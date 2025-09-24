Lo lắng bên 2 con suối đang sạt lở

Vì thế, một số con suối trên địa bàn bị sạt lở nghiêm trọng.

Qua kiểm tra, địa phương ghi nhận tại bờ suối A Chùm (đoạn gần cầu khu tái định cư Tân Thành - Lao Bảo), sạt lở kéo dài khoảng 70 m, sát khu vực nhà ở của 5 hộ dân. Trong khi đó, tại bờ suối Ka Tăng cũng xảy ra sạt lở với chiều dài hơn 300 m, ảnh hưởng nhà ở của 8 hộ dân thôn Ka Tăng.

Ông Nguyễn Phước (71 tuổi, ngụ thôn Vĩnh Đông) cho biết gia đình ông đã sinh sống bên suối A Chùm hơn 15 năm nay. Tình trạng sạt lở tại khu vực này bắt đầu diễn ra nghiêm trọng từ năm 2020 và kéo dài đến nay. Hậu quả là nhiều mét đường dân sinh bị cuốn trôi, sạt lở ăn sâu vào tận sân nhà. Mỗi khi mưa lớn, các hộ dân sinh sống tại đây buộc phải sơ tán để bảo đảm an toàn.

"Ở đây có 5 hộ dân với khoảng 25 nhân khẩu bị ảnh hưởng do sạt lở tại bờ suối A Chùm. Riêng gia đình tôi bị sạt lở ăn sâu nhất. Sau mỗi đợt mưa lớn, tình trạng càng nghiêm trọng nên chúng tôi rất lo lắng" - ông Phước nói. Ông cũng cho biết để ngăn sạt lở lan rộng, gia đình đã tự bỏ tiền mua bạt che phủ các khu vực đang bị trượt sạt nhằm giữ đất khô ráo. "Đó là giải pháp bất đắc dĩ trong lúc chờ chính quyền các cấp xây kè" - ông Phước chia sẻ.

Sạt lở bờ suối Ka Tăng, xã Lao Bảo đe dọa đến nhà ở của người dân địa phương

Theo ông Trần Anh Vũ, địa phương đánh giá mức độ ảnh hưởng đến người dân và nhà cửa tại các khu vực sạt lở là nghiêm trọng. Vì vậy, người dân cũng như chính quyền địa phương rất mong sớm được bố trí nguồn vốn để triển khai xây dựng hệ thống kè, nhằm ngăn chặn tình trạng sạt lở tiếp diễn và bảo đảm an toàn cho người dân.

Vừa qua, xã đã có báo cáo gửi UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan về tình hình sạt lở bờ suối, đồng thời đề xuất hỗ trợ kinh phí để xây dựng các tuyến kè chống sạt lở, giúp người dân ổn định cuộc sống trước ảnh hưởng ngày càng rõ rệt của thiên tai.

Theo đó, đối với bờ suối A Chùm, địa phương đề xuất xây dựng tường cánh hạ lưu bờ phải cầu để điều chỉnh dòng chảy, đồng thời xây dựng 70 m kè rọ đá chống sạt lở. Còn tại bờ suối Ka Tăng, cần xây dựng kè rọ đá hoặc tường chắn với chiều dài khoảng 300 m. Tổng kinh phí đầu tư cho các hạng mục tại 2 khu vực trên dự kiến khoảng 13 tỉ đồng.