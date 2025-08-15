HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Lộ trình thay thế khi cấm ô tô qua cầu Bình Triệu

Ngọc Quý

(NLĐO) - TP HCM chấp thuận phương án phân luồng thi công nâng tĩnh không cầu Bình Triệu 1, cấm ô tô qua cầu này từ 23-8 đến 30-11-2025.

Sở Xây dựng TP HCM vừa chấp thuận phương án tổ chức giao thông phục vụ thi công công trình nâng tĩnh không cầu Bình Triệu 1 trên Quốc lộ 13, do Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ đề xuất. Thời gian triển khai từ ngày 23-8 đến hết 30-11-2025.

Lộ trình thay thế khi cấm ô tô qua cầu Bình Triệu- Ảnh 1.

Cầu Bình Triệu 1 sẽ cấm xe ô tô lưu thông từ ngày 23-8 - Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Theo phương án, tại công viên Bình Triệu 1 (phường Bình Thạnh) sẽ cải tạo kích thước hình học với chiều rộng 10 m, dài 15 m, bán kính 20 m để tạo lối kết nối từ Quốc lộ 13 lên cầu Bình Triệu 2. Trên cầu Bình Triệu 2, sơn vạch phân làn, lắp cọc tiêu để tổ chức lưu thông 2 chiều. Hướng từ đường Đinh Bộ Lĩnh đi đường Phạm Văn Đồng bố trí 1 làn ô tô rộng 3,5 m (cấm xe 2-3 bánh). Hướng từ đường Phạm Văn Đồng đi đường Đinh Bộ Lĩnh bố trí 2 làn, gồm: làn sát lề phải cho xe 2-3 bánh và ô tô con, làn sát dải phân cách dành cho ô tô.

Cầu Bình Triệu 1 sẽ cấm ô tô lưu thông, lộ trình thay thế là Quốc lộ 13 → cầu Bình Triệu 2 → đường Phạm Văn Đồng. Trên Quốc lộ 13 (đoạn từ cầu Bình Triệu 1 đi đường Phạm Văn Đồng, phường Hiệp Bình) sẽ lắp cọc tiêu phân cách, tổ chức 2 chiều lưu thông. Phần đường bên phải rộng 7 m dành cho xe 2-3 bánh lưu thông từ cầu Bình Triệu 1 đi Quốc lộ 13, đường Phạm Văn Đồng.

Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ được giao chủ trì họp với Cảnh sát giao thông và các đơn vị liên quan để khảo sát, điều chỉnh phương án nếu cần, liên hệ bàn giao mặt bằng cải tạo mảng xanh, hoàn trả hiện trạng sau thi công. Đơn vị thi công phải bố trí lực lượng hướng dẫn giao thông, lắp băng rôn thông báo, phối hợp chính quyền địa phương tuyên truyền cho người dân; bảo đảm vệ sinh môi trường, an toàn giao thông và không để vật liệu rơi vãi.

Trung tâm Quản lý Điều hành giao thông đô thị sẽ theo dõi qua hệ thống camera, kịp thời thông tin lên bảng điện tử, các kênh VOV, VOH để người dân lựa chọn lộ trình. Phòng Kiểm tra chuyên ngành Sở Xây dựng phối hợp giám sát, đình chỉ nếu thi công sai phương án. 

Công an TP HCM cùng UBND các phường Bình Lợi Trung, Bình Thạnh, Hiệp Bình được đề nghị hỗ trợ điều tiết tại các điểm dễ ùn tắc, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến giao thông trong thời gian thi công.

