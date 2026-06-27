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Pháp luật

Lộ diện thêm 2 đối tượng trong nhóm cướp giật dây chuyền tại Liên Hoa Bảo Tháp

CA LINH

(NLĐO) – Công an TP Cần Thơ đã khởi tố hàng chục đối tượng trong nhóm dàn cảnh cướp giật dây chuyền tại điểm du lịch Liên Hoa Bảo Tháp.

Liên quan đến vụ cướp giật dây chuyền xảy ra tại điểm du lịch Liên Hoa Bảo Tháp vào đầu tháng 3 vừa qua, tối 27-6, thông tin từ Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Cần Thơ, phòng vừa tiếp nhận 2 đối tượng ra đầu thú gồm: Nguyễn Thị Hoa (SN 1961) và Tô Văn Bé Mười (SN 1970) – cùng ngụ tỉnh An Giang.

CLIP: Phòng Cảnh sát Hình sự tiếp nhận đối tượng Hoa và Mười ra đầu thú. Nguồn: Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Cần Thơ

Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với hai đối tượng nêu trên về hành vi cướp giật tài sản để tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, vào ngày 10-3 vừa qua, mạng xã hội xôn xao trước clip ghi lại cảnh một nhóm người dàn cảnh cướp giật dây chuyền của nữ du khách khi tham quan điểm du lịch Liên Hoa Bảo Tháp của Công ty TNHH Chế biến Thực phẩm bánh pía, lạp xưởng Tân Huê Viên (xã An Ninh, TP Cần Thơ).

Sau đó, Công an xã An Ninh và Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Cần Thơ nhanh chóng vào cuộc xác minh và truy bắt hàng chục đối tượng.

Lộ diện thêm đối tượng cướp giật dây chuyền tại Liên Hoa Bảo Tháp tháng 3 năm 2026 - Ảnh 1.

Hai đối tượng Hoa và Mười

Công an cho biết đây là một nhóm đối tượng hoạt động với tính chất chuyên nghiệp, thủ đoạn tinh vi, hoạt động trên địa bàn rộng, di chuyển nhiều nơi, bằng nhiều phương tiện khác nhau.

Lộ diện thêm đối tượng cướp giật dây chuyền tại Liên Hoa Bảo Tháp tháng 3 năm 2026 - Ảnh 2.

Nhóm đối tượng giật dây chuyền của du khách vào ngày 10-3. Ảnh: Công an TP Cần Thơ

Các đối tượng tạo thành nhóm chuyên đi đến các lễ hội, sự kiện tập trung đông người trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố. Khi phát hiện người dân mang theo dây chuyền, túi xách… thì nhóm này tạo cảnh chen lấn, xô đẩy để một số đối tượng "núp sau" nhanh chóng cướp giật hoặc móc túi rồi chuyền tay đến đối tượng khác.

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Cần Thơ giật dây chuyền Liên Hoa Bảo Tháp
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