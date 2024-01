Lo ngại bệnh đậu mùa khỉ lây lan

Chưa có sinh phẩm xét nghiệm

Theo Bộ Y tế, cả nước hiện chưa có sinh phẩm xét nghiệm đậu mùa khỉ nào được cấp phép, trong khi chỉ xét nghiệm bằng sinh phẩm được cấp phép mới được khẳng định ca mắc. Thời gian qua, các xét nghiệm đều sử dụng các đoạn mồi do Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cung cấp và giải trình tự gien trên máy PCR. Hiện Bộ Y tế đã hướng dẫn các viện vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur tiếp nhận sinh phẩm hỗ trợ từ WHO sau đó phân bổ cho bệnh viện và cơ sở có nhu cầu điều trị bệnh nhân đậu mùa khỉ.