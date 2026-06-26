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World Cup 2026

Lịch thi đấu World Cup 2026 hôm nay: Ecuador muốn gây sốc Đức, Nhật đại chiến Thụy Điển

Quốc An - Đồ Họa; Quốc An

(NLĐO) - Lịch thi đấu World Cup 2026 hôm nay, 25-6, tiếp tục sôi động với 6 trận đấu thuộc 3 bảng D, E và F.

Lượt trận cuối vòng bảng World Cup 2026 hôm nay (25-6) của bảng E sẽ diễn ra với hai cặp đấu: Curacao gặp Bờ Biển Ngà và Đức chạm trán Ecuador lúc 3 giờ sáng..

Đức đã chắc chắn giành ngôi đầu bảng nên không còn nhiều áp lực về kết quả. Trong khi đó, Ecuador buộc phải thắng để nuôi hy vọng cạnh tranh suất đi tiếp, ít nhất là vị trí thứ ba. Ở trận còn lại, Bờ Biển Ngà nắm lợi thế lớn khi chỉ cần hòa Curacao để giành vé trực tiếp vào vòng knock-out.

Tiếp đó, lúc 6 giờ sáng, bảng F khép lại với các cuộc đối đầu giữa Nhật Bản - Thụy Điển và Hà Lan - Tunisia.

Lịch thi đấu World Cup 2026 hôm nay: Ecuador muốn gây sốc Đức, Nhật đại chiến Thụy Điển - Ảnh 1.

Nhật Bản và Hà Lan chỉ cần không thua là chính thức giành vé đi tiếp, đồng thời vẫn cạnh tranh ngôi đầu bảng. Thụy Điển hiện đứng thứ ba với 3 điểm và buộc phải đánh bại Nhật Bản nếu muốn tự quyết tấm vé vào vòng 1/16.

Đến 9 giờ, bảng D bước vào lượt đấu cuối với hai trận Thổ Nhĩ Kỳ gặp Mỹ và Paraguay đối đầu Úc.

Mỹ đã sớm giành quyền đi tiếp, còn Thổ Nhĩ Kỳ chính thức bị loại nên trận đấu chỉ còn mang ý nghĩa thủ tục. 

Tâm điểm của bảng đấu là cuộc cạnh tranh giữa Paraguay và Úc, khi hai đội cùng có 3 điểm. Úc đang chiếm ưu thế nhờ hiệu số tốt hơn và chỉ cần hòa để giữ vị trí nhì bảng, trong khi Paraguay buộc phải thắng để đoạt vé đi tiếp.



Lịch thi đấu World Cup 2026 hôm nay: Ecuador muốn gây sốc Đức, Nhật đại chiến Thụy Điển - Ảnh 2.

 

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