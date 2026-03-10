Liên quan đề xuất di dời trường Đại học Bách Khoa: TP HCM thông tin chính thức

Theo các cơ quan chức năng, trong thời gian gần đây, một số thông tin trên báo chí và mạng xã hội đề cập việc di dời cơ sở Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG TP HCM. Một số ý kiến cho rằng việc di dời nhằm thực hiện các dự án bất động sản thương mại. Trước những thông tin trên, các cơ quan chức năng thông tin và làm rõ một số nội dung.

Chưa có chủ trương giao đất cho doanh nghiệp

Đầu tiên, cơ quan chức năng nhấn mạnh chủ trương di dời đã được nghiên cứu từ trước trong hệ thống ĐHQG. Trong đó, chủ trương di dời cơ sở Trường Đại học Bách khoa từ khu vực nội đô về khu đô thị ĐHQG TP HCM không phải là vấn đề mới phát sinh. Tuy nhiên, trong giai đoạn trước, việc triển khai chủ trương này gặp nhiều khó khăn do điều kiện quỹ đất và hạ tầng chưa đáp ứng yêu cầu. Đến nay, tại khu đô thị ĐHQG TP HCM đã có quỹ đất gần 40 ha dành cho Trường Đại học Bách khoa; đồng thời hạ tầng khu đô thị đại học đã được đầu tư tương đối đồng bộ. Đây là điều kiện quan trọng để tiếp tục nghiên cứu triển khai việc mở rộng và phát triển cơ sở đào tạo của nhà trường trong thời gian tới.

Thứ hai, phù hợp với chủ trương của Ban Thường vụ Thành ủy về tổ chức lại các cơ sở giáo dục trong nội thành. Ngày 25-2, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Kết luận số 316-KL/TU về chủ trương nghiên cứu xây dựng đề án di dời và mở rộng các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, cơ sở đào tạo nghề và một số cơ sở y tế ra khỏi khu vực nội thành. Mục tiêu của chủ trương này nhằm: từng bước giảm áp lực giao thông và dân số tại khu vực trung tâm thành phố; hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông tại các khu vực tập trung nhiều cơ sở đào tạo; tổ chức lại không gian đô thị theo hướng hợp lý, bền vững; phát triển các khu đô thị đại học quy mô lớn, hiện đại.

Thứ ba, việc nghiên cứu di dời các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, đào tạo nghề và một số cơ sở y tế ra khỏi khu vực nội thành là chủ trương lớn đã được đặt ra trong quy hoạch phát triển đô thị và giáo dục ở cấp trung ương. Trong nội dung kết luận của thành phố cũng nêu rõ việc thực hiện nghiên cứu, đề xuất phương án phải bảo đảm phù hợp với quy hoạch chung của TP HCM đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Do đó, các cơ quan của thành phố hiện nay chỉ đang xem xét đề xuất của ĐHQG TP HCM và Trường Đại học Bách khoa về thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, xây dựng đề án và phối hợp với các bộ, ngành trung ương để trình cấp có thẩm quyền xem xét theo đúng quy định.

Thứ tư, đối với khu đất hiện hữu của Trường Đại học Bách khoa, các cơ quan chức năng đang được giao nhiệm vụ nghiên cứu phương án sử dụng phù hợp quy hoạch và nhu cầu phát triển của thành phố. Đến nay, chưa có quyết định cụ thể về phương án sử dụng khu đất; chưa có chủ trương giao khu đất này cho bất kỳ doanh nghiệp nào để thực hiện dự án bất động sản thương mại.

Xem xét trên tổng thể

Trước đó, Công ty CP Phát triển bất động sản Phát Đạt có văn bản gửi Chủ tịch UBND TP HCM, đề xuất chủ trương đầu tư dự án xây dựng mới và di dời Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG TP HCM.

Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG TP HCM. Ảnh: HUY LÂN

Theo đề xuất, doanh nghiệp mong muốn được chấp thuận cho khảo sát, lập hồ sơ thiết kế và triển khai dự án xây dựng cơ sở mới của trường tại khu vực Làng Đại học Thủ Đức. Sau khi di dời, khu đất hiện hữu của trường tại số 268 Lý Thường Kiệt sẽ được nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch nhằm phù hợp với định hướng phát triển đô thị của thành phố. Doanh nghiệp cho rằng việc xây dựng cơ sở đào tạo mới là cần thiết trong bối cảnh Trường Đại học Bách khoa TP HCM hiện có hơn 25.000 sinh viên và hơn 1.000 giảng viên, viên chức. Việc đầu tư cơ sở mới không chỉ giúp nâng cao năng lực đào tạo, nghiên cứu khoa học mà còn góp phần giảm áp lực giao thông khu vực nội đô. Doanh nghiệp cam kết tự chi trả chi phí khảo sát, nghiên cứu và lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, khả thi cho dự án theo quy định.

Đánh giá đề xuất của doanh nghiệp, TS Nguyễn Hữu Nguyên, Hội Quy hoạch phát triển đô thị TP HCM, cho rằng điều quan trọng trước tiên là phải xác định rõ mục đích chính của việc di dời. Chẳng hạn, mục tiêu là giảm mật độ dân số trong khu vực trung tâm hay nhằm mở rộng không gian phát triển cho trường khi cơ sở hiện hữu đã trở nên chật hẹp. Khi xác định được mục tiêu cụ thể, cơ quan chức năng mới có thể xây dựng các luận chứng kinh tế - xã hội để đánh giá tính cần thiết của đề xuất.