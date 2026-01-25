Liên tục phát hiện thi thể trôi sông ở TPHCM

Ngày 25-1, Công an phường Long Phước phối hợp Công an TPHCM điều tra vụ phát hiện thi thể nam giới trên sông Tắc.

Thi thể nam giới phát hiện trên sông Tắc, phường Long Trường.

Khoảng 10 giờ cùng ngày, người dân sống ở phường Long Trường, đoạn sông Tắc chảy qua, phát hiện một thi thể nam giới nổi trên sông này nên gọi điện báo lực lượng chức năng.

Sau khi khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng xác định thi thể là Đ.N.P (24 tuổi, quê tỉnh Lâm Đồng). Trước đó, P. có gọi cho người thân nói "lời trăng trối" rồi mất tích.

Vào chiều 21-1, nhân viên cảng Tây Nam gần cầu Đồng Nai (phường Đông Hòa, TPHCM) cũng phát hiện một thi thể là nữ giới trôi trên sông Đồng Nai, đoạn gần cầu Đồng Nai.

Nạn nhân được xác định khoảng 60 tuổi, mặc áo dài tay sọc nâu đen, quần thun dài màu đen. Đặc biệt ở bụng có vết mổ và đặt túi đựng chất thải.

Công an TPHCM cho hay ai là thân nhân hoặc biết nạn nhân thì liên hệ cán bộ điều tra Hồ Khắc Tiến Thành qua số điện thoại 0942786060 để thông tin.



