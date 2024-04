LIÊN HOAN PHIM QUỐC TẾ TP HCM LẦN 1-2024: Những điểm nhấn ấn tượng

Đây là sự kiện lớn do UBND TP HCM tổ chức, Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM phối hợp với VietFest và một số đơn vị thực hiện. Lễ khai mạc diễn ra vào tối 6-4 tại Nhà hát TP HCM.



Nhiều hoạt động phong phú

HIFF 2024 sẽ có hơn 200 nhà làm phim và khách mời quốc tế cùng đông đảo nhà làm phim, nghệ sĩ điện ảnh Việt tham dự. Trong đó, phía nhà làm phim, nghệ sĩ điện ảnh Việt gồm: NSND Trà Giang, NSND Kim Cương, NSND Đào Bá Sơn, NSND Trịnh Kim Chi, diễn viên Hồng Ánh, diễn viên Trương Ngọc Ánh, diễn viên Quyền Linh, đạo diễn Charlie Nguyễn, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, đạo diễn Lý Hải…

Phối cảnh một trong các nơi diễn ra hoạt động của HIFF 2024. (Ảnh do ban tổ chức cung cấp)

Các tên tuổi lớn của điện ảnh quốc tế đã được công bố thời gian qua gồm: Đạo diễn huyền thoại Kore-eda Hirokazu của Nhật Bản; nhà dựng phim của "La la Land" người Mỹ gốc Việt từng đoạt giải Oscar - Tom Cross; cựu Giám đốc nghệ thuật Directors' Fortnight của Liên hoan Phim (LHP) Cannes - Olivier Peré; đạo diễn hàng đầu điện ảnh Hàn Quốc - Kim Jee-woon; đạo diễn bộ phim ăn khách Hàn Quốc "Bỗng dưng trúng số" - Park Gyu Tae; đạo diễn loạt phim "Noryang" của Hàn Quốc - Kim Ha Min…

HIFF 2024 có 3 hạng mục tranh giải chính là phim Đông Nam Á, phim đầu tay và phim ngắn với các giải thưởng như Giải Sao vàng (Golden Star) dành cho phim Đông Nam Á xuất sắc nhất, Giải Nhà làm phim trẻ xuất sắc nhất (Best Emerging Director), Giải Phim ngắn xuất sắc nhất, Giải thưởng Phim TP HCM cùng hệ thống giải thưởng cá nhân dành cho đạo diễn, diễn viên, quay phim, dựng phim, kỹ xảo hình ảnh…

Theo thông tin từ Ban Tổ chức, HIFF 2024 đã nhận được hơn 400 phim dự thi, 56 dự án tham gia "Chợ dự án" (Project Market) và 87 kịch bản tham gia "Vườn ươm kịch bản Việt" (VietScript Lab). Các phim, dự án, kịch bản được chọn vào tranh giải từng hạng mục đã được công bố trên trang web của HIFF 2024. Phim Việt không có mặt tại 2 hạng mục phim Đông Nam Á, phim đầu tay và chỉ xuất hiện ở hạng mục phim ngắn.

Các phim ngắn Việt tranh tài có: "Eight Horses Chasing The Wind" của Nguyễn Đức Huy, "Goodnight Baby" của Lê Quỳnh Anh, "Home Is Where The Star Fruits Taste Sour" của Huy Nguyễn, "Saigon Kiss" của Hồng Anh Nguyễn, "The House That Stays" của Lê Duy Ngọc.

"Phim Việt không tham gia tranh giải ở các hạng mục phim Đông Nam Á và phim đầu tay là do không nhiều các phim phù hợp với tiêu chí phải ra mắt lần đầu tiên ở LHP. Chúng ta có nhiều phim thương mại hơn và các phim đều đã ra rạp phục vụ khán giả trước đó. Các phim đang ở giai đoạn sản xuất thì chưa kịp hoàn thiện để có thể ra mắt ngay tại LHP" - ông Phạm Minh Toàn, Giám đốc điều hành HIFF 2024 cho biết.

Bên cạnh các hạng mục tranh giải, giải thưởng, HIFF 2024 còn những điểm nhấn quan trọng như "Chợ dự án", "Vườn ươm kịch bản". Trong đó, "Chợ dự án" sẽ chọn ra 10 dự án phim (bao gồm 5 phim nghệ thuật và 5 phim giải trí) để tham gia vòng đào tạo hướng dẫn và trình bày trước các quỹ đầu tư và các studio. "Vườn ươm kịch bản" được dẫn dắt bởi 2 đạo diễn Charlie Nguyễn và Phan Gia Nhật Linh, nhận được sự quan tâm và tham gia của các biên kịch trẻ.

Những buổi chiếu phim, giao lưu với những nhà làm phim, đạo diễn tên tuổi được tổ chức ở nhiều hệ thống rạp: CGV, Galaxy, BHD, Cinestar... Triển lãm tôn vinh thành tựu rực rỡ của điện ảnh Việt Nam qua chặng đường 71 năm hình thành và phát triển với chủ đề "Vẻ vang điện ảnh cách mạng Việt Nam" tại khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Háo hức, kỳ vọng

HIFF 2024 là một sự kiện lớn của điện ảnh Việt, được người trong giới trông chờ từ lâu. Đây là cơ hội cho những người làm nghề điện ảnh trong nước và quốc tế gặp gỡ, giao lưu, học hỏi lẫn nhau. Các khán giả yêu mến điện ảnh có thể gặp gỡ những người chuyên môn, tinh hoa của điện ảnh quốc tế qua các buổi giao lưu, tọa đàm.

Đặc biệt, với những nhà làm phim trẻ Việt thay vì phải tìm kiếm cơ hội ở khắp các LHP quốc tế được tổ chức ở các nước khác thì nay có thể tranh tài, tìm cơ hội ngay tại TP HCM. Nếu làm tốt, HIFF 2024 còn góp phần thúc đẩy du lịch, tạo điểm nhấn thu hút du khách đến với TP HCM. Với tầm quan trọng của sự kiện, mọi khâu chuẩn bị đã được tiến hành và thời điểm sẵn sàng đã đến cùng những kỳ vọng từ không chỉ phía Ban Tổ chức, người làm nghề mà cả những người yêu mến điện ảnh.

Biên kịch Kim Ngọc cho biết rất mong chờ tham gia HIFF 2024 vì đây là sự kiện lớn, có nhiều cơ hội để người làm nghề gặp gỡ, giao lưu, tranh tài. Nữ đạo diễn trẻ Lan Nguyên trước đó cũng bày tỏ sự háo hức bởi từng dự nhiều LHP quốc tế ở các nước nhưng đây là lần đầu tiên có một LHP quốc tế ngay tại TP HCM. Cô cùng bạn bè hy vọng về chất lượng các phim được trình chiếu, những hội thoại, tọa đàm...

Với vai trò là thành viên ban giám khảo của HIFF 2024, diễn viên Hồng Ánh cho biết: "Ngoài việc xem phim và tham gia chấm giải theo trách nhiệm của thành viên ban giám khảo, tôi còn là một người làm điện ảnh và yêu điện ảnh nên sẽ dành thời gian để tham gia một số hoạt động khác tại LHP. Tôi cũng tập trung quan sát, lắng nghe và tìm kiếm từ các nhà làm phim trẻ để đầu tư cho dự án của bạn trẻ nào đó không chỉ về tài chính mà còn ở nhiều khâu khác bởi tạo ra một tác phẩm điện ảnh cần có rất nhiều khâu".

Theo những người trong cuộc, với tín hiệu tốt từ lực lượng khách mời, chương trình đa dạng, nhiều hoạt động thu hút khán giả, HIFF 2024 được kỳ vọng sẽ thành công, trở thành sự kiện thường niên để tạo đà phát triển cho điện ảnh TP HCM nói riêng và điện ảnh Việt Nam nói chung.