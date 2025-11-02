Lo chứng khoán giảm tiếp, nhà đầu tư lại khóc ròng

VN-Index giảm tuần thứ 3 liên tiếp

Thị trường chứng khoán Việt Nam khép lại tuần giao dịch cuối cùng của tháng 10 với sắc đỏ bao trùm. VN-Index đóng cửa phiên 31-10 ở mức 1.639 điểm, giảm gần 30 điểm so với phiên liền trước, đánh dấu tuần giảm thứ ba liên tiếp kể từ khi chỉ số này tạo đỉnh quanh vùng 1.800 điểm.

Chỉ số VN30 – đại diện cho nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn – cũng mất 3,05%, lùi về 1.885 điểm, thấp hơn ngưỡng kháng cự tâm lý 1.900 điểm.

Tính chung cả tháng 10, thị trường đang tích lũy trong biên độ hẹp, quanh vùng hỗ trợ 1.620 điểm, song áp lực điều chỉnh vẫn còn nặng nề ở nhiều nhóm ngành sau giai đoạn tăng nóng kéo dài. Cổ phiếu bất động sản, chứng khoán, ngân hàng, bán lẻ đều giảm mạnh, khiến tâm lý nhà đầu tư thêm phần thận trọng.

Đáng chú ý, khối ngoại tiếp tục duy trì chuỗi bán ròng kéo dài. Chỉ riêng tuần qua, nhà đầu tư nước ngoài đã rút ròng hơn 2.722 tỉ đồng trên sàn HOSE, nâng tổng số tuần bán ròng liên tiếp lên con số 15. Động thái này khiến lực cầu trong nước khó đủ sức nâng đỡ thị trường trong ngắn hạn.

Trên các diễn đàn đầu tư, không ít nhà đầu tư bày tỏ tâm lý chán nản, lo lắng khi nhiều cổ phiếu đã giảm sâu 15–20% so với đỉnh, trong khi những người sử dụng margin (vốn vay) chịu thiệt hại nặng hơn khi chỉ số chung mất khoảng 150 điểm.

Thị trường chứng khoán gây thất vọng với nhà đầu tư trong tháng 10

“Tôi đang nắm cổ phiếu SSI và VIX, lỗ 20–30% do mua ở vùng đỉnh. Một số bạn bè dùng margin còn thiệt hại tới 50–60%. Giờ bán thì muộn, mà giữ lại chưa biết bao giờ mới "về bờ". Nhiều mã dòng chứng khoán đã thủng đáy 3 tháng, rơi xuống mức thấp nhất trong 5 tháng qua” - anh Mạnh Hoàng, nhà đầu tư tại TP HCM, chia sẻ.

Điều đáng nói là đợt giảm sâu này diễn ra trong bối cảnh thị trường đón nhận nhiều thông tin tích cực, trong đó có sự kiện Việt Nam chính thức được nâng hạng từ thị trường cận biên lên mới nổi, yếu tố từng được kỳ vọng sẽ tạo lực đỡ mạnh mẽ cho VN-Index. Tuy nhiên, phản ứng thị trường lại đi ngược kỳ vọng khi dòng tiền đầu cơ rút lui nhanh chóng, trong khi lực mua trung và dài hạn vẫn chưa đủ mạnh để xoay chuyển xu hướng.

VN-Index có xác suất mất mốc 1.600 điểm

Theo báo cáo của Công ty Chứng khoán SHS, sau khi đạt đỉnh quanh vùng 1.800 điểm, VN-Index đã kết thúc chu kỳ tăng kéo dài từ tháng 4-2025 đến nay và đang bước vào giai đoạn điều chỉnh – tích lũy với biên độ hẹp, phân hóa rõ rệt giữa các nhóm ngành. SHS nhận định, dù rủi ro ngắn hạn vẫn hiện hữu nhưng cơ hội đang mở ra cho nhà đầu tư kiên nhẫn, đặc biệt là ở những mã đã điều chỉnh sâu và có nền tảng cơ bản tốt, khi giá cổ phiếu đã trở lại vùng hấp dẫn hơn.

Khối ngoại bán ròng 15 tuần liên tiếp. Nguồn: SHS

Ông Nguyễn Tấn Phong, Chuyên gia phân tích Công ty chứng khoán Pinetree, phân tích thị trường trải qua quãng thời gian cuối tháng 10 kém lạc quan. Bất chấp tuần qua có khá nhiều thông tin hỗ trợ như Việt Nam đạt được thỏa thuận khung về thuế đối ứng với Mỹ ở mức từ 0-20%, căng thẳng thương mại Mỹ - Trung Quốc hạ nhiệt, Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) cắt giảm 0,25 điểm % lãi suất hay kết quả kinh doanh của doanh nghiệp trong quý III khả quan… Thậm chí, VN-Index còn bất ngờ đi ngược xu hướng tăng điểm của chứng khoán thế giới.

"Đà giảm của VN-Index chủ yếu đến từ điều chỉnh của các cổ phiếu trụ đã tăng nóng như nhóm Vingroup, Gelex hay nhóm cổ phiếu ngân hàng. Việc điều chỉnh của nhóm Vingroup đang trả lại toàn bộ điểm kéo VN-Index hồi đầu tháng 10, nhưng dòng tiền đang dịch chuyển sang nhóm khác. Xu hướng của thị trường tuần tới tùy thuộc vào biến động của cổ phiếu họ Vingroup dù việc giảm 20-30% là bình thường sau khi đã tăng gấp 4 lần từ đầu năm" – ông Phong nói.

Về mặt kỹ thuật, VN-Index có xác suất mất mốc 1.600 điểm. Trong kịch bản nhóm cổ phiếu Vingroup ngừng giảm ở tuần sau, đây sẽ là tín hiệu tốt của thị trường chung. Đây sẽ là cơ hội tốt để các nhà đầu tư cơ cấu lại danh mục chờ đợi để giải ngân những cổ phiếu dẫn dắt mới. Dòng tiền sẽ có sự dịch chuyển từ nhóm cổ phiếu tăng nóng đến nhóm bị lãng quên trong thời gian qua.



