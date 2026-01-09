Lộ diện linh vật tại đường hoa nghệ thuật Cần Thơ đón Tết Bính Ngọ

Ngày 9-1, thông tin từ Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ cho biết đường hoa nghệ thuật Xuân Bính Ngọ năm 2026 có chủ đề "Tết sum vầy".

Đường hoa nghệ thuật được tổ chức trên tuyến đường Võ Văn Tần - Nguyễn Thái Học (phường Ninh Kiều) với tổng chiều dài khoảng 310 m. Kinh phí sản xuất, lắp đặt (không bao gồm chi phí vận hành đường hoa) khoảng 6 tỉ đồng.

Không gian đường hoa được thiết kế công phu, kết hợp hài hòa giữa giá trị truyền thống, bản sắc văn hóa sông nước miền Tây và hình ảnh một TP Cần Thơ năng động, hiện đại trong giai đoạn phát triển mới.

Ông Nguyễn Văn Bảy - Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ - thông tin: "Đường hoa nghệ thuật gồm 3 đoạn, có cổng chính và cổng phụ. Ý tưởng thiết kế năm nay gồm các sản phẩm đặc trưng của khu vực Hậu Giang, Sóc Trăng, Cần Thơ trước đây. Quy mô đường hoa rất hoành tráng, trang bị nhiều loại hoa tươi, hiệu ứng tốt, nhằm tạo nhiều điểm check-in rực rỡ cho người dân vui Xuân, đón Tết".

Theo ông Nguyễn Văn Bảy, ngày 15-1, sở sẽ bàn giao mặt bằng thi công đường hoa và nghiệm thu vào ngày 12-2.

Phương án thiết kế đường hoa nghệ thuật Xuân Bính Ngọ năm 2026 của TP Cần Thơ:

Đường hoa chia làm 3 đoạn

Cổng chính đường hoa với mô hình tam mã phi nước đại

Cổng phụ nổi bật mô hình Phù Đổng Thiên Vương cưỡi ngựa

Một số mô hình bên trong đường hoa nghệ thuật