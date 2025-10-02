Lịch nghỉ Tết Âm lịch 2026: Công chức, viên chức nghỉ 9 ngày

Bộ Nội vụ vừa đề xuất phương án nghỉ Tết Âm lịch 2026 và nghỉ lễ Quốc khánh 2026, trong đó công chức, viên chức sẽ được nghỉ 9 ngày dịp Tết Nguyên đán và 5 ngày dịp Quốc khánh.

9 ngày nghỉ Tết Âm lịch 2026

Theo dự thảo phương án gửi Thủ tướng Chính phủ, công chức, viên chức sẽ nghỉ Tết Âm lịch năm 2026 trong 9 ngày, gồm 5 ngày theo quy định và 4 ngày nghỉ hằng tuần.

Cụ thể, nghỉ từ thứ Bảy 14-2-2026 (27 tháng Chạp năm Ất Tỵ) đến hết Chủ nhật 22-2-2026 (mùng 6 tháng Giêng năm Bính Ngọ). Trong đó, 1 ngày nghỉ trước Tết và 4 ngày nghỉ sau Tết.

5 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2026

Với dịp Quốc khánh, Bộ Nội vụ đề xuất công chức, viên chức nghỉ từ thứ Bảy 29-8-2026 đến hết thứ Tư 2-9-2026, tổng cộng 5 ngày. Lịch nghỉ gồm 2 ngày lễ Quốc khánh, 2 ngày nghỉ hằng tuần và 1 ngày hoán đổi.

Phương án này đã được Bộ Nội vụ gửi lấy ý kiến 13 bộ, ngành, cơ quan liên quan và nhận được sự đồng thuận 100%. Hiện Bộ đã trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Người lao động được linh hoạt sắp xếp

Đối với người lao động ngoài khu vực công, Bộ Nội vụ đề nghị doanh nghiệp căn cứ điều kiện thực tế để bố trí lịch nghỉ Tết Âm lịch 2026, có thể lựa chọn:

Nghỉ 1 ngày cuối năm Ất Tỵ và 4 ngày đầu năm Bính Ngọ;

Hoặc 2 ngày cuối năm Ất Tỵ và 3 ngày đầu năm Bính Ngọ;

Hoặc 3 ngày cuối năm Ất Tỵ và 2 ngày đầu năm Bính Ngọ.

Dịp Quốc khánh 2026, người sử dụng lao động quyết định cho người lao động nghỉ 2 ngày (ngày 2-9 và 1 ngày liền kề trước hoặc sau). Thông báo lịch nghỉ phải được công bố ít nhất 30 ngày trước khi thực hiện.

Nếu ngày nghỉ lễ trùng ngày nghỉ hằng tuần, người lao động sẽ được bố trí nghỉ bù theo quy định của Bộ luật Lao động. Bộ Nội vụ cũng khuyến khích doanh nghiệp áp dụng phương án nghỉ giống công chức, viên chức hoặc thỏa thuận có lợi hơn cho người lao động.