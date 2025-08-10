HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Liên tục ngược dự báo, nhà đầu tư chứng khoán làm gì để không "bị bỏ rơi"?

Thái Phương

(NLĐO) – Ngược với dự báo có thể điều chỉnh giảm mạnh ở vùng đỉnh, VN-Index liên tục lập những mốc đỉnh mới khiến nhiều nhà đầu tư "trở tay không kịp".

Diễn biến bất ngờ tiếp tục xảy ra với thị trường chứng khoán Việt Nam tuần qua, khi kết tuần, VN-Index tăng tới 6%, lên mức 1.584,9 điểm. Thị trường chứng khoán vượt đỉnh cao nhất của năm 2022 - trong sự ngỡ ngàng của nhiều nhà đầu tư. 

Điểm nhấn phải kể đến là phiên giao dịch lịch sử với khối lượng khớp lệnh 3,2 tỉ cổ phiếu, giá trị giao dịch gần 83.000 tỉ đồng trên toàn thị trường trong phiên ngày 5-8. Tương tư, chỉ số VN30 tuần qua cũng tăng 7,15% lên mức 1.729 điểm.

VN-Index đang ở vùng đỉnh lịch sử

Loạt nhóm ngành cổ phiếu có sự bứt phá, dòng tiền luân chuyển mạnh mẽ từ nhóm thép, xây dựng, phân bón, nông nghiệp, thủy sản, dầu khí, bất động sản, tài chính... Thanh khoản thị trường lập kỷ lục mới, bất chấp khối ngoại gia tăng bán ròng mạnh với giá trị hơn 12.800 tỉ đồng trên HOSE trong tuần này. 

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, nhiều nhà đầu tư bày tỏ sự thất vọng khi VN-Index không giảm mạnh như dự báo ở vùng đỉnh, mà liên tục lập đỉnh mới. 

Không ít nhà đầu tư đã bán sạch danh mục ở vùng 1.550 - 1.580 điểm, chờ thị trường điều chỉnh giảm. Tuy nhiên, kết phiên cuối tuần, sau những đợt rung lắc mạnh, VN-Index tiếp tục đi lên.

Liên tục ngược dựa báo, nhà đầu tư chứng khoán làm gì để không "bị bỏ rơi"?- Ảnh 2.

Thị trường chứng khoán Việt Nam tăng vượt trội so với nhiều nước

"Tôi đã bán sạch cổ phiếu dòng chứng khoán, ngân hàng; bán phần lớn cổ phiếu dòng bất động sản khi thị trường rung lắc mạnh 2 phiên cuối tuần. Kết quả là giờ đang "đứng ngoài" thị trường khi VN-Index lập đỉnh mới" – anh Nam Phong, một nhà đầu tư ở TP HCM than.

Ông Đinh Việt Bách, Chuyên gia phân tích, Công ty chứng khoán Pinetree, cũng bày tỏ sự bất ngờ khi tín hiệu VN-Index đóng cửa tuần cho thấy khả năng thị trường sẽ điều chỉnh giảm trong tuần qua - nhưng diễn biến thực tế lại hoàn toàn trái ngược. 

Chỉ số tiếp tục bứt phá và xác lập đỉnh lịch sử mới tại 1.584,9 điểm. Lực cầu duy trì rất tốt, thể hiện qua việc dòng tiền liên tục luân chuyển giữa các nhóm ngành. Ngay cả trong những phiên tưởng như bên bán chiếm ưu thế, dòng tiền chờ mua vào cổ phiếu vẫn thắng thế và kéo thị trường hồi phục.

"Xác suất cao xu hướng tăng tuần tới còn tiếp diễn. Động thái mua bán của khối ngoại những phiên tới có thể tác động đáng kể đến diễn biến thị trường chung. 

Trong bối cảnh dòng tiền có xu hướng luân chuyển từ nhóm vốn hóa lớn sang cổ phiếu vừa và nhỏ, nhà đầu tư có thể cân nhắc giải ngân vào các mã nhóm này để tìm kiếm lợi nhuận ngắn hạn. Ngược lại, với các cổ phiếu đã tăng nóng hoặc tăng trần liên tiếp, nhà đầu tư nên thận trọng ưu tiên chốt lời dần và tránh FOMO mua đuổi nếu VN-Index có những phiên tăng mạnh tiếp" – ông Bách nêu.

Liên tục ngược dựa báo, nhà đầu tư chứng khoán làm gì để không "bị bỏ rơi"?- Ảnh 3.

VN-Index lập đỉnh lịch sử

Xuất hiện dự báo sốc, VN-Index lên 1.800 điểm?

Công ty chứng khoán SHS cũng cho rằng xu hướng ngắn hạn VN-Index vẫn duy trì tăng trưởng, đang được kỳ vọng hướng đến vùng tâm lý tiếp theo quanh 1.600 điểm. 

Có điều, thị trường giao dịch sôi động với dòng tiền luân chuyển trong bối cảnh "nước lên thuyền lên", nhưng bắt đầu phân hóa mạnh. Nhà đầu tư lướt sóng ngắn hạn cần phải lưu ý trong bối cảnh hiện nay, duy trì tỉ trọng hợp lý.

Dù VN-Index đang ở vùng đỉnh, các chuyên gia của Công ty chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam (CSI), nêu nhận định nhịp tăng đang có chiều hướng chững lại vào 2 phiên cuối tuần qua. 

Không loại trừ khả năng VN-Inex sẽ có nhịp chỉnh trong các phiên của tuần tới. CSI duy trì quan điểm thận trọng, hạn chế mở vị thế mua đuổi cổ phiếu mới và tiếp tục ưu tiên tỉ trọng tiền mặt cao.

Trong báo cáo chiến lược tháng 8-2025, Công ty chứng khoán SSI (SSI Research) cho rằng các biến động ngắn hạn do cung chốt lời có thể tạo cơ hội tốt cho nhà đầu tư với triển vọng đi lên bền vững trong dài hạn. VN-Index có thể đạt mục tiêu ở mốc 1.750-1.800 điểm vào năm 2026. 

Các yếu tố nền tảng hỗ trợ mạnh cho triển vọng trên thị trường chứng khoán là tăng trưởng kinh tế và lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết; môi trường lãi suất thấp, rủi ro thuế quan giảm và khả năng nâng hạng thị trường…


chứng khoán chứng khoán Việt Nam VN-Index nhà đầu tư đầu tư chứng khoán cổ phiếu ngân hàng cổ phiếu chứng khoán
