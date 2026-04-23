HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Lô bưởi Việt Nam lần đầu vào Úc

Lê Thúy

(NLĐO) - Theo thông tin từ Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, lô bưởi tươi đầu tiên của Việt Nam đã chính thức được thông quan vào thị trường Úc.

Trước đó, ngày 9-10-2025, Việt Nam và Úc chính thức hoàn tất thỏa thuận cho phép nhập khẩu trái bưởi tươi của Việt Nam.

Lô bưởi Việt Nam lần đầu tiên vào thị trường Australia năm 2026 - Ảnh 1.

Quả bưởi của Việt Nam đã đến tay người tiêu dùng Úc

Trong quá trình này, Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) là cơ quan đầu mối kỹ thuật, trực tiếp chủ trì đàm phán, trao đổi với phía Úc, xây dựng và hoàn thiện hồ sơ kỹ thuật để mở cửa thị trường đối với sản phẩm bưởi tươi của Việt Nam.

Sau mốc này, để đáp ứng quy định của phía Úc, hai bên đã cùng nhau phối hợp để khẩn trương hoàn thiện các yêu cầu kỹ thuật liên quan đến vùng trồng, cơ sở đóng gói, kiểm soát sinh vật gây hại, truy xuất nguồn gốc, xử lý chiếu xạ và thủ tục nhập khẩu.

Đến ngày 22-4-2026, tại Đồng Tháp, lô bưởi tươi đầu tiên của Việt Nam đã chính thức được xuất khẩu sang thị trường Úc.

Lô hàng đầu tiên gồm 940,5 kg bưởi tươi vận chuyển bằng đường hàng không đã hoàn tất các thủ tục liên quan và được thông quan vào ngày 22-4.

Bên cạnh đó, lô hàng thương mại tiếp theo với khối lượng 5 tấn, sử dụng nguồn nguyên liệu từ tỉnh Đồng Tháp, đang được triển khai theo kế hoạch xuất khẩu trong thời gian tới.

Sau khi nhập khẩu, lô hàng đầu tiên được tổ chức giới thiệu và chào hàng tại Sydney Market (Úc), nhằm quảng bá sản phẩm và tiếp cận trực tiếp các đối tác phân phối, người tiêu dùng tại thị trường này.

Theo quy định của phía Úc, các lô hàng bưởi nhập khẩu phải trải qua quy trình kiểm tra nghiêm ngặt về kiểm dịch thực vật và an toàn sinh học tại cửa khẩu nhập cảnh do cơ quan có thẩm quyền của Úc thực hiện.

Việc lô bưởi đầu tiên của Việt Nam được thông quan vào thị trường Úc là dấu mốc có ý nghĩa quan trọng đối với ngành hàng bưởi, thể hiện kết quả cụ thể của quá trình mở cửa thị trường, năng lực tuân thủ tiêu chuẩn chất lượng và khả năng phối hợp hiệu quả giữa các bên liên quan.

Đây cũng là nền tảng quan trọng để tiếp tục mở rộng xuất khẩu bưởi Việt Nam, đồng thời tạo thêm động lực cho các loại trái cây tươi khác của Việt Nam tiếp cận những thị trường có yêu cầu cao trong thời gian tới.

Tin liên quan

Đồng Tháp xuất khẩu lô bưởi đầu tiên sang Úc

Đồng Tháp xuất khẩu lô bưởi đầu tiên sang Úc

(NLĐO) – Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp, hiện toàn tỉnh có gần 5.000 ha bưởi, trong đó bưởi da xanh chiếm đa số.

VIDEO: Bưởi Diễn chục triệu đồng "đổ bộ" TPHCM

(NLĐO) - Những chuyến xe chở bưởi Diễn từ miền Bắc vào Nam đang có mặt tại nhiều nơi ở TPHCM. Các chậu bưởi khá đẹp, có giá từ vài triệu đến 50 triệu đồng

Giá bưởi da xanh bất ngờ rẻ ngay trước tháng Chạp

(NLĐO) – Bưởi da xanh là một trong những mặt hàng tiêu thụ mạnh dịp Tết và giá thường tăng gấp đôi

Úc bưởi xuất khẩu bưởi quả bưởi lô bưởi vào Australia
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo