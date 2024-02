Lịch Âm hôm nay (26-2) và những thông tin tham khảo

Thời tiết hôm nay

Hôm nay, 26-2, không khí lạnh ảnh hưởng đến phía Bắc. Miền Bắc có mưa nhỏ rải rác; trời rét. Trong khi đó, miền Nam nắng nóng.

Nhiệt độ các vùng:

Hà Nội: Thấp nhất: 12-14 độ C. Cao nhất: 16-18 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Thấp nhất 16-18 độ C. Cao nhất: 25-28 độ C.

Đà Nẵng - Bình Thuận: Thấp nhất: 21-24 độ C. Cao nhất : 29-32 độ C.

Tây Nguyên: Thấp nhất: 19-22 độ C. Cao nhất: 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Nam Bộ: Thấp nhất: 23-26 độ C, miền Đông có nơi dưới 22 độ C. Cao nhất: 32-34 độ C; miền Đông 35-37 độ C.