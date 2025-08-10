Lộ diện máy bay đầu tiên của Sun PhuQuoc Airways

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Lộ diện máy bay đầu tiên của Sun PhuQuoc Airways

Dương Ngọc

(NLĐO)- Sun PhuQuoc Airways đón Airbus A321NX đầu tiên, khởi đầu cho đội 8 máy bay trong năm 2025, đồng thời ký Hợp đồng nguyên tắc thu xếp vốn với Vietcombank

Sáng 10-8, Sun PhuQuoc Airways (SPA), hãng hàng không do Tập đoàn Sun Group đầu tư và phát triển, đón máy bay Airbus A321NX đầu tiên tại Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc.

Lộ diện máy bay đầu tiên của Sun PhuQuoc Airways- Ảnh 1.

Máy bay đầu tiên và hình ảnh nhận diện chính thức của Sun PhuQuoc Airways

Airbus A321NX là máy bay đầu tiên trong loạt 8 máy bay hiện đại sẽ lần lượt được bàn giao và cất cánh trong năm 2025, đánh dấu bước khởi đầu cho chiến lược đầu tư vào đội bay hiện đại của Sun PhuQuoc Airways.

Máy bay được sản xuất và bàn giao mới 100% từ nhà máy của Airbus tại Hamburg (Đức). Thuộc phiên bản mới nhất của dòng A321, A321NX sở hữu khoang hành khách được cải tiến toàn diện với trần cabin cao hơn và cửa sổ lớn hơn. Hệ thống tuần hoàn không khí được trang bị bộ lọc HEPA, loại bỏ tới 99,9% bụi mịn và vi khuẩn, tạo ra một không gian an toàn và dễ chịu tuyệt đối cho mọi hành khách.

Đặc biệt, máy bay sử dụng động cơ LEAP-1A thế hệ mới, cho hiệu suất khai thác vượt trội: tiết kiệm đến 20% nhiên liệu, giảm 50% khí thải CO₂ và giảm 75% tiếng ồn so với thế hệ trước. Đây là dòng động cơ được đánh giá cao về độ tin cậy, vận hành ổn định và an toàn.

Lễ đón máy bay đầu tiên cũng đánh dấu cột mốc ra mắt hình ảnh nhận diện chính thức của Sun PhuQuoc Airways. Lấy cảm hứng từ sắc đỏ hoàng hôn và ánh vàng rực rỡ của bình minh Phú Quốc, 2 gam màu chủ đạo Flame Scarlet và vàng cam tạo nên diện mạo giàu cảm xúc cho máy bay SPA. Trên nền trắng, dòng chữ "SUN PHUQUOC AIRWAYS" nổi bật với sắc đỏ đặc trưng, liền kề quốc kỳ Việt Nam. Chữ "Q" được tạo hình như mặt trời đang mọc lên từ biển đảo, với phần chân chữ được cách điệu mang hình dáng của Phú Quốc. Biểu tượng 9 cánh hoa ở đuôi máy bay tượng trưng cho 9 kết nối, 9 giá trị dịch vụ của Sun PhuQuoc Airways.

Lộ diện máy bay đầu tiên của Sun PhuQuoc Airways- Ảnh 3.

Máy bay đầu tiên của Sun PhuQuoc Airways tại sân bay Phú Quốc

Sự kiện đón máy bay đầu tiên của Sun PhuQuoc Airways nhấn mạnh chiến lược phát triển khác biệt của hãng: lần đầu tiên Việt Nam có một hãng hàng không lấy Phú Quốc làm trung tâm.

Hãng lựa chọn mô hình mạng bay "trục nan", tập trung mở các đường bay kết nối trực tiếp từ Phú Quốc tới các điểm du lịch - kinh tế tiềm năng trong và ngoài nước, đặc biệt là các đường bay chưa được khai thác, kỳ vọng về luồng, lượt khách từ nhiều thị trường mới tới đảo ngọc.

Vietcombank "bắt tay" Sun PhuQuoc Airways thu xếp vốn 10 máy bay 

Cùng ngày, SPA và Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) cũng đã ký kết Hợp đồng nguyên tắc thu xếp vốn.

Lộ diện máy bay đầu tiên của Sun PhuQuoc Airways- Ảnh 4.

Sun PhuQuoc Airways và Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) ký kết Hợp đồng nguyên tắc thu xếp vốn cho 10 máy bay thế hệ mới Airbus A320/321NEO

Cùng ngày, SPA và Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) cũng đã ký kết Hợp đồng nguyên tắc thu xếp vốn. Theo đó, Vietcombank sẽ là ngân hàng đầu mối thu xếp gói tín dụng cho kế hoạch đầu tư đội bay thuộc sở hữu của Sun PhuQuoc Airways, gồm 10 máy bay thế hệ mới Airbus A320/321NEO.

Tổng Giám đốc Vietcombank Lê Quang Vinh chia sẻ: "Trong bối cảnh thị trường hàng không cùng nền kinh tế Việt Nam đang hồi phục và đi lên mạnh mẽ, chúng tôi tin rằng chiến lược phát triển mà Sun PhuQuoc Airways theo đuổi bao gồm kế hoạch đầu tư đồng bộ vào đội máy bay với các sản phẩm tiên tiến nhất của các nhà sản xuất hàng đầu trên thế giới, sẽ nhanh chóng đưa Sun PhuQuoc Airways vươn lên khẳng định vị thế. Vietcombank cam kết tiếp tục đồng hành cùng Sun PhuQuoc Airways trong các giai đoạn tiếp theo để cùng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, du lịch và hạ tầng hàng không quốc gia."

"Sự đồng hành và tin tưởng của Vietcombank ngay từ những ngày đầu đã tạo nên một khởi đầu tốt đẹp, mở ra nền tảng để Sun PhuQuoc Airways có cơ hội tiếp cận thêm các định chế tài chính uy tín khác, từ đó mở rộng đội bay hơn nữa trong tương lai gần. Đồng thời, góp phần đưa SPA tiến nhanh hơn trong việc hiện thực hóa tầm nhìn về một hãng hàng không hiện đại, an toàn và bền vững, giúp tăng cường năng lực kết nối hàng không của Việt Nam, góp phần phục vụ sự phát triển chung của đất nước trong kỷ nguyên mới"- Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sun Group Đặng Minh Trường nhấn mạnh.

Dự kiến, Sun PhuQuoc Airways sẽ mở bán vé vào tháng 10-2025 và thực hiện chuyến bay thương mại đầu tiên trong tháng 11 tới.

Một số hình ảnh sự kiện đón máy bay đầu tiên của Sun PhuQuoc Airways:

Lộ diện máy bay đầu tiên của Sun PhuQuoc Airways- Ảnh 5.

Lộ diện máy bay đầu tiên của Sun PhuQuoc Airways- Ảnh 6.

Lộ diện máy bay đầu tiên của Sun PhuQuoc Airways- Ảnh 7.

Lộ diện máy bay đầu tiên của Sun PhuQuoc Airways- Ảnh 8.

Lộ diện máy bay đầu tiên của Sun PhuQuoc Airways- Ảnh 9.

Lộ diện máy bay đầu tiên của Sun PhuQuoc Airways- Ảnh 10.

Lộ diện máy bay đầu tiên của Sun PhuQuoc Airways- Ảnh 11.

Lộ diện máy bay đầu tiên của Sun PhuQuoc Airways- Ảnh 12.

 

Tin liên quan

Sun Group được giao đầu tư mở rộng sân bay Phú Quốc

Sun Group được giao đầu tư mở rộng sân bay Phú Quốc

(NLĐO)- Tập đoàn Sun Group được chấp thuận làm chủ đầu tư dự án mở rộng Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc với tổng vốn gần 22.000 tỉ đồng

Sun Group ra mắt hãng hàng không nghỉ dưỡng Sun PhuQuoc Airways

(NLĐO)- Ngày 13-6, Bộ Xây dựng chính thức cấp Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không cho Sun PhuQuoc Airways.

Chính phủ đồng ý cấp giấy phép cho hãng hàng không Sun PhuQuoc Airways

(NLĐO)- Chính phủ đồng ý cấp Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không cho Công ty TNHH Hàng không Mặt trời Phú Quốc - nhà đầu tư Sun PhuQuoc Airways.

Sun PhuQuoc Airways Sun PhuQuoc Airways (SPA) máy bay hàng không airplane
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo