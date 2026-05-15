Lộ diện dàn thí sinh FINNOVA 2026 cùng F88 “gỡ nút thắt” tài chính cho người yếu thế

Đây không chỉ là một cuộc thi, mà là hành trình F88 cùng những sinh viên ưu tú giải bài toán "vết cắt" thị trường, biến các dịch vụ tài chính phức tạp trở nên dễ tiếp cận hơn cho nhóm người thu nhập thấp và người dân ở vùng sâu vùng xa...

Từ khoảng trống thị trường đến đề bài thực chiến

Dù công nghệ số đang phủ sóng khắp nơi, một thực tế đáng suy ngẫm vẫn tồn tại: hàng triệu lao động tự do và người thu nhập thấp tại Việt Nam vẫn đang đứng "ngoài lề" hệ thống tài chính chính thống. Rào cản từ thủ tục khắt khe và sự thiếu vắng các sản phẩm may đo riêng biệt đã tạo nên một khoảng cách lớn.

Đó chính là lý do FINNOVA 2026 - cuộc thi sáng tạo giải pháp tài chính toàn diện dành cho thế hệ trẻ do F88 tổ chức, với sự bảo trợ chuyên môn của Học viện Ngân hàng cùng sự đồng hành của Bảo Minh và PVI ra đời. Không chỉ hướng tới tìm kiếm các ý tưởng công nghệ tài chính mới, chương trình còn kỳ vọng thúc đẩy tư duy tài chính toàn diện trong thế hệ trẻ, khuyến khích sinh viên tiếp cận những bài toán thị trường từ góc nhìn thực tế để tạo ra các giải pháp theo hướng: Đơn giản hóa - Bình dân hóa - Cá nhân hóa.

Rào cản không chỉ nằm ở thủ tục hành chính khắt khe mà còn ở sự thiếu vắng các sản phẩm được thiết kế riêng biệt cho đặc thù thu nhập, nhu cầy vay nhỏ lẻ của họ. Trong bối cảnh đó, tài chính toàn diện không đơn thuần là việc mở rộng quy mô, mà là cuộc cách mạng về sự thấu hiểu để tạo ra những giải pháp đơn giản hóa - bình dân hóa - cá nhân hóa. Đây cũng chính là đề bài mang tính "thực chiến" mà FINNOVA 2026 đặt ra, thách thức sinh viên giải mã những bài toán tài chính từ góc nhìn cuộc sống thực tế.

Sau vòng tuyển chọn gắt gao, 8 đội thi xuất sắc nhất đã chính thức bước vào giai đoạn đào tạo định hướng của FINNOVA 2026 gồm: Fortunate, Finnotech, Alpha Finn, Inclusio, High Five, 7Up, ATE và Thiên Nga Đen.

Tại đây, dưới sự dẫn dắt sát sao của các chuyên gia đầu ngành và đội ngũ mentor giàu kinh nghiệm, các bạn trẻ được khai phá sâu hơn về hệ sinh thái tài chính toàn diện, tiêu chuẩn ESG, và đặc biệt là tâm lý hành vi của nhóm khách hàng "unbank" và "underbanked".

Sinh viên thay đổi góc nhìn về tài chính sau chuỗi đào tạo

Sau chuỗi đào tạo chuyên sâu tại FINNOVA 2026, điều khiến 8 đội thi thực sự "vỡ ra" không phải là những thuật ngữ tài chính vĩ mô, mà là cách tài chính có thể mở ra cơ hội cho những người trước đây khó tiếp cận các dịch vụ tài chính chính thống.

Bạn Nguyễn Thị Linh (Sinh viên Học viện Ngân hàng) chia sẻ sau buổi đào tạo: "Một sản phẩm tài chính được thiết kế đúng không chỉ tạo ra lợi nhuận, mà còn có thể giúp người dân cải thiện sinh kế, giảm rủi ro và nâng cao chất lượng cuộc sống".

Đồng điệu với góc nhìn đó, bạn Nguyễn Đức Hà Nam (Sinh viên Đại học Ngoại thương) cho rằng điều cốt lõi của tài chính toàn diện không nằm ở số lượng ứng dụng hay công nghệ hiện đại, mà là "bài toán về lòng tin và sự thấu hiểu" dành cho những người còn nhiều rào cản khi tiếp cận dịch vụ tài chính.

Dưới sự dẫn dắt từ các mentor, 8 đội thi dần rời bỏ tư duy "làm ý tưởng" trên giấy để bắt đầu giải quyết nỗi đau thực tế. Điểm nhấn khiến nhóm hạt giống này vượt qua gần 800 đối thủ chính là năng lực đọc vị thị trường đầy bản lĩnh, tập trung triệt tiêu rào cản về thủ tục và niềm tin vốn là những "nút thắt" khiến người lao động phổ thông e dè với dòng vốn chính thống. Bằng cách bình dân hóa các sản phẩm phức tạp và cân bằng giữa tính khả thi với giá trị xã hội, 8 đội đã chứng minh được công nghệ chỉ thực sự quyền năng khi kiến tạo nên những thay đổi thực chất cho sinh kế cộng đồng.

Tiếp tục đồng hành cùng chương trình năm thứ hai liên tiếp, đại diện Bảo hiểm Bảo Minh khẳng định: "Chúng tôi tin rằng giáo dục tài chính cho người trẻ không phải câu chuyện ngắn hạn. Khi được tiếp cận đúng kiến thức từ sớm, sinh viên sẽ tự tin hơn trong việc quản lý tài chính, chủ động bảo vệ bản thân và xây dựng nền tảng vững vàng cho tương lai".

Chặng đua thực chiến: Hướng tới đêm chung kết ngày 5-6-2026

FINNOVA 2026 chính thức bước vào chặng thực chiến khi 8 đội thi cùng các mentor trực tiếp thâm nhập thị trường để giải mã "nỗi đau" của nhóm khách hàng unbanked và underbanked. Đây là lúc các đội thi phải kiểm chứng năng lực bằng những bài toán thị trường thực tế: làm sao biến các dịch vụ tài chính vốn phức tạp thành giải pháp đơn giản, minh bạch và dễ tiếp cận hơn với người lao động phổ thông.

Thử thách lớn nhất của các đội là tìm ra điểm cân bằng giữa hiệu quả kinh doanh và giá trị cộng đồng. Hướng tới đêm Chung kết ngày 5-6-2026, FINNOVA không chỉ tìm kiếm đội chiến thắng, mà còn kỳ vọng nuôi dưỡng một thế hệ nhân sự tài chính mới đủ hiểu thị trường, hiểu con người và đủ bản lĩnh để thúc đẩy tài chính toàn diện tại Việt Nam.