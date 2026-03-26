Vùng miền Miền Trung - Tây Nguyên

Lộ nhiều đường dây buôn bán động vật hoang dã

KỲ NAM

Nhiều chiêu trò ngụy trang bị phát hiện, phơi bày hoạt động buôn bán trái phép động vật hoang dã ngày càng tinh vi

Ngày 25-3, Cơ quan Cảnh sát Điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết trong 8 tháng qua, cơ quan này đã khởi tố 4 bị can là người Trung Quốc liên quan đến các vụ án hình sự "Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm".

Núp sau nhà hàng, shop kinh doanh

Theo đó, từ tháng 8-2025 đến tháng 2-2026, lực lượng công an đã phát hiện, kiểm tra và xử lý nhiều vụ việc liên quan đến buôn bán, tàng trữ, nuôi nhốt và tiêu thụ động vật hoang dã trái phép; khởi tố 4 vụ án hình sự, trong đó có 4 bị can mang quốc tịch Trung Quốc. Tang vật thu giữ gồm nhiều cá thể động vật quý hiếm như tê tê, cá sấu, cùng các sản phẩm từ sừng tê giác, ngà voi, mật gấu… với số lượng đáng kể.

Điển hình vào đầu năm 2026, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Khánh Hòa kiểm tra đột xuất nhà hàng Hòa Nhân Ân thuộc Công ty TNHH Saroman (số 56 Hoàng Văn Thụ, phường Nha Trang) do bà Võ Thị Diễm Kiều (SN 1986, trú phường Bắc Nha Trang) làm giám đốc. Tại khu vực bếp, lực lượng chức năng phát hiện 1 cá thể tê tê đã bị giết mổ. Kết quả giám định xác định đây là tê tê Java - loài thuộc danh mục động vật nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ.

Mở rộng điều tra, lực lượng Công an xác định dưới sự chỉ đạo của ông Zhang Senlin (quốc tịch Trung Quốc, chồng của Kiều) các đối tượng đã đặt mua cá thể tê tê còn sống, sau đó yêu cầu quản lý nhà hàng tiếp nhận và giao cho đầu bếp giết thịt, chế biến các món ăn phục vụ khách hàng. Ngày 5-3-2026, Zhang Senlin bị khởi tố, nâng tổng số bị can trong vụ án lên 4 người.

Trước đó, ngày 1-8-2025, Phòng Cảnh sát Kinh tế cũng phối hợp kiểm tra cơ sở kinh doanh Shop Việt Cẩm (phường Nam Nha Trang) và phát hiện nhiều sản phẩm không rõ nguồn gốc, trong đó có 1,116 kg sừng tê giác. Ngoài ra còn có các mặt hàng nghi là ngà voi, mật gấu, vảy tê tê… phục vụ khách du lịch.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 3 đối tượng quốc tịch Trung Quốc, gồm: Zhou Yonglin (SN 1977), Yuan Tao (SN 1989) và Wang Hao (SN 1991) để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi "Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm".

Theo hồ sơ vụ án, tại thời điểm kiểm tra, cơ sở này có tới 62 người làm việc, gồm 29 người Trung Quốc và 33 người Việt Nam. Hoạt động kinh doanh được tổ chức bài bản, phân công vai trò rõ ràng, hướng đến nhóm khách hàng quốc tế, đặt ra nhiều nghi vấn về một đường dây buôn bán xuyên biên giới.

Đối tượng Zhang Senlin (quốc tịch Trung Quốc) chỉ đạo mua, giết thịt tê tê phục vụ khách, cùng tang vật. (Ảnh do Phòng Cảnh sát kinh tế cung cấp)

Yếu tố nước ngoài xuất hiện ngày càng rõ nét

Không chỉ ở khu vực đô thị, các hành vi vi phạm còn xuất hiện tại vùng nông thôn và khu du lịch sinh thái. Ngày 4-2-2026, lực lượng chức năng bắt quả tang một cặp vợ chồng tại xã Suối Hiệp đang nuôi nhốt trái phép 4 cá thể tê tê, đồng thời cất giấu 1 cá thể khác đã chết trong tủ đông. Qua đó, chủ cơ sở này cũng bị khởi tố theo quy định pháp luật.

Trước đó, ngày 27-8-2025, kiểm tra cơ sở "Tiên Tiến Farm & Zoo" (xã Phước Dinh), cơ quan chức năng phát hiện 17 cá thể động vật hoang dã bị nuôi nhốt trái phép, gồm 14 cá sấu Xiêm, 2 cá sấu Cuba và 1 cá thể vẹt mào vàng - đều thuộc danh mục nguy cấp, quý hiếm.

Theo đánh giá của cơ quan chức năng, các đối tượng ngày càng sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi như ngụy trang dưới dạng thực phẩm chức năng, quà lưu niệm; lợi dụng mô hình du lịch sinh thái để hợp thức hóa việc nuôi nhốt; sử dụng mạng xã hội và các kênh liên lạc kín để giao dịch. Yếu tố nước ngoài xuất hiện ngày càng rõ nét trong các vụ án, từ khâu tổ chức, điều hành đến tiêu thụ sản phẩm. Điều này đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác quản lý, kiểm soát cũng như phối hợp quốc tế trong đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Thượng tá Trần Thanh Trung, Trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Khánh Hòa, cho biết đơn vị đang nắm tình hình, rà soát các cơ sở kinh doanh có nguy cơ cao; đồng thời phối hợp chặt chẽ với lực lượng kiểm lâm, quản lý thị trường và chính quyền địa phương để kiểm tra, xử lý kịp thời. Lực lượng công an cũng kết hợp giữa công nghệ và các biện pháp nghiệp vụ truyền thống, nâng cao hiệu quả đấu tranh, ngăn chặn tội phạm ngay từ sớm, từ xa. 

Chỉ triệt tiêu khi người tiêu dùng nói không

Công an tỉnh Khánh Hòa đang nỗ lực trong cuộc chiến chống tội phạm buôn bán động vật hoang dã. Phòng Cảnh sát kinh tế cũng phối hợp với Công an các xã, phường trực tiếp tuyên truyền quy định của pháp luật về bảo vệ các loài động vật hoang dã và bảo vệ nguồn lợi thủy sản cho 450 người dân; vận động ký cam kết không săn, bắt, nuôi nhốt, mua bán động vật hoang dã cho nhiều thôn, tổ dân phố. Tuy nhiên, theo nhận định của cơ quan này, trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng và nhu cầu tiêu thụ vẫn còn, loại tội phạm này sẽ còn tiếp tục diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn mới. "Chỉ khi người tiêu dùng nói không với các sản phẩm từ động vật hoang dã thì các đường dây buôn bán mới không còn đất sống" - đại diện Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Khánh Hòa nhìn nhận.

