Liên minh Kinh tế tầm thấp Việt Nam (LAEP) bắt tay JUIDA phát triển hệ sinh thái UAV, drone

Cú bắt tay mở ra hướng phát triển mới trong lĩnh vực giao thông vận tải thế hệ mới, đặc biệt là các ứng dụng UAV, drone và hệ sinh thái công nghệ liên quan.

Lễ ký kết có sự tham gia của ông Nguyễn Văn Khoa - Tổng Giám đốc Tập đoàn FPT, Chủ tịch LAEP, ông Vũ Anh Tú - Giám đốc Công nghệ Tập đoàn FPT, Giám đốc FPT UAV và ban lãnh đạo JUIDA.

Ông Nguyễn Văn Khoa - Chủ tịch LAEP đại diện ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược với JUIDA.

Theo đó, thỏa thuận hợp tác giữa hai bên tập trung vào ba trụ cột chính:

Thứ nhất, LAEP và JUIDA cùng phối hợp chia sẻ kinh nghiệm xây dựng thể chế, khung pháp lý và tiêu chuẩn quốc tế cho lĩnh vực UAV và giao thông thông minh, trong đó LAEP mong muốn học hỏi các mô hình quản lý, vận hành đã được Nhật Bản triển khai hiệu quả.

Thứ hai là thúc đẩy kết nối doanh nghiệp, tạo điều kiện để các doanh nghiệp hai nước giao lưu, tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh doanh, phát triển sản phẩm và mở rộng thị trường.

Thứ ba, hai bên sẽ hợp tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt trong các lĩnh vực vận hành, điều phối UAV, công nghệ mới và quản lý theo chuẩn quốc tế, qua đó chuyển giao các kinh nghiệm và quy trình đào tạo bài bản từ phía Nhật Bản cho Việt Nam.

Phát biểu tại sự kiện, đại diện LAEP , Chủ tịch Nguyễn Văn Khoa nhấn mạnh mong muốn hai bên tăng cường trao đổi thông tin, hỗ trợ lẫn nhau trong xây dựng khung pháp lý và tiêu chuẩn cho ngành UAV tại Việt Nam, đồng thời thúc đẩy kết nối giữa các doanh nghiệp công nghệ Việt Nam với đối tác Nhật Bản. Ông cho rằng Việt Nam có lợi thế lớn về nguồn nhân lực trẻ, năng động, nhanh chóng tiếp cận công nghệ mới, trong khi Nhật Bản có thế mạnh về tiêu chuẩn, quy trình và kinh nghiệm triển khai thực tế. Sự kết hợp này sẽ góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, thúc đẩy hệ sinh thái giao thông vận tải thế hệ mới và làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác công nghệ Việt Nam – Nhật Bản trong thời gian tới.

Đại diện JUIDA - Chủ tịch Shinji Suzuki cho biết hiệp hội được thành lập từ năm 2014, là một trong những tổ chức tiên phong về UAV và drone tại Nhật Bản. JUIDA đã tham gia sâu vào quá trình xây dựng thể chế, tiêu chuẩn và hướng dẫn vận hành drone, đồng thời phát triển mạng lưới hơn 200 trường đào tạo tại Nhật Bản và nhiều khu vực khác. Hiệp hội cũng đóng vai trò quan trọng trong đào tạo nguồn nhân lực vận hành UAV, tổ chức các chương trình huấn luyện, triển lãm chuyên ngành như Japan Drone Exhibition định kỳ hằng năm, thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng công nghệ quốc tế. Tính đến nay, JUIDA đã ký kết hơn 44 biên bản ghi nhớ hợp tác với các đối tác tại nhiều quốc gia, góp phần thúc đẩy chuẩn hóa quốc tế, trong đó có các tiêu chuẩn ISO liên quan đến lĩnh vực UAV và logistics thế hệ mới.

Trước đó, ngày 9-12, LAEP đã tiếp đón đoàn Hiệp hội JUAV tại Việt Nam. Tại buổi làm việc, LAEP đánh giá cao những thành tựu JUIDA đạt được trong hơn một thập kỷ phát triển, đặc biệt trong đào tạo, xúc tiến ngành và xây dựng tiêu chuẩn an toàn cho UAV. Hai bên trao đổi về mạng lưới hội viên, chương trình giáo dục, hợp tác quốc tế, đồng thời thảo luận các khả năng ứng dụng UAV trong phát triển đô thị, logistics, nông nghiệp và đào tạo nguồn nhân lực. Cuộc gặp đặt nền tảng cho các hoạt động hợp tác tiếp theo thông qua hội thảo, kết nối doanh nghiệp và các chuyến thăm song phương.

Thông tin LAEP - Liên minh Kinh tế tầm thấp Việt Nam: Liên minh Kinh tế tầm thấp (LAEP) chính thức ra mắt vào tháng 10/2025 đánh dấu một cột mốc quan trọng trong tiến trình nâng tầm vị thế Việt Nam trên bản đồ công nghệ toàn cầu… Liên minh do ông Nguyễn Văn Khoa, Tổng giám đốc FPT, giữ cương vị chủ tịch. Hai Phó chủ tịch là ông Don Lam, nhà sáng lập kiêm CEO VinaCapital và ông Trần Anh Tuấn, CEO Mạng lưới UAV Việt Nam. Liên minh LAEP được thành lập với mục tiêu xây dựng Việt Nam trở thành quốc gia dẫn đầu khu vực về kinh tế tầm thấp, tiến tới trung tâm kinh tế tầm thấp của thế giới, phát triển các ngành công nghệ cao ứng dụng UAV, hàng không không người lái, thiết bị thông minh, dữ liệu và tự động hóa. Liên minh kỳ vọng nền kinh tế mới này sẽ thúc đẩy hàng nghìn doanh nghiệp phụ trợ, tạo 1 triệu việc làm chất lượng cao và mang về hàng chục tỷ USD cho Việt Nam trong 10-15 năm tới. Liên minh quy tụ các tập đoàn công nghệ, tài chính, start up và chuyên gia hàng đầu, cùng chung mục tiêu hình thành một ngành kinh tế trọng điểm.

Thông tin JUIDA JUIDA (Japan UAS Industry Development Association) thành lập năm 2014 nhằm thúc đẩy phát triển bền vững ngành UAV tại Nhật Bản; từ 2021 mở rộng sang Advanced Mobility Systems (AMS), gồm drone, UAM và xe bay. Hiệp hội tập trung xây dựng tiêu chuẩn an toàn, đào tạo – cấp chứng chỉ, cập nhật xu hướng, kiến nghị chính sách và kết nối hệ sinh thái AMS trong nước – quốc tế. JUIDA tổ chức triển lãm Japan Drone thường niên và Advanced Air Mobility Expo, đóng vai trò trung tâm thúc đẩy ngành. Hiệp hội có dấu ấn quốc tế với tiêu chuẩn ISO 23665 về đào tạo phi công UAV (ban hành 2021). JUIDA cũng đi đầu trong ứng dụng UAV cho ứng phó thiên tai, phối hợp với Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản, đặc biệt trong động đất Noto 2024. Trong bối cảnh Nhật Bản cho phép bay Level 4 từ 2022, JUIDA giữ vai trò then chốt trong phát triển nhân lực, tiêu chuẩn và thị trường AMS.



