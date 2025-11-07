Liên hoan Võ thuật quốc tế TP HCM 2025: Võ thuật kết nối hòa bình

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Liên hoan Võ thuật quốc tế TP HCM 2025: Võ thuật kết nối hòa bình

Đào Tùng - Ảnh: Đông Linh - Dư Hải

(NLĐO) - Liên hoan Võ thuật quốc tế TP HCM 2025 sẽ diễn ra sôi động từ ngày 21 đến 23-11 tại khu vực trung tâm thành phố.

Ngày 7-11, Ban tổ chức Liên hoan Võ thuật quốc tế TP HCM năm 2025 đã tiến hành họp báo giới thiệu về sự kiện võ thuật được tổ chức thường xuyên suốt một thập niên qua. Liên hoan do Sở Văn hóa - Thể thao TP HCM tổ chức và chủ đề của sự kiện năm nay là "Võ thuật Việt Nam - Kết nối hòa bình".

Liên hoan Võ thuật quốc tế TP HCM 2025: Võ thuật kết nối hòa bình - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Nam Nhân, Phó Giám đốc Sở VH-TT TP HCM, phát biểu tại họp báo - Ảnh: Dư Hải

Liên hoan diễn ra từ ngày 21 đến 23-11 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn, TP HCM) với sự tham dự của hàng chục đoàn võ thuật quốc tế (Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Thái Lan, Campuchia, Indonesia, Philippines, Brazil...) và trong nước.

Liên hoan Võ thuật quốc tế TP HCM 2025: Võ thuật kết nối hòa bình - Ảnh 2.

Liên hoan Võ thuật quốc tế TP HCM góp phần tôn vinh tinh hoa Võ Việt và quảng bá hình ảnh thành phố

Đây được xem là một trong những sự kiện văn hóa – thể thao trọng điểm của TP HCM trong năm 2025, hướng tới mục tiêu tôn vinh tinh hoa võ thuật Việt và thúc đẩy giao lưu quốc tế thông qua ngôn ngữ của hòa bình và hữu nghị.

Liên hoan được tổ chức cũng nhằm mục tiêu quảng bá hình ảnh đất nước yêu chuộng hòa bình, nghĩa tình và hội nhập; thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực thể thao, văn hóa và du lịch giữa Việt Nam và bạn bè năm châu.

Liên hoan Võ thuật quốc tế TP HCM 2025: Võ thuật kết nối hòa bình - Ảnh 3.

Liên hoan Võ thuật quốc tế TP HCM 2025: Võ thuật kết nối hòa bình

Ngoài các môn phái taekwondo, karate, aikido, kendo, judo, wushu, muay, silat..., các loại hình võ dân tộc của Việt Nam như vovinam, võ cổ truyền, Tân Khánh Bà Trà, Tây Sơn Bình Định, Hồng Gia quyền, Lân sư rồng… sẽ được trình diễn trước đông đảo người hâm mộ.

Đại diện Ban Tổ chức, ông Lý Đại Nghĩa - Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP HCM - đã báo cáo toàn bộ tiến độ chuẩn bị. Ông giới thiệu các chương trình trọng điểm của Liên hoan bao gồm các hoạt động thi đấu, biểu diễn, hội thảo, triển lãm, giao lưu và truyền thông sáng tạo đều đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, đáp ứng tiêu chuẩn chuyên môn cao và sẵn sàng cho liên hoan.

Liên hoan Võ thuật quốc tế TP HCM 2025: Võ thuật kết nối hòa bình - Ảnh 4.

Ông Lý Đại Nghĩa - Giám đốc Trung tâm HLTĐ TDTT TP HCM - báo cáo tiến độ chuẩn bị

Đạo diễn Vân Trình, người chịu trách nhiệm dàn dựng chương trình nghệ thuật, trình bày thiết kế tổng thể và bản mẫu sân khấu chính. Theo đó, sân khấu mở đa tầng - đa phương tiện sẽ là điểm nhấn của lễ hội, kết hợp hài hòa giữa võ nhạc, ánh sáng, kỹ xảo, trình diễn nghệ thuật và yếu tố văn hóa dân gian, tạo nên không gian vừa truyền thống vừa hiện đại, thể hiện trọn vẹn tinh thần "Võ thuật Việt Nam - Kết nối hòa bình".

TIN LIÊN QUAN

Liên hoan Võ thuật quốc tế TP HCM 2025 được kỳ vọng sẽ trở thành điểm hẹn văn hóa đặc sắc, nơi giao lưu giữa các nền võ học thế giới, đồng thời khẳng định vị thế của võ thuật Việt Nam trên bản đồ quốc tế.

Liên hoan Võ thuật quốc tế TP HCM 2025: Võ thuật kết nối hòa bình - Ảnh 5.

Võ thuật Việt Nam được giới thiệu với bạn bè quốc tế

Thông qua các màn trình diễn, giao lưu và thi đấu, sự kiện hứa hẹn sẽ không chỉ là ngày hội của những người yêu võ thuật, mà còn là một biểu tượng kết nối văn hóa, tinh thần và hòa bình, góp phần đưa hình ảnh TP HCM – thành phố vì hòa bình – ngày càng vươn xa.

Lễ xuất quân Đoàn thể thao Việt Nam khu vực phía Nam

Nhân Liên hoan võ thuật quốc tế TP HCM năm 2025, lễ xuất quân của Đoàn thể thao Việt Nam khu vực phía Nam tham dự SEA Games 33 cũng sẽ diễn ra vào sáng 21-11.

Sự kết hợp này không chỉ thể hiện niềm tự hào, sự tiếp nối và khát vọng vươn lên của thể thao Việt Nam, mà còn khẳng định quyết tâm, sức mạnh đoàn kết và ý chí chiến thắng của thế hệ vận động viên hôm nay.


Tin liên quan

Thể thao TP HCM cần tăng tốc làm kinh tế

Thể thao TP HCM cần tăng tốc làm kinh tế

Không chỉ nắm giữ vị thế hàng đầu với nhiều thành tựu rực rỡ, thể thao TP HCM còn tăng tốc làm kinh tế để hướng tới một nền thể thao chuyên nghiệp và bền vững

Vận hội mới của thể thao TP HCM

Trên cơ sở hợp nhất TP HCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, TP HCM mới được trao cơ hội phát triển thể thao trên cơ sở tổng hòa thế mạnh của 3 địa phương

Thể thao TP HCM với cơ hội bay cao, vươn xa

Được trao quyền đăng cai Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2026 là cơ hội để thể thao TP HCM bứt phá

võ thuật Việt Nam lễ xuất quân SEA Games 33 Liên hoan võ thuật quốc tế Liên hoan võ thuật quốc tế TP HCM Võ thuật Việt Nam - Kết nối hòa bình võ học thế giới
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo