Lo cho người nghèo an cư

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa vừa ban hành kế hoạch thực hiện cuộc vận động hỗ trợ xây nhà ở tặng hộ nghèo, gia đình chính sách còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn, với mục tiêu trong năm 2024 và 2025 phấn đấu vận động hỗ trợ xây dựng được khoảng 5.000 căn nhà tặng hộ nghèo, hộ gia đình chính sách.



Hàng ngàn hộ khó khăn về nhà ở

Thanh Hóa là một tỉnh đất rộng, người đông, có nhiều huyện miền núi, đời sống của nhân dân còn gặp nhiều khó khăn. Tỉnh đã được trung ương, các sở, ngành, địa phương quan tâm, tập trung nhiều nguồn lực giúp dân "xóa đói, giảm nghèo", chăm lo xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, gia đình chính sách thông qua các chương trình nhà như: "Đại đoàn kết", "Mái ấm Công đoàn", "Mái ấm tình thương", "Nghĩa tình cựu chiến binh", "Khăn quàng đỏ"…

Tuy nhiên, theo thống kê của Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa, địa phương hiện vẫn còn hơn 35.000 hộ nghèo, gần 55.800 hộ cận nghèo. Các gia đình nghèo, hộ còn khó khăn về nhà ở còn chiếm số lượng lớn. Ngoài ra, Thanh Hóa nằm ở khu vực thường xuyên phải gánh chịu hậu quả nặng nề của thiên tai, bão lũ, sạt lở đất..., đặc biệt là khu vực các huyện miền núi, vùng sâu, vùng xa, từ đó phát sinh nhiều về nhu cầu nhà ở.

Một góc khu dân cư được tỉnh Thanh Hóa kêu gọi, xây dựng cho người dân từng sống trên sông nước tại xã Thiệu Vũ, huyện Thiệu Hóa

Trước thực tế trên và vì mục tiêu "không để ai bị bỏ lại phía sau", Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành chỉ thị vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh trong 2 năm 2024 và 2025, với mục tiêu xây tặng 5.000 ngôi nhà cho người nghèo, gia đình chính sách. Trong đó, năm 2024 khoảng 3.000 căn, năm 2025 khoảng 2.000 căn.

Mức hỗ trợ để xây mới nhà ở đối với hộ nghèo, hộ gia đình chính sách còn khó khăn về nhà ở là 80 triệu đồng/căn; các gia đình thuộc diện nhận hỗ trợ từ Chương trình mục tiêu quốc gia là 40 triệu đồng/căn. Ngoài ra, ban chỉ đạo cấp huyện có trách nhiệm quyết định mức hỗ trợ đối với các trường hợp sửa chữa nhà ở trên cơ sở nguồn vận động của đơn vị.

Để cuộc vận động đạt hiệu quả cao, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, đoàn thể chính trị - xã hội trong tỉnh phải coi đây là nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa chính trị - xã hội to lớn; là việc làm thường xuyên, liên tục trong năm 2024 và 2025.

Nhiều chương trình đã "hái quả ngọt"

Trong những năm gần đây, ngoài mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh Thanh Hóa luôn quan tâm tới công tác an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo, người khó khăn trong cuộc sống. Đã có nhiều chương trình hướng tới người nghèo được thực hiện thành công, có sức lan tỏa, mang lại hiệu quả thiết thực.

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa khảo sát vị trí xây nhà cho người nghèo tại huyện Mường Lát

Điển hình như chương trình xây 600 căn nhà trị giá 30 tỉ đồng cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại huyện biên giới Mường Lát năm 2021 do Bộ Công an phối hợp VietinBank thực hiện. Đến nay, những căn nhà trên phát huy hiệu quả rất tốt, giúp đồng bào còn khó khăn của huyện Mường Lát có chỗ an cư, không còn lo lắng mỗi khi mưa bão tràn về.

Nối tiếp chương trình trên, trong năm 2022 và 2023, tỉnh Thanh Hóa đã triển khai cuộc vận động hỗ trợ nhà ở cho đồng bào sinh sống trên sông. Sau 2 năm triển khai, đến nay cơ bản các hộ đồng bào sinh sống trên sông ở tỉnh Thanh Hóa đã được cấp đất ở và hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở.

Theo Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa, cuộc vận động đã cấp đất ở và hỗ trợ kinh phí làm nhà cho 183 hộ với tổng kinh phí khoảng 71 tỉ đồng; trong đó, đầu tư xây dựng hạ tầng gần 19 tỉ đồng, hỗ trợ làm nhà hơn 52 tỉ đồng.

Ngoài hỗ trợ xây dựng nhà ở, các địa phương còn quan tâm thực hiện các chế độ, chính sách, tạo việc làm để người dân an cư với các việc làm cụ thể như bố trí đất sản xuất; phối hợp với các doanh nghiệp tư vấn, giới thiệu việc làm cho lao động trong độ tuổi; bảo đảm các chính sách về bảo hiểm y tế; quan tâm, hỗ trợ việc học cho các em trong độ tuổi đến trường.

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng cho biết cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho đồng bào sinh sống trên sông của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa là một chủ trương đúng đắn; là việc làm hết sức có ý nghĩa, mang tính nhân văn sâu sắc, thể hiện truyền thống "lá lành đùm lá rách", tinh thần "tương thân tương ái", được các cấp ủy, chính quyền các cấp và các tầng lớp nhân dân ủng hộ, đánh giá cao.

Được biết, từ năm 2015 đến nay, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng tỉnh Thanh Hóa đã bố trí, vận động được hơn 360 tỉ đồng để hỗ trợ, xây dựng mới trên 8.000 căn nhà. Cải tạo, sửa chữa gần 800 căn nhà cho người nghèo, người có công... Qua đó, từng bước giúp người dân an cư, phát triển kinh tế gia đình, sớm ổn định cuộc sống.

Kêu gọi nhà hảo tâm cùng chung tay Để bắt tay ngay vào việc thực hiện mục tiêu xây 5.000 ngôi nhà cho người nghèo, ngày 15-4, tỉnh Thanh Hóa đã có thư kêu gọi các cơ quan, doanh nghiệp, cá nhân... cùng chung tay ủng hộ kinh phí, nguồn lực để thực hiện cuộc vận động với ý nghĩa nhân văn sâu sắc này. Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa cam kết sẽ quản lý, sử dụng nguồn hỗ trợ bảo đảm hiệu quả, đúng mục đích, công khai, minh bạch. Mọi sự ủng hộ, xin gửi về Quỹ Vì người nghèo tỉnh Thanh Hóa theo số tài khoản: 3761.0.1021262.91046 của Ủy ban MTTQ tỉnh tại Kho bạc Nhà nước Thanh Hóa. Song song với đó, các đơn vị có thể ủng hộ trực tiếp tại trụ sở Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa - số 16 Hạc Thành, phường Tân Sơn, TP Thanh Hóa và Quỹ Vì người nghèo của MTTQ các cấp trong tỉnh.