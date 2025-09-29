Liên hoan Múa rối quốc tế 2025: Lan tỏa hình ảnh Việt Nam

Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch cho biết Liên hoan Múa rối quốc tế 2025 sẽ được tổ chức từ ngày 15 đến 26-11 tại Quảng Ninh, với sự tham gia của khoảng 12 - 15 đoàn nghệ thuật múa rối chuyên nghiệp đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ.

Vở “Bản tình ca trên núi cao” của Nhà hát Múa rối Việt Nam. Ảnh: VTV

Nước chủ nhà Việt Nam góp mặt với các đơn vị tiêu biểu: Nhà hát Múa rối Việt Nam, Nhà hát Múa rối Thăng Long, Đoàn Múa rối Hải Phòng, Nhà hát Nghệ thuật Phương Nam (TP HCM) và Nhà hát Nghệ thuật Đồng Nai. Đây là dịp để Việt Nam giới thiệu tinh hoa múa rối truyền thống và hiện đại, đồng thời tăng cường giao lưu, học hỏi giữa nghệ sĩ trong nước và quốc tế.

Liên hoan Múa rối quốc tế 2025 còn góp phần quảng bá hình ảnh văn hóa - du lịch Việt Nam. Quảng Ninh, với di sản vịnh Hạ Long nổi tiếng, sẽ là điểm hẹn hấp dẫn, giới thiệu một đất nước giàu bản sắc văn hóa, mến khách tới bạn bè năm châu.