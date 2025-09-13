Liên hợp quốc thông qua áp đảo giải pháp hai nhà nước cho xung đột Palestine - Israel

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Liên hợp quốc thông qua áp đảo giải pháp hai nhà nước cho xung đột Palestine - Israel

Anh Thư

(NLĐO) - Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã thông qua giải pháp hai nhà nước giữa Israel và Palestine, bao gồm lệnh ngừng bắn ngay lập tức ở Dải Gaza

Theo UN NewsAP, Tuyên bố New York về giải pháp hai nhà nước cho cuộc xung đột kéo dài gần 80 năm giữa Israel - Palestine đã được thông qua hôm 12-9 với số phiếu áp đảo là 142 thuận - 10 chống và 12 phiếu trắng.

Israel đã bỏ phiếu chống lại nghị quyết này, cùng với Mỹ, Argentina, Hungary, Micronesia, Nauru, Palau, Papua New Guinea, Paraguay và Tonga.

LHQ thông qua áp đảo giải pháp thành lập nhà nước Palestine ở Gaza, chỉ 10 nước phản đối - Ảnh 1.

Tuyên bố New York về việc thành lập một Nhà nước Palestine không có Hamas tại Dải Gaza - Ảnh: UN NEWS

Tuyên bố New York là kết quả của một hội nghị quốc tế được tổ chức vào tháng 7 tại trụ sở LHQ, do Pháp và Ả Rập Saudi đồng tổ chức.

Trước cuộc bỏ phiếu, Đại sứ Pháp Jérôme Bonnafont nhắc lại rằng Tuyên bố New York “đặt ra một lộ trình duy nhất để thực hiện giải pháp Hai nhà nước”.

Điều này bao gồm lệnh ngừng bắn ngay lập tức ở Dải Gaza, trả tự do cho tất cả con tin bị giam giữ ở đó và thành lập một Nhà nước Palestine vừa khả thi vừa có chủ quyền.

Lộ trình này cũng kêu gọi giải trừ vũ khí của Hamas và loại tổ chức này khỏi quyền quản lý ở Dải Gaza, bình thường hóa quan hệ giữa Israel và các nước Ả Rập.

Tài liệu này cũng đề cập đến việc triển khai "phái bộ quốc tế ổn định tạm thời" theo nhiệm vụ của Hội đồng Bảo an LHQ nhằm bảo vệ người dân, hỗ trợ tăng cường năng lực của Nhà nước Palestine và cung cấp "bảo đảm an ninh cho Palestine và Israel".

Nghị quyết này cũng đồng thời lên án cả Hamas và Israel về các hành động quân sự nhắm vào nhau, gây thương vong cho nhiều thường dân ở Israel và Dải Gaza.

Phản ứng của các bên

Ông Riyad Mansour, Đại sứ Palestine tại LHQ, cho biết sự ủng hộ đối với nghị quyết phản ánh “khát vọng của hầu như tất cả mọi người, của cộng đồng quốc tế, nhằm mở ra cánh cửa cho lựa chọn hòa bình”.

Phát biểu trước cuộc bỏ phiếu, Đại sứ Israel Danny Danon cho biết: "Tuyên bố một chiều này sẽ không được ghi nhớ như một bước tiến tới hòa bình, mà chỉ là một cử chỉ rỗng tuếch làm suy yếu uy tín của Đại hội đồng này".

Trong khi đó, Hamas tuyên bố sẽ không đồng ý giải giáp trừ khi một nhà nước Palestine có chủ quyền được thành lập, theo The Guardian.

Cố vấn phái bộ Mỹ Morgan Ortagus gọi nghị quyết này là "món quà dành cho Hamas", chỉ trích điều này "sai lầm và không đúng lúc, làm suy yếu những nỗ lực ngoại giao nghiêm túc nhằm chấm dứt xung đột".

Trước đó, Tổng thư ký LHQ António Guterres lưu ý rằng “vấn đề trung tâm đối với hòa bình Trung Đông là thực hiện giải pháp hai nhà nước, trong đó hai quốc gia độc lập, có chủ quyền và dân chủ - Israel và Palestine - chung sống hòa bình và an ninh bên cạnh nhau”.

Tin liên quan

Tổng thống Donald Trump: Người Palestine "không có quyền quay lại Gaza"

Tổng thống Donald Trump: Người Palestine "không có quyền quay lại Gaza"

(NLĐO) - Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng 2 triệu người Palestine sẽ không có quyền quay trở lại Gaza theo kế hoạch của ông.

Liên Hiệp Quốc thông qua Nghị quyết mang tính lịch sử đối với Nhà nước Palestine

(NLĐO)- Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc thông qua Nghị quyết trao thêm quyền cho Palestine với tư cách Nhà nước Quan sát viên của Liên Hiệp Quốc

Israel - Palestine leo thang căng thẳng

Các cuộc không kích của Israel ở Dải Gaza bắt đầu từ ngày 5-8 khiến ít nhất 11 người thiệt mạng, bao gồm một bé gái 5 tuổi.

Palestine giải pháp hai nhà nước Nhà nước Palestine Hamas Israel
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo