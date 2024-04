Liên tiếp sập bẫy lừa đảo trúng thưởng

Tập hợp bằng chứng, trình báo sớm nhất

Luật sư Nguyễn Văn Hậu, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP HCM, nhận xét hình thức lừa đảo này thực chất không mới, đã được các cơ quan công an, báo chí... cảnh báo rất nhiều. Tuy nhiên, nhiều người vẫn bị lừa bởi các đối tượng thường xuyên chỉnh sửa kịch bản tinh vi hơn, sử dụng công nghệ cao, đánh vào sự nhẹ dạ, cả tin và lòng tham con người. Hành vi trên có dấu hiệu vi phạm của "Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản" được quy định tại Bộ Luật Hình sự.

Nếu không may trở thành nạn nhân của các vụ lừa đảo, người dân cần lập tức tập hợp tài liệu, bằng chứng - bao gồm ảnh chụp tất cả tin nhắn giao dịch, ghi âm đoạn hội thoại, thông tin biết được về các đối tượng, số điện thoại, sao kê thông tin chuyển khoản ngân hàng - để trình báo sớm nhất cho cơ quan công an xã, phường nơi cư trú. Ngoài ra, nạn nhân có thể trình báo lừa đảo thông qua đường dây nóng Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao 069.219.4053 hoặc website: https://canhbao.ncsc.gov.vn./#!/ của Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia.