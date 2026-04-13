Kết quả xổ số

Lộ diện 7 người trúng độc đắc xổ số miền Nam khi mua vé online ngày 13-4

Thu Tâm

(NLĐO) - Xổ số miền Nam ngày 13-4 đã tìm ra 7 khách hàng mua vé online đã trúng giải độc đắc 32 tỉ đồng của vé số Cà Mau.

Chiều 13-4, sau khi kết quả xổ số miền Nam được công bố, anh Lưu Quốc Duy – chủ đại lý vé số Duy ở phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long – đã thông tin với phóng viên Báo Người Lao Động về việc đã bán trúng giải độc đắc (dãy số 133005) 32 tỉ đồng vé số Cà Mau, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết cà Mau mở thưởng chiều cùng ngày.

Kết quả xổ số miền Nam ngày 13-4. Ảnh: ĐLVS Duy

Anh Lưu Quốc Duy và 16 vé Cà Mau trúng giải độc đắc. Ảnh: ĐLVS Duy

"Có tổng cộng 7 người mua vé online đã may mắn trúng giải độc đắc vé số Cà Mau. Mỗi người mua từ 1-3 tờ" - anh Duy thông tin.

Trước đó, vào ngày 16-10-2025, đại lý vé số Duy cũng đã đổi thưởng 14 tờ vé số trúng giải độc đắc cho một nữ khách hàng ở TP Cần Thơ.

"Người phụ nữ này thường xuyên mua vé số online ở đại lý của tôi, mỗi ngày khoảng vài chục tờ. Sau khi chị ấy chuyển khoản thì tôi giữ lại vé. Không ngờ chị ấy trúng đến 14 vé giải cao nhất" – ông Duy thông tin.

Ngày 28-2-2026, vé số Bình Phước, do Công ty TNHH Xổ số kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp Bình Phước mở thưởng chiều cùng ngày, giải độc đắc (dãy số 681039) được xác định trúng tại tỉnh Vĩnh Long.

Nơi bán trúng là đại lý vé số Trần Phương ở phường Duyên Hải, tỉnh Vĩnh Long. Khách hàng may mắn trúng giải độc đắc tổng cộng 32 tỉ đồng đã mua vé qua hình thức online. Đến ngày 3-3 vừa qua, vé số Bến Tre, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Bến Tre mở thưởng chiều cùng ngày, giải độc đắc (dãy số 327452) được xác định trúng tại tỉnh Đồng Nai.

Nơi bán trúng là đại lý vé số Chinh Xuân Lộc ở xã Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. Khách hàng may mắn trúng giải độc đắc tổng cộng 32 tỉ đồng đã mua vé số qua hình thức online.

Ngày 9-3, một người đàn ông ở tỉnh Đồng Tháp đã mua online 16 vé Đồng Tháp, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Đồng Tháp mở thưởng chiều cùng ngày. Ngay sau khi kết quả xổ số miền Nam được công bố, khách hàng này đã phát hiện trúng giải độc đắc (dãy số 686789) cả 16 vé nên liên hệ với nơi bán là đại lý vé số Hoàng Anh ở phường Linh Xuân, TPHCM để nhận thưởng.

Vé số Bến Tre, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Bến Tre mở thưởng chiều 7-4, giải độc đắc (dãy số 583980) được xác định trúng tại tỉnh Tây Ninh. Nơi bán trúng là đại lý vé số Thần Tài ở xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh. Người trúng độc đắc 32 tỉ đồng đã mua vé qua online.

Sáng 13-4, lộ diện nơi trúng độc đắc và an ủi 160 vé xổ số miền Nam

(NLĐO) - Hôm nay, xổ số miền Nam ngày 13-4 sẽ mở thưởng đối với vé số của 3 đài là TPHCM, Đồng Tháp và Cà Mau.

Đại lý tìm người trúng giải độc đắc 16 vé xổ số miền Nam

(NLĐO) – Liên quan kết quả xổ số miền Nam, các đại lý vé số đang tìm chủ nhân may mắn trúng giải độc đắc 16 vé của đài Sóc Trăng.

Chiều 12-4, xổ số miền Nam tìm ra nơi trúng 3 giải độc đắc

(NLĐO) – Chiều nay, xổ số miền Nam ngày 12-4 sẽ mở thưởng đối với vé số của 3 đài là Kiên Giang, Tiền Giang và Đà Lạt.

