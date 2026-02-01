Linh vật ngựa mạnh mẽ tung vó tại Lạng Sơn trước thềm tết Bính Ngọ

Theo đó, linh vật ngựa màu vàng và đỏ đã được hoàn thành và xuất hiện tại khuôn viên Lễ hội hoa đào xứ Lạng để phục vụ người dân, du khách tới tham quan.

Những linh vật ngựa này được đặt tại trung tâm đường hoa xuân với kích thước lớn, từ xa cũng có thể nhìn thấy.

Cặp linh vật ngựa vàng dũng mãnh tung vó tại Lạng Sơn

Theo đơn vị thi công, các linh vật ngựa được làm từ nhựa composite nhằm đảm bảo độ bền; lớp sơn vàng và đỏ vừa tăng tính thẩm mỹ, vừa giúp công trình chịu được thời tiết mưa phùn.

Linh vật cao khoảng 3m, tổng chiều rộng thiết kế khoảng 11m, được tạo hình tung vó mạnh mẽ. Hơn 30 công nhân đã tất bật thi công, lắp đặt trong vòng 1 tuần để kịp hoàn thành vào ngày 31-1.

Linh vật ngựa với những khối cơ, bờm, đuôi uốn lượn tạo dáng mạnh mẽ khi tung vó

Hình ảnh dũng mãnh này thể hiện kỳ vọng một năm mới bứt phá, nhiều đổi thay tích cực trong mọi mặt cho tỉnh Lạng Sơn và cả nước. Những linh vật này được đặt tại đường hoa xuân Lạng Sơn phục vụ người dân du xuân, thưởng lãm trong khuôn khổ Lễ hội hoa đào xứ Lạng 2026.

Các công nhân đang hoàn thiện những hạng mục cuối của linh vật ngựa

Được biết, tỉnh Lạng Sơn sẽ khai mạc Lễ hội hoa đào xứ Lạng 2026 vào tối 7-2 (tức 20 tháng Chạp). Điểm nhấn là đường hoa xuân dài khoảng 200m và màn bắn pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp có quy mô lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn.

Linh vật ngựa đỏ tung vó phi nước đại

Theo UBND tỉnh Lạng Sơn, Lễ hội hoa đào xứ Lạng 2026 là sự kiện văn hóa - du lịch thường niên, diễn ra từ cuối năm 2025 đến giữa tháng 3/2026 với hơn 20 hoạt động phong phú.

Vẻ uy nghiêm của linh vật ngựa tại Lễ hội hoa đào xứ Lạng 2026