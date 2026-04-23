Lô bưởi Việt Nam lần đầu vào Úc

Trước đó, ngày 9-10-2025, Việt Nam và Úc chính thức hoàn tất thỏa thuận cho phép nhập khẩu trái bưởi tươi của Việt Nam.

Quả bưởi của Việt Nam đã đến tay người tiêu dùng Úc

Trong quá trình này, Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) là cơ quan đầu mối kỹ thuật, trực tiếp chủ trì đàm phán, trao đổi với phía Úc, xây dựng và hoàn thiện hồ sơ kỹ thuật để mở cửa thị trường đối với sản phẩm bưởi tươi của Việt Nam.

Sau mốc này, để đáp ứng quy định của phía Úc, hai bên đã cùng nhau phối hợp để khẩn trương hoàn thiện các yêu cầu kỹ thuật liên quan đến vùng trồng, cơ sở đóng gói, kiểm soát sinh vật gây hại, truy xuất nguồn gốc, xử lý chiếu xạ và thủ tục nhập khẩu.

Đến ngày 22-4-2026, tại Đồng Tháp, lô bưởi tươi đầu tiên của Việt Nam đã chính thức được xuất khẩu sang thị trường Úc.

Lô hàng đầu tiên gồm 940,5 kg bưởi tươi vận chuyển bằng đường hàng không đã hoàn tất các thủ tục liên quan và được thông quan vào ngày 22-4.

Bên cạnh đó, lô hàng thương mại tiếp theo với khối lượng 5 tấn, sử dụng nguồn nguyên liệu từ tỉnh Đồng Tháp, đang được triển khai theo kế hoạch xuất khẩu trong thời gian tới.

Sau khi nhập khẩu, lô hàng đầu tiên được tổ chức giới thiệu và chào hàng tại Sydney Market (Úc), nhằm quảng bá sản phẩm và tiếp cận trực tiếp các đối tác phân phối, người tiêu dùng tại thị trường này.

Theo quy định của phía Úc, các lô hàng bưởi nhập khẩu phải trải qua quy trình kiểm tra nghiêm ngặt về kiểm dịch thực vật và an toàn sinh học tại cửa khẩu nhập cảnh do cơ quan có thẩm quyền của Úc thực hiện.

Việc lô bưởi đầu tiên của Việt Nam được thông quan vào thị trường Úc là dấu mốc có ý nghĩa quan trọng đối với ngành hàng bưởi, thể hiện kết quả cụ thể của quá trình mở cửa thị trường, năng lực tuân thủ tiêu chuẩn chất lượng và khả năng phối hợp hiệu quả giữa các bên liên quan.

Đây cũng là nền tảng quan trọng để tiếp tục mở rộng xuất khẩu bưởi Việt Nam, đồng thời tạo thêm động lực cho các loại trái cây tươi khác của Việt Nam tiếp cận những thị trường có yêu cầu cao trong thời gian tới.