Lộ đội ngũ trọng tài điều hành trận chung kết Euro 2024

Tuyển Anh vượt qua Hà Lan để có lần thứ 2 liên tiếp lọt vào trận chung kết Euro, trong khi Tây Ban Nha lập thành tích toàn thắng trước khi góp mặt vào trận tranh "ngôi vương" giải đấu diễn ra ở Đức kỳ này. Đây cũng là lần đầu trong lịch sử hai đội chạm trán nhau trong một trận chung kết Euro.

Trọng tài Francois Letexier điều hành trận Tây Ban Nha thắng đậm Georgia ở vòng 1/8 Euro 2024

Lịch sử đối đầu giữa hai đội đang nghiêng về tuyển Anh với 13 chiến thắng, 4 trận hòa trong tổng số 27 lần chạm trán Tây Ban Nha. Nhưng "Tam sư" chưa từng đăng quang Euro trong khi đội bóng xứ "bò tót" đang hướng mục tiêu phá kỷ lục vô địch sân chơi này. Tây Ban Nha từng 3 lần đứng trên bục cao nhất của giải đấu đẳng cấp nhất châu Âu vào các năm 1964, 2008, 2012 và là đội duy nhất có hai mùa liên tiếp vô địch Euro.

Sau khi xác định hai đội bóng góp mặt trong trận chung kết Euro 2024, UEFA nhanh chóng công bố đội ngũ trọng tài làm nhiệm vụ. Trọng tài chính người Pháp Francois Letexier cùng các trợ lý đồng hương Cyril Mugnier, Mehdi Rahmouni và trọng tài thứ 4 người Ba Lan Szymon Marciniak sẽ điều hành trận đấu giữa tuyển Anh cùng Tây Ban Nha.

Tháng 12-2023, "vua áo đen" Francois Letexier từng bị HLV người Anh William Still chỉ trích vì phát ngôn mang tính phân biệt. Cụ thể, sau khi bị HLV Will Still phàn nàn về nghiệp vụ trong trận đấu của Stade de Reims tại Ligue 1 (Giải VĐQG Pháp), trọng tài Letexier đáp trả với đại ý trọng tài ở Anh sẽ bắt tốt hơn.

Ông Francois Letexier từng làm nhiệm vụ ở những trận đấu lớn tại châu Âu

Sau khi bị đả kích về thái độ, trọng tài người Pháp liền đính chính rằng HLV Still đã hiểu lầm và ông chỉ muốn chúc chiến lược gia 31 tuổi sẽ gặt hái thành công ở Anh khi có thông tin Still sẽ chuyển đến dẫn dắt Sunderland từ mùa sau.

Trong sự nghiệp cầm còi của mình, Letexier từng phụ trách một số trận cầu lớn, bao gồm mười trận đấu tại Champions League, Europa League và là trọng tài thứ tư ở trận chung kết Champions League 2023-2024 giữa Borussia Dortmund và Real Madrid tại Wembley (Anh).

Trước đó, "vua áo đen" 35 tuổi cũng được giao làm nhiệm vụ trong trận Siêu cúp châu Âu giữa Manchester City và Sevilla FC tại Piraeus (Hy Lạp) vào năm 2023.