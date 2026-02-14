Lộ diện linh vật ngựa ở Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ trước giờ G

Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026 sẽ chính thức khai mạc vào lúc 19 giờ ngày 15-2, nhằm ngày 28 tháng Chạp. Trước "giờ G", chúng ta hãy cùng chiêm ngưỡng linh vật ngựa vừa lộ diện tại đường hoa này.

Đúng 12 năm kể từ Tết Giáp Ngọ 2014, linh vật ngựa quay trở lại trên đại lộ Nguyễn Huệ. Tuy nhiên, Đường hoa Tết Bính Ngọ 2026 mang một tầm vóc hoàn toàn mới, đánh dấu lần đầu tiên trong 23 năm qua, đường hoa phô diễn 2 phiên bản trải nghiệm khác biệt giữa ngày và đêm trong cùng một không gian.

Linh vật tại cổng chào kể câu chuyện về hành trình từ huyền thoại Thánh Gióng đến sự phát triển của công nghệ và sự hợp nhất của siêu đô thị. Sự kết hợp giữa mapping và cử động cơ học ở đầu và chân linh vật tạo nên một trải nghiệm sống động như thật. Hệ thống đèn viền LED chuyển động mềm mại dưới chân linh vật, kết hợp cùng các cánh cổng LED và ánh sáng đuổi, tạo nên một bản giao hưởng thị giác bùng nổ.

Yếu tố chuyển động được đưa vào phần đầu và chân trước của linh vật, tạo cảm giác sinh động và đầy sức sống. Chuyển động nhẹ nhưng có chủ ý này không chỉ tăng tính hấp dẫn thị giác, mà còn mang ý nghĩa dẫn dắt, như một cú "khởi động" đầy năng lượng, mở ra hành trình trải nghiệm xuyên suốt Đường hoa Nguyễn Huệ.

Ban tổ chức Đường hoa Nguyễn Huệ cho biết họa tiết trên thân linh vật ngựa tại Cổng mở được lấy cảm hứng từ sự giao thoa giữa biển - đô thị - công nghệ, thể hiện vai trò dẫn dắt của không gian mở đầu đường hoa.

Các mảng họa tiết được phát triển từ hình ảnh bánh răng, chi tiết cơ khí và ngôn ngữ công nghệ, được cách điệu mềm mại trên thân ngựa. Những mô-típ này vừa gợi chuyển động và liên kết, vừa biểu trưng cho năng lực vận hành của một đô thị - công nghiệp hiện đại.

Công nhân đang tất bật thi công những công đoạn cuối

Bên cạnh đó, các lớp họa tiết còn liên tưởng đến biển và cấu trúc đô thị, đại diện cho những đặc trưng tiêu biểu của TPHCM và vùng liên kết.

Khi mapping ánh sáng được kích hoạt, linh vật ngựa cao nhất tại Cổng mở có thể chuyển đổi qua 3 gam màu chủ đạo, tương ứng với các lớp nội dung trong kịch bản kể chuyện.

Cụ thể: gam màu sử thi - huyền thoại gợi cảm hứng từ Thánh Gióng, sắc độ trầm, mang tính biểu trưng lịch sử và truyền thống; gam màu chuyển tiếp - phát triển thể hiện đô thị và công nghiệp, sắc độ mạnh hơn, nhịp ánh sáng rõ, biểu trưng cho quá trình chuyển mình; gam màu hiện đại - hội nhập gợi biển cả và tương lai, sắc xanh/xanh dương, thể hiện khát vọng vươn xa và hội nhập.

Nhờ cách xử lý này, hình tượng ngựa tại Cổng mở vừa giữ được tinh thần linh vật truyền thống, vừa mang hơi thở công nghệ - phát triển - hội nhập, đúng với vai trò mở đầu và dẫn dắt câu chuyện toàn tuyến Đường hoa Nguyễn Huệ.

Điểm nhấn của Đường hoa Nguyễn Huệ năm nay là “Nhất mã thong dong”, là linh vật lớn nhất đường hoa với chiều cao gần 7m. Được chế tác từ chất liệu tre đan hình học thân thiện với môi trường, chú ngựa khổng lồ này tạo ra một không gian sinh thái đa tầng, nơi du khách có thể len lỏi giữa thảm thực vật để cảm nhận sự thư thái, thong dong



Trong khi đó, lấy cảm hứng từ bản dân ca Lý ngựa ô đầy ngọt ngào, cụm đại cảnh “Lý ngựa ô” tái hiện nét văn hóa Nam Bộ với tạo hình vui nhộn, màu xanh ngả tím thời thượng. Điểm đặc biệt là bề mặt linh vật được hiệu ứng sơn mài với hoa văn mây sóng 3D hologram, tạo nên sự óng ánh, bắt mắt dưới ánh nắng mặt trời

Linh vật ngựa cũng xuất hiện xuyên suốt Đường hoa Nguyễn Huệ để phục vụ khách tham quan:

Với chủ đề "Xuân hội tụ - Vững bước vươn mình", Đường hoa Nguyễn Huệ 2026 không chỉ là không gian văn hóa Tết thường niên mà còn là bản giao hưởng mùa xuân, khẳng định tâm thế và khát vọng của dân tộc trong kỷ nguyên vươn mình. Đường hoa sẽ mở cửa phục vụ nhu cầu du xuân, thưởng ngoạn của người dân thành phố và du khách từ 19 giờ ngày 15-2 đến 21 giờ ngày 22-2 (tức từ 28 tháng Chạp đến mùng 6 Tết).





