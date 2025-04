Liên tiếp phát hiện xác cá voi trôi dạt vào vùng biển Quảng Bình

Người dân địa phương đưa xác cá voi về chôn cất theo phong tục địa phương

Khoảng 7 giờ ngày 2-4, người dân thôn Sa Động, xã Bảo Ninh (TP Đồng Hới, Quảng Bình) trong lúc ra ra bãi tắm đã bất ngờ phát hiện xác một con cá voi nhỏ trôi dạt vào bờ biển, ngay khu vực trước nhà nghỉ Hải Đăng.

Con cá voi dài khoảng 1,3m, nặng khoảng 20kg, đã chết trước đó chưa rõ nguyên nhân.

Ngay sau khi phát hiện, ngư dân cùng chính quyền địa phương đã nhanh chóng tiến hành các nghi thức an táng và chôn cất theo phong tục truyền thống. Con cá voi được đưa về khuôn viên lăng Sa Hải Tự- nơi lâu nay được xem là chốn an nghỉ của những cá thể cá voi không may lạc bờ hoặc qua đời.

Ông Trương Quang Lương - Trưởng thôn Sa Động, chia sẻ: "Cá voi được xem là linh vật của biển, có ý nghĩa quan trọng đối với ngư dân. Theo tín ngưỡng của ngư dân vùng biển, cá voi luôn che chở và giúp đỡ ngư dân gặp nạn trên biển. Vì vậy, mỗi khi cá voi chẳng may dạt vào bờ, chúng tôi đều tổ chức chôn cất cẩn thận, thể hiện lòng tôn kính và biết ơn đối với loài cá linh thiêng này."

Xác cá voi xuất hiện tại bờ biển phường Hải Thành, TP Đồng Hới sáng nay.

Trước đó, chiều ngày 1-4, người dân đã phát hiện một xác cá voi dài khoảng 1,1 mét, nặng khoảng 15 kg trôi dạt vào bờ biển Nhật Lệ, ở phường Hải Thành, TP Đồng Hới, đoạn trước cửa Đồn Biên phòng Nhật Lệ.

Sau khi phát hiện, chính quyền phường Hải Thành, bà con ngư dân đã làm lễ và đưa xác cá voi vào an táng tại nghĩa địa cá voi của địa phương.

Ở Quảng Bình, ngoài khuôn viên lăng Sa Hải Tự ở xã Bảo Ninh, nhiều địa phương ven biển cũng có các đền thờ cá voi (còn gọi cá Ông), như: Nhân Trạch, Cảnh Dương... Hàng năm, vào dịp đầu năm mới hoặc khi có cá Ông lụy (qua đời), ngư dân thường tổ chức lễ hội Nghinh Ông, cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa biển bội thu.