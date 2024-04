Road To ONE là chương trình tuyển chọn võ sĩ quốc tế được ONE Championship triển khai từ năm 2020 tại nhiều quốc gia.



Sau khi hoàn tất thỏa thuận hợp tác vào tháng 9-2023, Shadow Entertainment - công ty hàng đầu trong lĩnh vực tổ chức các sự kiện võ thuật và giải trí tại Việt Nam, đã lên kế hoạch tổ chức Road to ONE tại Việt Nam với mục tiêu hiện thực hóa giấc mơ đưa võ sĩ Việt ghi tên mình vào đấu trường hàng đầu thế giới.

Muay Thai Rampage x Road To ONE được kỳ vọng là sự kiện Muay Thái hấp dẫn trong năm 2024 . Ảnh: Shadow Entertainment

Mục tiêu trước tiên là Muay Thái – bộ môn võ thuật đang phát triển nhanh chóng tại Việt Nam. Trong những năm gần đây, Muay Thái thu hút số lượng lớn võ sĩ tập luyện và thi đấu, kỳ vọng có đầy đủ các yếu tố để tỏa sáng tại đấu trường quốc tế, Road to ONE: Việt Nam 2024 sẽ kết hợp cùng giải đấu Muay Thai Rampage để tìm kiếm những võ sĩ Muay Thái mạnh nhất.

Theo đó, thông qua chuỗi 03 giải đấu với 02 hạng cân: Flyweight: 61,235kg và Strawweight 56,699kg, bao gồm:

- Vòng loại (19-5): 08 trận đấu, tìm ra 04 người thắng cuộc ở mỗi hạng cân bước vào vòng Bán Kết.

- Bán Kết (21-7): 04 trận đấu, tìm ra 02 người thắng cuộc ở mỗi hạng cân bước vào vòng Chung Kết.

- Chung Kết (15-9): 02 trận đấu, tìm ra 01 người thắng cuộc ở mỗi hạng cân.

Hai võ sĩ chiến thắng chung cuộc sẽ nhận được giải thưởng là hợp đồng thi đấu tại ONE Championship trị giá 100.000 USD.

Bảng đấu hạng cân flyweight. Ảnh: Shadow Entertainment

ONE Championship luôn là giấc mơ và là đích đến của hầu hết tất cả võ sĩ Muay Thai, chính vì vậy với lộ trình thi đấu rõ ràng và cam kết mang đến suất thi đấu tại đây cho người thắng cuộc của MTR x RTO đã thu hút sự quan tâm của đông đảo võ sĩ trong và ngoài nước.

Danh sách 16 võ sĩ cũng đã được công bố. Có thể thấy hầu hết đều là những cái tên nổi bật trong làng võ thuật, những võ sĩ top đầu và có nhiều thành tích cao ở cả mảng thành thích cao và chuyên nghiệp.

Bảng đấu hang cân strawweight. Ảnh: Shadow Entertainment

Điển hình như Trương Cao Minh Phát - võ sĩ Việt đầu tiên giành đai WBC Muay Thai Thế giới, Huỳnh Hoàng Phi - đương kim vô địch quốc tế WBC Muay Thai hay Lương Thành Phúc - võ sĩ từng có cơ hội thi đấu tại ONE Friday Fights 16, cùng nhiều võ sĩ khác.

Với giải thưởng giá trị cùng dàn võ sĩ chất lượng, MTR x RTO được kỳ vọng sẽ là sự kiện đáng mong đợi nhất nửa đầu năm 2024 dành cho người hâm mộ Muay Thai nói riêng và võ thuật nói chung.

Giải đấu Vòng loại MTR x RTO sẽ được diễn ra vào ngày 19-5-2024 tại Saigon Sports Club - 514B Huỳnh Tấn Phát, Bình Thuận, Quận 7, TP. HCM.