Ngày 7-11, Ban tổ chức Liên hoan Võ thuật quốc tế TP HCM năm 2025 đã tiến hành họp báo giới thiệu về sự kiện võ thuật được tổ chức thường xuyên suốt một thập niên qua. Liên hoan do Sở Văn hóa - Thể thao TP HCM tổ chức và chủ đề của sự kiện năm nay là "Võ thuật Việt Nam - Kết nối hòa bình".



Ông Nguyễn Nam Nhân, Phó Giám đốc Sở VH-TT TP HCM, phát biểu tại họp báo - Ảnh: Dư Hải

Liên hoan diễn ra từ ngày 21 đến 23-11 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn, TP HCM) với sự tham dự của hàng chục đoàn võ thuật quốc tế (Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Thái Lan, Campuchia, Indonesia, Philippines, Brazil...) và trong nước.

Liên hoan Võ thuật quốc tế TP HCM góp phần tôn vinh tinh hoa Võ Việt và quảng bá hình ảnh thành phố

Đây được xem là một trong những sự kiện văn hóa – thể thao trọng điểm của TP HCM trong năm 2025, hướng tới mục tiêu tôn vinh tinh hoa võ thuật Việt và thúc đẩy giao lưu quốc tế thông qua ngôn ngữ của hòa bình và hữu nghị.

Liên hoan được tổ chức cũng nhằm mục tiêu quảng bá hình ảnh đất nước yêu chuộng hòa bình, nghĩa tình và hội nhập; thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực thể thao, văn hóa và du lịch giữa Việt Nam và bạn bè năm châu.

Liên hoan Võ thuật quốc tế TP HCM 2025: Võ thuật kết nối hòa bình

Ngoài các môn phái taekwondo, karate, aikido, kendo, judo, wushu, muay, silat..., các loại hình võ dân tộc của Việt Nam như vovinam, võ cổ truyền, Tân Khánh Bà Trà, Tây Sơn Bình Định, Hồng Gia quyền, Lân sư rồng… sẽ được trình diễn trước đông đảo người hâm mộ.

Đại diện Ban Tổ chức, ông Lý Đại Nghĩa - Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP HCM - đã báo cáo toàn bộ tiến độ chuẩn bị. Ông giới thiệu các chương trình trọng điểm của Liên hoan bao gồm các hoạt động thi đấu, biểu diễn, hội thảo, triển lãm, giao lưu và truyền thông sáng tạo đều đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, đáp ứng tiêu chuẩn chuyên môn cao và sẵn sàng cho liên hoan.

Ông Lý Đại Nghĩa - Giám đốc Trung tâm HLTĐ TDTT TP HCM - báo cáo tiến độ chuẩn bị

Đạo diễn Vân Trình, người chịu trách nhiệm dàn dựng chương trình nghệ thuật, trình bày thiết kế tổng thể và bản mẫu sân khấu chính. Theo đó, sân khấu mở đa tầng - đa phương tiện sẽ là điểm nhấn của lễ hội, kết hợp hài hòa giữa võ nhạc, ánh sáng, kỹ xảo, trình diễn nghệ thuật và yếu tố văn hóa dân gian, tạo nên không gian vừa truyền thống vừa hiện đại, thể hiện trọn vẹn tinh thần "Võ thuật Việt Nam - Kết nối hòa bình".

Liên hoan Võ thuật quốc tế TP HCM 2025 được kỳ vọng sẽ trở thành điểm hẹn văn hóa đặc sắc, nơi giao lưu giữa các nền võ học thế giới, đồng thời khẳng định vị thế của võ thuật Việt Nam trên bản đồ quốc tế.

Võ thuật Việt Nam được giới thiệu với bạn bè quốc tế

Thông qua các màn trình diễn, giao lưu và thi đấu, sự kiện hứa hẹn sẽ không chỉ là ngày hội của những người yêu võ thuật, mà còn là một biểu tượng kết nối văn hóa, tinh thần và hòa bình, góp phần đưa hình ảnh TP HCM – thành phố vì hòa bình – ngày càng vươn xa.

Lễ xuất quân Đoàn thể thao Việt Nam khu vực phía Nam Nhân Liên hoan võ thuật quốc tế TP HCM năm 2025, lễ xuất quân của Đoàn thể thao Việt Nam khu vực phía Nam tham dự SEA Games 33 cũng sẽ diễn ra vào sáng 21-11. Sự kết hợp này không chỉ thể hiện niềm tự hào, sự tiếp nối và khát vọng vươn lên của thể thao Việt Nam, mà còn khẳng định quyết tâm, sức mạnh đoàn kết và ý chí chiến thắng của thế hệ vận động viên hôm nay.



