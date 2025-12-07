HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Liên đoàn Boxing TP HCM quyết tâm đổi mới để phát triển

Đào Tùng - Ảnh: Duy Phú

(NLĐO) – Liên đoàn Boxing TP HCM (HBF) tổ chức đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2025-2030 với mục tiêu phát triển, hội nhập và thành công.

Nhằm đánh dấu quá trình hợp nhất tổ chức theo chủ trương của UBND TP HCM, đại hội đại biểu Liên đoàn Boxing TP HCM lần 1 (nhiệm kỳ 2025-2030) đã được tổ chức trang trọng sáng 7-12.

Liên đoàn Boxing TP HCM quyết tâm đổi mới để phát triển - Ảnh 1.

Đại hội nhiệm kỳ 2025-2030 Liên đoàn Boxing TP HCM

Đại hội diễn ra trong bối cảnh phong trào boxing TP HCM tiếp tục phát triển mạnh mẽ, số lượng hội viên tăng nhanh, hoạt động thi đấu – huấn luyện sôi nổi và sự tham gia ngày càng đông đảo của lực lượng HLV, VĐV. Theo báo cáo tổng hợp, đến tháng 11-2025, Liên đoàn có 172 hội viên, trong đó 33 hội viên chính thức và 139 hội viên cá nhân, thuộc 33 CLB đang hoạt động tích cực trên địa bàn thành phố.

Trong nhiệm kỳ hoạt động 2022-2027, phong trào boxing thành phố gia tăng mạnh mẽ về quy mô lẫn chất lượng. Các giải phong trào và giải chuyên nghiệp được tổ chức thường xuyên như Matrix Boxing Championship, VSP Pro Series, Trigger Championship, LEAD… thu hút đông đảo VĐV và khán giả. Nhiều võ sĩ trẻ trưởng thành từ phong trào đã đạt thành tích ở các giải quốc gia và quốc tế.

Liên đoàn Boxing TP HCM quyết tâm đổi mới để phát triển - Ảnh 2.

Các giải đấu hấp dẫn như Trigger Championship xuất hiện ngày càng nhiều

Công tác đào tạo huấn luyện – trọng tài được quan tâm, chú trọng, Liên đoàn phối hợp tổ chức nhiều lớp đào tạo chuyên môn, nâng chuẩn đội ngũ HLV, trọng tài và các nhà tổ chức sự kiện. Các khóa huấn luyện dành cho HLV phong trào, HLV chuyên nghiệp, lớp tập huấn trọng tài được tổ chức liên tục, góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn.

Tăng cường kết nối giữa phong trào và chuyên nghiệp, TP HCM trở thành điểm đến của nhiều giải đấu chuyên nghiệp, tạo môi trường thi đấu sôi động, thúc đẩy phong trào boxing phát triển toàn diện.

Liên đoàn Boxing TP HCM quyết tâm đổi mới để phát triển - Ảnh 3.

Boxing TP HCM quyết tâm đổi mới để phát triền xứng tầm

Liên đoàn đặt mục tiêu cụ thể cho hoạt động nhiệm kỳ mới, đó là khơi dậy các nguồn lực xã hội để hoạt động boxing phát triển hài hòa giữa phong trào và thành tích cao, phù hợp với xu thế hiện đại và hội nhập của TP HCM. 

Bên cạnh đó, các nhiệm vụ trọng tâm như: Kiện toàn bộ máy theo mô hình chuyên nghiệp, chuyên tâm; mở rộng và chuẩn hóa phong trào tại các CLB; Phát triển nguồn nhân lực HLV – trọng tài theo chuẩn quốc gia và quốc tế; Tăng cường xã hội hóa, hợp tác trong nước và quốc tế; Đảm bảo quyền lợi hội viên, thúc đẩy sự minh bạch trong hoạt động.

Liên đoàn Boxing TP HCM quyết tâm đổi mới để phát triển - Ảnh 4.

Ra mắt Ban chấp hành Liên đoàn Boxing TP HCM nhiễm kỳ 2025-2030

Ở nội dung quan trọng nhất phần nghị sự của đại hội, Ban chấp hành HBF nhiệm kỳ mới đã được bầu chọn với 22 thành viên. Với 100% sự đồng thuận của các đại biểu tham dự, ông Nguyễn Vĩnh Nghi tái đắc cử chức danh chủ tịch HBF. 

TIN LIÊN QUAN

Các ông, bà Nguyễn Xuân Tùng, Đỗ Hữu Nguyên Lộc và Đỗ Thị Thu Trang làm Phó chủ tịch HBF. 

Ông Châu Vĩnh Liêm, Phó Giám đốc Trung tâm Huấn luyện - thi đấu thể thao TP HCM, được tín nhiệm bầu vào vị trí Tổng thư ký.

Liên đoàn Boxing TP HCM quyết tâm đổi mới để phát triển - Ảnh 5.

Đại hội hướng tới việc hoàn thiện tổ chức và phát triển mạnh boxing TP HCM

Nhiệm kỳ Liên đoàn Boxing TP HCM 2025 – 2030 mở ra giai đoạn phát triển mạnh mẽ hơn, hướng tới việc xây dựng hệ thống giải đấu thường niên, phát triển lực lượng HLV – VĐV đạt chuẩn quốc gia và quốc tế, mở rộng phong trào boxing đến trường học, cộng đồng; tăng cường quan hệ quốc tế và hợp tác với các tổ chức boxing chuyên nghiệp; góp phần phát triển thể thao thành phố theo hướng chuyên nghiệp – hội nhập – bền vững, khẳng định quyết tâm nâng tầm boxing thành phố, đáp ứng nhu cầu phát triển phong trào và thể thao thành tích cao.

Tin liên quan

Nguyễn Văn Hải chiến thắng đêm thượng đài "Ngòi nổ quyền Anh - Trigger Promotion 5"

Nguyễn Văn Hải chiến thắng đêm thượng đài "Ngòi nổ quyền Anh - Trigger Promotion 5"

(NLĐO) – Bùng nổ sau 6 hiệp đấu quyết liệt và căng thẳng, võ sĩ kỳ cựu Nguyễn Văn Hải vượt qua đối thủ trẻ Cao Quốc Việt ở trận so găng quyền Anh được chờ đợi.

TPHCM: Khai mạc hội nghị quyền Anh thế giới khu vực châu Á

(NLĐO) - Sáng 9-8, Hội nghị quyền Anh Thế giới khu vực châu Á đã diễn ra với gần 200 đại biểu đã diễn ra thành công tại TP HCM. Sự kiện sẽ kéo dài trong ba ngày, đến ngày 11-8.

Nâng cao năng lực cho huấn luyện viên và trọng tài quyền Anh quốc gia

(NLĐO) - Gần 200 học viên từ nhiều tỉnh, thành, ngành đã tham dự lớp tập huấn, phong cấp huấn luyện viên và trọng tài quốc gia 2024 do Liên đoàn Quyền Anh Việt Nam tổ chức.

Tổ chức quốc tế Quan hệ quốc tế Liên đoàn boxing TP HCM võ sĩ chuyên nghiệp đại hội nhiệm kỳ 1
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo