Lộ diện máy bay đầu tiên của Sun PhuQuoc Airways

Sáng 10-8, Sun PhuQuoc Airways (SPA), hãng hàng không do Tập đoàn Sun Group đầu tư và phát triển, đón máy bay Airbus A321NX đầu tiên tại Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc.

Máy bay đầu tiên và hình ảnh nhận diện chính thức của Sun PhuQuoc Airways

Airbus A321NX là máy bay đầu tiên trong loạt 8 máy bay hiện đại sẽ lần lượt được bàn giao và cất cánh trong năm 2025, đánh dấu bước khởi đầu cho chiến lược đầu tư vào đội bay hiện đại của Sun PhuQuoc Airways.

Máy bay được sản xuất và bàn giao mới 100% từ nhà máy của Airbus tại Hamburg (Đức). Thuộc phiên bản mới nhất của dòng A321, A321NX sở hữu khoang hành khách được cải tiến toàn diện với trần cabin cao hơn và cửa sổ lớn hơn. Hệ thống tuần hoàn không khí được trang bị bộ lọc HEPA, loại bỏ tới 99,9% bụi mịn và vi khuẩn, tạo ra một không gian an toàn và dễ chịu tuyệt đối cho mọi hành khách.

Đặc biệt, máy bay sử dụng động cơ LEAP-1A thế hệ mới, cho hiệu suất khai thác vượt trội: tiết kiệm đến 20% nhiên liệu, giảm 50% khí thải CO₂ và giảm 75% tiếng ồn so với thế hệ trước. Đây là dòng động cơ được đánh giá cao về độ tin cậy, vận hành ổn định và an toàn.

Lễ đón máy bay đầu tiên cũng đánh dấu cột mốc ra mắt hình ảnh nhận diện chính thức của Sun PhuQuoc Airways. Lấy cảm hứng từ sắc đỏ hoàng hôn và ánh vàng rực rỡ của bình minh Phú Quốc, 2 gam màu chủ đạo Flame Scarlet và vàng cam tạo nên diện mạo giàu cảm xúc cho máy bay SPA. Trên nền trắng, dòng chữ "SUN PHUQUOC AIRWAYS" nổi bật với sắc đỏ đặc trưng, liền kề quốc kỳ Việt Nam. Chữ "Q" được tạo hình như mặt trời đang mọc lên từ biển đảo, với phần chân chữ được cách điệu mang hình dáng của Phú Quốc. Biểu tượng 9 cánh hoa ở đuôi máy bay tượng trưng cho 9 kết nối, 9 giá trị dịch vụ của Sun PhuQuoc Airways.

Máy bay đầu tiên của Sun PhuQuoc Airways tại sân bay Phú Quốc

Sự kiện đón máy bay đầu tiên của Sun PhuQuoc Airways nhấn mạnh chiến lược phát triển khác biệt của hãng: lần đầu tiên Việt Nam có một hãng hàng không lấy Phú Quốc làm trung tâm.

Hãng lựa chọn mô hình mạng bay "trục nan", tập trung mở các đường bay kết nối trực tiếp từ Phú Quốc tới các điểm du lịch - kinh tế tiềm năng trong và ngoài nước, đặc biệt là các đường bay chưa được khai thác, kỳ vọng về luồng, lượt khách từ nhiều thị trường mới tới đảo ngọc.

Vietcombank "bắt tay" Sun PhuQuoc Airways thu xếp vốn 10 máy bay

Sun PhuQuoc Airways và Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) ký kết Hợp đồng nguyên tắc thu xếp vốn cho 10 máy bay thế hệ mới Airbus A320/321NEO

Cùng ngày, SPA và Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) cũng đã ký kết Hợp đồng nguyên tắc thu xếp vốn. Theo đó, Vietcombank sẽ là ngân hàng đầu mối thu xếp gói tín dụng cho kế hoạch đầu tư đội bay thuộc sở hữu của Sun PhuQuoc Airways, gồm 10 máy bay thế hệ mới Airbus A320/321NEO.

Tổng Giám đốc Vietcombank Lê Quang Vinh chia sẻ: "Trong bối cảnh thị trường hàng không cùng nền kinh tế Việt Nam đang hồi phục và đi lên mạnh mẽ, chúng tôi tin rằng chiến lược phát triển mà Sun PhuQuoc Airways theo đuổi bao gồm kế hoạch đầu tư đồng bộ vào đội máy bay với các sản phẩm tiên tiến nhất của các nhà sản xuất hàng đầu trên thế giới, sẽ nhanh chóng đưa Sun PhuQuoc Airways vươn lên khẳng định vị thế. Vietcombank cam kết tiếp tục đồng hành cùng Sun PhuQuoc Airways trong các giai đoạn tiếp theo để cùng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, du lịch và hạ tầng hàng không quốc gia."

"Sự đồng hành và tin tưởng của Vietcombank ngay từ những ngày đầu đã tạo nên một khởi đầu tốt đẹp, mở ra nền tảng để Sun PhuQuoc Airways có cơ hội tiếp cận thêm các định chế tài chính uy tín khác, từ đó mở rộng đội bay hơn nữa trong tương lai gần. Đồng thời, góp phần đưa SPA tiến nhanh hơn trong việc hiện thực hóa tầm nhìn về một hãng hàng không hiện đại, an toàn và bền vững, giúp tăng cường năng lực kết nối hàng không của Việt Nam, góp phần phục vụ sự phát triển chung của đất nước trong kỷ nguyên mới"- Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sun Group Đặng Minh Trường nhấn mạnh.

Dự kiến, Sun PhuQuoc Airways sẽ mở bán vé vào tháng 10-2025 và thực hiện chuyến bay thương mại đầu tiên trong tháng 11 tới.

