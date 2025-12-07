Liên đoàn Boxing TP HCM quyết tâm đổi mới để phát triển

Nhằm đánh dấu quá trình hợp nhất tổ chức theo chủ trương của UBND TP HCM, đại hội đại biểu Liên đoàn Boxing TP HCM lần 1 (nhiệm kỳ 2025-2030) đã được tổ chức trang trọng sáng 7-12.



Đại hội nhiệm kỳ 2025-2030 Liên đoàn Boxing TP HCM

Đại hội diễn ra trong bối cảnh phong trào boxing TP HCM tiếp tục phát triển mạnh mẽ, số lượng hội viên tăng nhanh, hoạt động thi đấu – huấn luyện sôi nổi và sự tham gia ngày càng đông đảo của lực lượng HLV, VĐV. Theo báo cáo tổng hợp, đến tháng 11-2025, Liên đoàn có 172 hội viên, trong đó 33 hội viên chính thức và 139 hội viên cá nhân, thuộc 33 CLB đang hoạt động tích cực trên địa bàn thành phố.

Trong nhiệm kỳ hoạt động 2022-2027, phong trào boxing thành phố gia tăng mạnh mẽ về quy mô lẫn chất lượng. Các giải phong trào và giải chuyên nghiệp được tổ chức thường xuyên như Matrix Boxing Championship, VSP Pro Series, Trigger Championship, LEAD… thu hút đông đảo VĐV và khán giả. Nhiều võ sĩ trẻ trưởng thành từ phong trào đã đạt thành tích ở các giải quốc gia và quốc tế.

Các giải đấu hấp dẫn như Trigger Championship xuất hiện ngày càng nhiều

Công tác đào tạo huấn luyện – trọng tài được quan tâm, chú trọng, Liên đoàn phối hợp tổ chức nhiều lớp đào tạo chuyên môn, nâng chuẩn đội ngũ HLV, trọng tài và các nhà tổ chức sự kiện. Các khóa huấn luyện dành cho HLV phong trào, HLV chuyên nghiệp, lớp tập huấn trọng tài được tổ chức liên tục, góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn.

Tăng cường kết nối giữa phong trào và chuyên nghiệp, TP HCM trở thành điểm đến của nhiều giải đấu chuyên nghiệp, tạo môi trường thi đấu sôi động, thúc đẩy phong trào boxing phát triển toàn diện.

Boxing TP HCM quyết tâm đổi mới để phát triền xứng tầm

Liên đoàn đặt mục tiêu cụ thể cho hoạt động nhiệm kỳ mới, đó là khơi dậy các nguồn lực xã hội để hoạt động boxing phát triển hài hòa giữa phong trào và thành tích cao, phù hợp với xu thế hiện đại và hội nhập của TP HCM.

Bên cạnh đó, các nhiệm vụ trọng tâm như: Kiện toàn bộ máy theo mô hình chuyên nghiệp, chuyên tâm; mở rộng và chuẩn hóa phong trào tại các CLB; Phát triển nguồn nhân lực HLV – trọng tài theo chuẩn quốc gia và quốc tế; Tăng cường xã hội hóa, hợp tác trong nước và quốc tế; Đảm bảo quyền lợi hội viên, thúc đẩy sự minh bạch trong hoạt động.

Ra mắt Ban chấp hành Liên đoàn Boxing TP HCM nhiễm kỳ 2025-2030

Ở nội dung quan trọng nhất phần nghị sự của đại hội, Ban chấp hành HBF nhiệm kỳ mới đã được bầu chọn với 22 thành viên. Với 100% sự đồng thuận của các đại biểu tham dự, ông Nguyễn Vĩnh Nghi tái đắc cử chức danh chủ tịch HBF.

Các ông, bà Nguyễn Xuân Tùng, Đỗ Hữu Nguyên Lộc và Đỗ Thị Thu Trang làm Phó chủ tịch HBF.

Ông Châu Vĩnh Liêm, Phó Giám đốc Trung tâm Huấn luyện - thi đấu thể thao TP HCM, được tín nhiệm bầu vào vị trí Tổng thư ký.

Đại hội hướng tới việc hoàn thiện tổ chức và phát triển mạnh boxing TP HCM

Nhiệm kỳ Liên đoàn Boxing TP HCM 2025 – 2030 mở ra giai đoạn phát triển mạnh mẽ hơn, hướng tới việc xây dựng hệ thống giải đấu thường niên, phát triển lực lượng HLV – VĐV đạt chuẩn quốc gia và quốc tế, mở rộng phong trào boxing đến trường học, cộng đồng; tăng cường quan hệ quốc tế và hợp tác với các tổ chức boxing chuyên nghiệp; góp phần phát triển thể thao thành phố theo hướng chuyên nghiệp – hội nhập – bền vững, khẳng định quyết tâm nâng tầm boxing thành phố, đáp ứng nhu cầu phát triển phong trào và thể thao thành tích cao.