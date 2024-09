Liên kết xúc tiến thương mại

Ngày 6-9, tại TP Cần Thơ, Bộ Công Thương phối hợp với UBND TP Cần Thơ tổ chức Hội nghị "Xúc tiến thương mại và phát triển xuất nhập khẩu vùng ĐBSCL".



Thiếu phối hợp, xúc tiến thương mại

Theo ông Trần Quốc Toản, Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), các tỉnh, thành vùng ĐBSCL có đóng góp quan trọng trong sản xuất phục vụ tiêu thụ nội địa và xuất khẩu các mặt hàng nông sản, thủy sản quan trọng và rau quả, trái cây như sầu riêng, thanh long, mít, xoài, quýt...

Kim ngạch xuất khẩu 7 tháng đầu năm 2024 của vùng đạt 15,7 tỉ USD (tăng 14,9% so với cùng kỳ 2023), chiếm 6,9% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước. Kim ngạch nhập khẩu đạt 7,59 tỉ USD (tăng 15,96%). Cán cân thương mại của vùng trong 7 tháng đầu năm đạt thặng dư 8,11 tỉ USD. Các địa phương có kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỉ USD là Long An (4,35 tỉ USD), Tiền Giang (3,66 tỉ USD), Đồng Tháp (1,42 tỉ USD), Sóc Trăng (1,04 tỉ USD). Các địa phương còn lại đều có mức kim ngạch dưới 1 tỉ USD. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu của 12/13 tỉnh, thành phố đạt kết quả tăng trưởng dương so với cùng kỳ (trừ Cà Mau).

Ông Tô Minh Đương, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Bạc Liêu, chia sẻ: "Các doanh nghiệp (DN) trên địa bàn chủ yếu là vừa và nhỏ, năng lực kinh doanh còn hạn chế, thiếu kiến thức về thị trường thế giới và luật pháp quốc tế; chưa đủ khả năng nhận biết và tránh né các rào cản kỹ thuật, lúng túng trong việc tìm biện pháp xử lý, tháo gỡ; chưa chủ động tiếp cận thị trường mới".

Còn ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương), chỉ ra ĐBSCL còn thiếu thốn về cơ sở vật chất phục vụ xúc tiến thương mại. Nhiều địa phương chưa có đủ các trung tâm hội nghị, triển lãm hiện đại, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế để tổ chức các sự kiện quy mô lớn, thu hút đầu tư và quảng bá sản phẩm.

Trong khi đó, công tác xúc tiến thương mại trong vùng còn thiếu sự đồng bộ. Các hoạt động thường chồng chéo, thiếu sự phối hợp chặt chẽ giữa các tổ chức. Mặc dù những năm gần đây đã có xu hướng xây dựng các kế hoạch phối hợp, gắn kết các tổ chức khác trong vùng để chung tay thực hiện các chương trình xúc tiến thương mại hoàn chỉnh, đa dạng và có quy mô lớn nhưng số lượng các hoạt động này chưa nhiều.

Cùng quan điểm, bà Võ Hồng Anh, Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường châu Âu - châu Mỹ (Bộ Công Thương), nhận định năng lực, trình độ chuyên môn của đội ngũ làm công tác xúc tiến thương mại còn hạn chế, chưa thực sự theo kịp yêu cầu của các hoạt động lớn, cần sự phối hợp liên ngành, liên tỉnh. Mạng lưới các tổ chức xúc tiến thương mại, hiệp hội ngành hàng chưa có tính liên kết thực sự và hiệu quả dẫn đến nguồn lực cho xúc tiến thương mại bị dàn trải, chồng chéo, thiếu các hoạt động có quy mô lớn, tác động sâu rộng.

Doanh nghiệp trưng bày sản phẩm tại hội nghị

Đẩy mạnh mua bán trên sàn điện tử

Ông Lê Văn Sử, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, cho biết các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối giữa người bán và người mua trên các sàn TMĐT ở ĐBSCL còn hạn chế, đặc biệt là việc đưa các sản phẩm của vùng đến với các thị trường tiềm năng cả trong và ngoài nước.

Thời gian qua, Bộ Công Thương đã tập trung hỗ trợ vùng ĐBSCL trong việc tổ chức đa dạng các khóa đào tạo, tập huấn hướng dẫn kỹ năng, nghiệp vụ xúc tiến thương mại và xuất nhập khẩu, hướng dẫn cách thức tiếp cận và ứng dụng TMĐT cho DN.

Bộ cũng đã hướng tới hỗ trợ đào tạo, tập huấn cho các DN, hợp tác xã còn nhiều khó khăn tiếp cận với bán hàng thông qua các sàn TMĐT, hình thức bán hàng trực tuyến livestream, giúp DN ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường năng lực cạnh tranh của mình.

Ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng Thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam, đề xuất: "Cần có chương trình tập huấn công nghệ thông tin cho nông dân, và áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất, dễ dàng truy xuất nguồn gốc. Ngoài ra, nông dân, DN cần tham gia sàn TMĐT, hội chợ để dễ bán hàng, tạo ra thương hiệu vùng, hình thành thương hiệu quốc gia, từ đó không lo không có người mua hàng".

Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng đề nghị các địa phương vùng ĐBSCL tích cực tham gia các hội chợ, các hoạt động xúc tiến thương mại do Bộ Công Thương tổ chức để quảng bá, giới thiệu các sản phẩm đặc trưng của tỉnh. Thứ trưởng cũng mong muốn các tỉnh trong khu vực thống nhất chọn thương hiệu của vùng, xây dựng vùng nguyên liệu bền vững…

Ông Tô Minh Đương đề xuất thành lập Trung tâm Xúc tiến thương mại vùng ĐBSCL. Đây là nơi trao đổi, cung cấp thông tin về sản phẩm cho các đối tác trong và ngoài nước và cũng là nơi trưng bày sản phẩm của vùng. Từ đó, DN có thể tìm kiếm cơ hội hợp tác và mở rộng thị trường.