thất bại giúp chúng tôi nhìn rõ khoảng cách trình độ để trở về tập luyện nghiêm túc hơn, cố gắng giành lại những trận đấu lẽ ra phải thắng, đứng vững ở vị trí thuộc về chính chúng tôi và nỗ lực tiến xa hơn".

    Thông báo