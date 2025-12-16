HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Liên đoàn Xe thể thao TPHCM: Phát triển bền vững, vươn tầm quốc tế

Đông Linh

(NLĐO) - Liên đoàn Xe thể thao TPHCM quyết tạo sự chuyển biến mạnh mẽ ở mảng phong trào lẫn thành tích cao, hướng đến phát triển bền vững, vươn tầm quốc tế.

Sau gần một năm đi vào hoạt động theo định hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ III (2024–2029), Liên đoàn Xe thể thao TP HCM được ghi nhận đã góp phần thúc đẩy phong trào xe thể thao trên địa bàn thành phố, đồng thời bám sát chiến lược phát triển chung của thể thao TP HCM và thể thao Việt Nam.

Liên đoàn Xe thể thao TP HCM: Phát triển bền vững, vươn tầm quốc tế - Ảnh 1.

Đại hội Liên đoàn Xe thể thao TP HCM nhiệm kỳ 2025-2030

Để đáp ứng yêu cầu mới sau khi sáp nhập về mặt địa giới hành chính, Liên đoàn Xe thể thao TP HCM vừa tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2025-2030. Đại hội đã thống nhất bầu ông Ngô Quang Vinh làm Chủ tịch. Với kinh nghiệm nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực này, ông Ngô Quang Vinh hy vọng sẽ đóng góp thêm và giúp phong trào xe thể thao TPHCM thêm phát triển chuyên nghiệp, giúp gắn kết với cộng đồng.

Với nền tảng đã có và định hướng rõ ràng, Liên đoàn Xe thể thao TP HCM kỳ vọng nhiệm kỳ mới sẽ đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ, đóng góp tích cực cho sự phát triển chung của thể thao địa phương. Trước mắt, ở môn xe đạp, TP HCM khó có đối thủ khi sở hữu nhiều đội đua mạnh cả nam và nữ; phong trào cũng phát triển rộng khắp.

Liên đoàn Xe thể thao TP HCM: Phát triển bền vững, vươn tầm quốc tế - Ảnh 2.

Ông Ngô Quang Vinh tái đắc cử Chủ tịch liên đoàn

Theo đánh giá từ giới chuyên môn, thời gian qua, phong trào xe đạp và roller sports TP HCM tiếp tục là điểm sáng. Các giải xe đạp phong trào truyền thống gắn với những ngày lễ lớn của thành phố duy trì sức hút ổn định, trong khi roller sports khẳng định vị thế "cái nôi" tại TPHCM với sự phát triển mạnh mẽ của các CLB patin, trượt ván.

Đáng chú ý, Liên đoàn đã ký kết hợp tác với Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao TP HCM nhằm đồng hành phát triển roller sports bài bản, có chiều sâu. Ở lĩnh vực xe thể thao khác, TP HCM tiếp tục là địa phương có số lượng CLB xe đạp, ô tô, mô tô thể thao đông đảo, giàu truyền thống nhất cả nước.

Không chỉ tham gia thi đấu và phục vụ các sự kiện văn hóa - thể thao, nhiều CLB còn tích cực trong hoạt động xã hội, thiện nguyện, qua đó tạo hình ảnh tích cực cho phong trào.

Liên đoàn cũng đang xây dựng kế hoạch phát triển các môn mới liên quan đến kỹ năng điều khiển ô tô, mô tô thể thao.

Liên đoàn Xe thể thao TP HCM: Phát triển bền vững, vươn tầm quốc tế - Ảnh 3.

Ban Chấp hành Liên đoàn Xe thể thao TP HCM nhiệm kỳ mới ra mắt

Ở nhiệm kỳ I (2025-2030), Liên đoàn Xe thể thao TP HCM đặt kỳ vọng tạo đột phá rõ nét. Trọng tâm của chương trình hành động nhiệm kỳ mới là mở rộng phong trào xe đạp quần chúng, duy trì các giải truyền thống, đồng thời nâng cao chất lượng xe đạp thành tích cao, chuẩn bị lực lượng cho Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc 2026.

Bên cạnh đó, Liên đoàn hướng đến phát triển các môn xe đạp địa hình, BMX, roller sports, cũng như từng bước chuyên nghiệp hóa công tác đào tạo huấn luyện viên, trọng tài.

Để hiện thực hóa mục tiêu, Liên đoàn kiến nghị thành phố hỗ trợ về cơ sở vật chất, sân bãi tập luyện, cơ chế đặc thù cho môn xe đạp theo hướng chuyên nghiệp và đặc biệt là kết nối các nhà tài trợ chiến lược dài hạn.

Liên đoàn Xe đạp - Mô tô Thể thao TP HCM đổi tên thành Liên đoàn Xe Thể thao TP HCM

Liên đoàn Xe đạp - Mô tô Thể thao TP HCM đổi tên thành Liên đoàn Xe Thể thao TP HCM

(NLĐO) - Liên đoàn Xe đạp - Mô tô Thể thao TP HCM chính thức đổi tên thành Liên đoàn Xe Thể thao TP HCM sau khi UBND TP HCM phê duyệt.

Xem bộ sưu tập xe thể thao và “chân dài” hot nhất 2013

(NLĐO) - Hình ảnh những chiếc xe thể thao thời thượng và bắt mắt luôn rất thu hút những người đam mê tốc độ. Bộ sưu tập xe thể thao mùa hè 2013 không chỉ lôi cuốn bởi những mẫu xe mới mà còn quyến rũ vì những người mẫu “chân dài” nóng bỏng bên cạnh.

Ngắm dàn xe "siêu ngầu" tại Giải đua xe thể thao và địa hình tổ chức ở Nha Trang

(NLĐO)- Khánh Hòa tổ chức giải đua xe địa hình với 80 đội, thi đấu 5 hạng với những chiếc xe đua siêu ngầu

xe đạp phong trào Roller Sports Liên đoàn xe thể thao tp hcm nhiệm kỳ I (2025–2030) Ngô Quang Vinh
