Liên hoan Phim ngắn TP HCM năm 2026: Trình chiếu 46 tác phẩm vào vòng chung khảo

Năm nay, hơn 100 tác phẩm được gửi đến tham gia tranh giải, trong đó 46 tác phẩm được chọn vào vòng chung khảo.

Bà Dương Cẩm Thúy - Chủ tịch Hội Điện ảnh TP HCM, Trưởng Ban Tổ chức LHP ngắn thành phố lần 2 - cho biết các phim này sẽ được chiếu phục vụ khán giả từ 17 giờ đến 19 giờ 30 phút từ ngày 7 đến 10-6 tại các rạp: Cinestar Quốc Thanh (271 Nguyễn Trãi, phường Cầu Ông Lãnh) và Cinestar Satra (tầng 6, Trung tâm Thương mại Centre Mall - 1466 Võ Văn Kiệt, phường Bình Tiên). Trong đó, một số phim đáng chú ý sẽ được trình chiếu gồm: "Vị tựa như không", "Màu Mang Thít", "Vết sẹo", "Ông Đủ", "Người đong nắng", "Chào Tễu", "Vùng đau đáu", "Vali", "Bác sĩ ở xã đảo", "Sống còn"…

Hội đồng Giám khảo vòng chung khảo Liên hoan Phim ngắn TP HCM lần 2 - năm 2026. Ảnh: VĂN HÀ

LHP ngắn TP HCM năm 2026 sẽ bế mạc vào tối 8-6 tại Nhà hát Thành phố và những tác phẩm đoạt giải sẽ được vinh danh. LHP ngắn TP HCM được tổ chức nhằm tìm kiếm, phát hiện những tài năng mới trong lĩnh vực điện ảnh, bổ sung lực lượng làm phim cho tương lai.



