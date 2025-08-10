HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Liên tiếp nhiều công ty giao hàng bị phạt

Thùy Linh

(NLĐO) - Theo Uỷ ban Cạnh tranh Quốc gia, đã có 4 doanh nghiệp trong lĩnh vực bưu chính liên quan giao hàng bị phạt vì thông tin gây nhầm lẫn cho khách hàng.

Mới đây, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, Bộ Công Thương xử phạt Công ty Cổ phần Dịch vụ Giao hàng nhanh 200 triệu đồng về hành vi đưa thông tin gây nhầm lẫn cho khách hàng về doanh nghiệp, sản phẩm, dịch vụ nhằm thu hút khách hàng của doanh nghiệp khác vi phạm quy định tại Luật Cạnh tranh.

Liên tiếp nhiều công ty giao hàng bị phạt - Ảnh 1.

Công ty Giao hàng nhanh mới đây bị Uỷ ban Cạnh tranh Quốc gia phạt 200 triệu đồng

Cùng hành vi vi phạm này, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia xử phạt Công ty TNHH MTV Chuyển phát nhanh Thuận Phong, Công ty TNHH SPX Express, Công ty TNHH TikiNow Smart Logistics với số tiền phạt 200 triệu đồng mỗi doanh nghiệp.

Các doanh nghiệp trên bị buộc cải chính công khai thông tin gây nhầm lẫn cho khách hàng về doanh nghiệp, sản phẩm, dịch vụ trên trang thông tin điện tử của Công ty.

Như vậy, đến nay, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã rà soát và xử phạt về hành vi cạnh tranh không lành mạnh bị cấm theo quy định tại Luật Cạnh tranh năm 2018 đối với 4 doanh nghiệp trong lĩnh vực bưu chính.

Doanh nghiệp giao hàng cần kiểm soát nội dung giới thiệu

Theo Bộ Công Thương, thương mại điện tử của Việt Nam tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng ấn tượng ở mức 18-25% mỗi năm. Năm 2024, quy mô thị trường đạt trên 25 tỉ USD, tăng 20% so với năm 2023, chiếm khoảng 9% tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng cả nước.

Thương mại điện tử phát triển mở ra cơ hội lớn cho các doanh nghiệp logistics, giao hàng với nhiều chiến lược như giao hàng theo giờ, hậu mãi...

Tuy nhiên, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia khuyến cáo doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bưu chính chủ động rà soát các nội dung giới thiệu về doanh nghiệp, sản phẩm, dịch vụ do doanh nghiệp cung cấp cho đối tác, khách hàng: Quy trình kiểm duyệt thông tin đăng tải trên website và các phương tiện truyền thông, tài liệu bán hàng của doanh nghiệp,… đảm bảo các thông tin này có cơ sở pháp lý, cơ sở khoa học rõ ràng nhằm ngăn ngừa nguy cơ, kiểm soát rủi ro vi phạm quy định về hành vi cạnh tranh không lành mạnh bị cấm tại Luật Cạnh tranh năm 2018.

Đơn cử như trường hợp của Công ty TNHH TikiNow Smart Logistics, trên website, TikiNow thông tin rằng nội dung gây nhầm lẫn cho khách hàng, đó là: Độ phủ giao hàng toàn quốc 100%; Đơn hàng giao mỗi ngày lên đến trên 1 triệu; trên 100 ngàn đơn hàng xử lý mỗi ngày bởi TikiNow.

Theo đó, công ty này phải điều chỉnh thông tin thành: Độ phủ giao hàng mở rộng lên đến 34 tỉnh, thành phố; đơn hàng xử lý mỗi tháng lên đến trên 1 triệu và trên 100 ngàn đơn hàng có thể xử lý trong ngày.

Tin liên quan

Quá tải giao hàng Tết

Quá tải giao hàng Tết

Lượng đơn hàng những ngày sát Tết tăng đột biến khiến thời gian giao nhận lâu hơn ngày thường, nhà bán hàng sốt ruột chờ shipper

Vingroup "bắt tay" Shopee gia nhập thương mại điện tử, đưa xe điện vào giao hàng

(NLĐO) - Sự hợp tác này được cho là sẽ giúp các đơn vị bán hàng tiếp cận dễ dàng hơn với đông đảo người mua trên cả nước.

Công ty Giao Hàng Tiết Kiệm nói gì về tin nhắn 'kiện hàng đã bị mất'?

(NLĐO)- Tin nhắn giả mạo Công ty Giao Hàng Tiết Kiệm đang nhận được sự quan tâm từ phía người dùng, trong bối cảnh các hình thức lừa đảo ngày càng tinh vi.

giao hàng Bộ Công Thương chuyển phát nhanh vi phạm quy định hành vi vi phạm
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo