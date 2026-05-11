Linh hoạt phân luồng giao thông

Sau nhiều ngày rào chắn, cắt dỡ và thi công, tuyến đường Cộng Hòa - một trong những "điểm nóng" ùn tắc giao thông ở cửa ngõ sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, TP HCM - đang thay đổi diện mạo. Dải phân cách bê-tông cùng nhiều bồn hoa giữa đường được tháo bỏ, trả lại mặt đường rộng thoáng hơn cho dòng xe lưu thông.

Trong các khung giờ cao điểm những ngày gần đây, đoạn đường Cộng Hòa từ đường Trường Chinh đến khu vực đường Út Tịch dài khoảng 2,5 km vẫn ken đặc phương tiện nhưng tình trạng ùn ứ đã giảm đáng kể. Nhiều nút giao thông từng thường xuyên kẹt cứng như cầu vượt Lăng Cha Cả, cầu vượt Hoàng Hoa Thám hay mũi tàu Cộng Hòa bắt đầu xuất hiện những khoảng di chuyển thông thoáng hơn.

Ở giữa đường Cộng Hòa, lớp bê-tông cũ đã được tháo dỡ gần hết, thay vào đó là hệ thống dải phân cách cứng nhỏ gọn hơn đang được đơn vị thi công hoàn thiện để phục vụ phương án tổ chức giao thông linh hoạt theo từng khung giờ. "Từ ngày tháo dải phân cách, xe cộ di chuyển nhanh hơn hẳn, nhất là hướng vào trung tâm thành phố và ra sân bay. Trước đây, cứ tới giờ cao điểm là khu vực này kẹt cứng" - ông Nguyễn Văn Sơn, ngụ phường Tân Bình, so sánh.

Tuy nhiên, cùng với mặt đường rộng hơn là nỗi lo mất an toàn giao thông. Không ít người dân cho biết vẫn còn lúng túng trước phương án lưu thông mới khi nhiều vị trí chưa hoàn thiện hệ thống phân luồng. "Đường thoáng hơn nhưng cũng khá nguy hiểm. Nhiều xe máy, ô tô quay đầu hoặc cắt ngang bất ngờ vì không còn dải phân cách cứng" - chị Nguyễn Thị Sinh, ngụ phường Tân Sơn Nhất, nhận xét.

Đường Cộng Hòa sẽ vận hành lưu thông 3 chiều từ ngày 15-5

Dự kiến, từ ngày 15-5, TP HCM sẽ chính thức áp dụng mô hình phân làn giao thông đảo chiều (3 chiều) theo giờ trên đường Cộng Hòa. Theo phương án của Sở Xây dựng TP HCM, đường Cộng Hòa đoạn từ đường Trường Chinh đến Út Tịch sẽ thay đổi cách tổ chức giao thông sau khi dải phân cách bê-tông được tháo dỡ. Hai làn sát vỉa hè mỗi bên vẫn lưu thông một chiều cố định, trong khi 2 làn giữa sẽ linh hoạt đổi hướng theo từng khung giờ cao điểm.

Buổi sáng, tuyến đường này vận hành theo mô hình "4/2", ưu tiên 4 làn xe theo hướng từ đường Trường Chinh đi đường Út Tịch để giải tỏa dòng phương tiện vào trung tâm TP HCM và sân bay. Đến chiều tối, phương án đảo ngược thành "2/4" - tăng làn cho chiều từ đường Út Tịch về đường Trường Chinh nhằm giảm áp lực xe hướng ra cửa ngõ Tây Bắc và khu vực An Sương. Ngoài giờ cao điểm, các làn giữa sẽ lưu thông 2 chiều như bình thường.

Theo kỹ sư cầu đường Trần Văn Tường, việc phân làn linh hoạt giúp tận dụng tối đa mặt đường hiện hữu mà không cần mở rộng thêm. Ông cho rằng để phương án này phát huy hiệu quả, cần hạn chế tối đa việc xe quay đầu và rẽ trái trực tiếp trên tuyến nhằm tránh xung đột giao thông. Ngoài ra, cần tiếp tục phân luồng từ xa qua các tuyến Trường Sơn, Hồng Hà và khu vực quanh sân bay để chia sẻ áp lực cho đường Cộng Hòa.

Theo số liệu quan trắc giao thông, đường Cộng Hòa từng được đánh giá ở mức phục vụ F - mức thấp nhất trong thang đo khai thác giao thông đô thị. TP HCM cũng đang nghiên cứu đầu tư tuyến đường trên cao dài khoảng 11 km từ nút giao An Sương đến khu vực sân bay Tân Sơn Nhất nhằm giảm ùn tắc cho trục Trường Chinh - Cộng Hòa trong tương lai.