Lính Ai Cập – Israel đấu súng, Gaza thêm sục sôi

Theo đài BBC, quân đội Ai Cập và Israel đang điều tra chuyện gì đã xảy ra.

Truyền thông Israel cho biết một cuộc đấu súng đã xảy ra, nhưng rất ít thông tin được đưa ra và không có báo cáo nào về thương vong của Israel.

Trong khi đó, hai nguồn an ninh Ai Cập ngày 27-5 cho biết một binh sĩ nước này trực tại tháp canh gần cửa khẩu Rafah phát hiện một xe bọc thép chở binh sĩ Israel vượt qua biên giới giữa hai nước.

Binh sĩ Ai Cập trên đã khai hỏa và phía Israel bắn trả khiến người này tử vong tại chỗ. Điều này nhanh chóng dẫn đến vụ đọ súng giữa quân đội hai nước. Nhiều binh sĩ Israel bị thương và phải rút quân.

Theo hãng tin Reuters, trước đó, Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) cũng cho biết đang điều tra về vụ việc trên.

Thông báo của IDF cho biết: "Vài tiếng trước (trong ngày 27-5), một vụ bắn nhau đã diễn ra trên biên giới với Ai Cập. Vụ việc đang được điều tra và chúng tôi đang thảo luận với phía Ai Cập".

Người Palestine tìm kiếm thực phẩm sau vụ không kích của Israel vào trại tị nạn ở TP Rafah, phía Nam Dải Gaza, ngày 27-5. Ảnh: Reuters

Cuối ngày 27-5, Ai Cập đưa ra cảnh báo Israel không nên làm tổn hại đến an ninh và an toàn của lực lượng an ninh của nước này - một nguồn tin cấp cao nói với kênh al-Qahera News; đồng thời nhấn mạnh Ai Cập sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết để ngăn chặn vụ việc tái diễn.

Đài BBC cho biết giao tranh chết người hiếm khi xảy ra giữa quân đội Ai Cập và Israel.

Israel kiểm soát cửa khẩu biên giới Rafah của Dải Gaza từ tháng 5, khi nước này tăng cường tấn công quân sự trong khu vực, vấp phải sự chỉ trích mạnh mẽ từ Ai Cập.

Ai Cập lo ngại người dân Palestine có thể phải sơ tán khỏi miền Nam Dải Gaza vì cuộc tấn công của Israel. Hơn nữa, Ai Cập nhiều lần cáo buộc Israel cản trở chuyển hàng viện trợ nhân đạo tới Gaza. Phía Israel bác bỏ cáo buộc.

Việc Israel không kích trại tị nạn ở Rafah ngày 27-5 khiến cộng đồng quốc tế phản ứng dữ dội. Ảnh: Reuters

Vài giờ trước vụ nổ súng gần cửa khẩu Rafah, Bộ Ngoại giao Ai Cập lên án vụ quân đội Israel không kích nhầm một khu lều của người dân Palestine ở TP Rafah, làm ít nhất 45 người thiệt mạng.

Các quan chức y tế ở Gaza cho biết hơn một nửa số người chết là phụ nữ, trẻ em và người già. Số người chết có thể sẽ tăng lên do nhiều người bị bỏng nặng.

Đoạn video mà Reuters có được cho thấy ngọn lửa bùng lên trong bóng tối và người dân la hét hoảng loạn.

Ngay sau vụ việc trên, một loạt nước phương Tây đã lên tiếng phản đối kịch liệt vụ không kích, kêu gọi Israel tuân thủ yêu cầu ngừng bắn của Tòa án Công lý Quốc tế.

Mỹ yêu cầu Israel cố gắng nhiều hơn trong việc giảm rủi ro nhân mạng ở Gaza, nhưng không đề cập việc yêu cầu quân đội Israel ngừng hoạt động quân sự tại Rafah.

Về phía Israel, Thủ tướng Benjamin Netanyahu nhận xét cuộc tấn công trên là "sai lầm bi kịch". Tuy nhiên, ông nhấn mạnh cuộc tấn công không nhằm gây thương vong cho dân thường. Theo Thủ tướng Israel, cuộc không kích đã tiêu diệt 2 quan chức cấp cao Hamas, trong đó có tham mưu trưởng lực lượng này ở Bờ Tây.