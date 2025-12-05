Lisa (Blackpink) chạm ngõ điện ảnh, đóng cùng Ma Dong-seok

Mỹ nữ nhóm nhạc đình đám đóng cùng tài tử Ma Dong-seok, Lee Jin-wook, do Lee Sang-yong đạo diễn và do Netflix đầu tư sản xuất.

"Taigo" kể câu chuyện về một lính đánh thuê tên Taigo - mồ côi trong chiến tranh, cuộc sống hằng ngày cũng là cuộc chiến sinh tồn.

Lisa bên cạnh Ma Dong-seok (bìa trái) và Lee Jin-wook

Trong một lần làm nhiệm vụ, Taigo phát hiện ra Lia - người mà anh xem như gia đình, đã bị một tổ chức tội phạm bắt cóc. Taigo tiến hành giải cứu bạn mình.

Ma Dong-seok vào vai Taigo, hứa hẹn có những pha hành động dữ dội. Lee Jin-wook vai phản diện Arman Choi – kẻ cầm đầu tổ chức tội phạm đối đầu Taigo. Lisa vào vai Lia – thành viên trong nhóm Taigo. Đây là dự án phim đầu tiên của Lisa tại Hàn Quốc.

Tác phẩm là phần ngoại truyện mở rộng của thương hiệu phim hành động "Extraction" đình đám.

Lisa bày tỏ niềm vinh dự khi tham gia phim và làm việc cùng những diễn viên theo cô là tuyệt vời. "Tôi đã mơ đóng phim hành động từ lâu và việc được chọn vào tác phẩm lớn thế này trong dự án điện ảnh đầu tay khiến tôi rất hạnh phúc" – Lisa thổ lộ.

Trước đó, Lisa đã từng tham gia phim dài tập "The white Lotus" mùa 3 của HBO. Bên cạnh sự nghiệp ca hát, Lisa đang đẩy mạnh các hoạt động diễn xuất.