Lộ trình “đại chiến" tới chung kết Champions League của 6 đại diện Anh

Arsenal, Liverpool, Tottenham, Chelsea và Manchester City vừa trải qua "đêm kỳ diệu" khi đều chiến thắng ở lượt cuối vòng bảng hôm 29-1 (giờ Hà Nội).

Điều này giúp cả 5 điện diện Anh cùng kết thúc vòng bảng trong top 8, đồng nghĩa giành vé trực tiếp vào vòng 1/8 Champions League.

Newcastle cũng còn cơ hội đi tiếp nhưng phải đá vòng play-off cùng nhiều tên tuổi lớn khác của châu Âu.

Cả 6 đội bóng Ngoại hạng Anh đều vượt qua vòng bảng, chỉ riêng Newcastle phải đá play-off tranh vé vào vòng 16 đội Champions League. Ảnh: EPA

Thứ hạng 36 đội tại vòng bảng Champions League mùa này. Ảnh: SunSport

Dựa trên các vị trí hạt giống dự kiến, con đường đi tới trận chung kết của các "ông kẹ" Ngoại hạng Anh đã dần lộ diện.

Arsenal sau khi hạ Kairat 3-2 lượt cuối, đã toàn thắng 100% ở vòng bảng. Do được miễn đá play-off, họ có thể đối đầu Atalanta, Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund hoặc Olympiacos ở vòng 1/8.

Nếu tiến vào tứ kết, thầy trò Mikel Arteta nhiều khả năng chạm trán Manchester City nếu đội bóng này vượt qua các đối thủ như Real Madrid, Inter Milan hoặc Sporting Lisbon.

Bán kết của Arsenal có thể chứng kiến cuộc "nội chiến" với Chelsea hoặc Tottenham, trong khi Liverpool, Barcelona, PSG và Newcastle cũng nằm trong nhánh cạnh tranh.

Còn nếu tiến tới chung kết giải đấu, "Pháo thủ London" có thể đối đầu với Bayern Munich của Harry Kane.

Chelsea tại vòng 16 đội có thể gặp PSG, Newcastle, Monaco hoặc Qarabag.

Còn tại tứ kết The Blues có thể đụng độ Liverpool hoặc Tottenham, còn Arsenal và Manchester City có thể chờ sẵn họ tại bán kết.

Bayern Munich, Sporting Lisbon, Real Madrid và Inter Milan cũng là các phương án có thể góp mặt ở vòng 4 đội mạnh nhất.

Nếu vào chung kết, Chelsea có thể gặp bất kỳ đội nào kể trên, đồng thời chỉ có thể đối đầu Barcelona ở trận đấu cuối cùng.

Manchester City có thể gặp Real Madrid, Inter Milan, Bodo Glimt hoặc Benfica ở vòng 16 đội.

Họ có thể đụng độ Arsenal hoặc Bayern Munich ở tứ kết; bán kết có thể là Liverpool, Tottenham hoặc Chelsea.

Barcelona, PSG và Newcastle cũng có thể xuất hiện ở nhánh này. Tương tự Chelsea, Man City chỉ có thể gặp Sporting Lisbon nếu vào chung kết.

Liverpool và Tottenham có cùng kịch bản bốc thăm do lần lượt xếp thứ 3 và 4 vòng bảng, đồng nghĩa không thể gặp nhau trước trận chung kết tại Budapest.

Ở vòng 16 đội, họ có thể gặp Juventus, Atletico Madrid, Club Brugge hoặc Galatasaray.

Tứ kết có thể là Chelsea, Barcelona, PSG hoặc Newcastle; bán kết gồm Arsenal, Bayern Munich, Manchester City, Sporting Lisbon, Real Madrid hoặc Inter Milan.

Newcastle có hành trình dài hơn khi phải đá play-off, gặp Monaco hoặc Qarabag, trước khi có thể đối đầu Chelsea hoặc Barcelona ở vòng 16 đội.

Nếu đi tiếp, "Chích choè" có thể chạm trán Tottenham hoặc Liverpool ở tứ kết.

Đi tới bán kết Newcastle có thể đụng độ Arsenal, Bayern Munich, Man City hoặc Sporting Lisbon, cùng Real Madrid và Inter Milan.

Còn đi tới chưng kết, Newcastle có thể gặp bất kỳ đội nào kể trên, cũng như PSG – đối thủ mà họ chỉ có thể gặp ở trận đấu cuối cùng của giải.

Lộ trình các đội bóng Anh phải đi qua để tiến vào chung kết Champions League 2025-2026. Ảnh: SunSport







