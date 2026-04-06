Loài cây dại ở châu Á có thể là khắc tinh của ung thư phổi

Trong nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí khoa học Genes and Environment, nhóm tác giả từ Đại học Okayama (Nhật Bản) cho biết họ đã tiến hành một số thí nghiệm chứng minh khả năng chống ung thư bất ngờ của quả Sarunashi (Actinidia arguta).

Quả Sarunashi phát huy tác dụng đặc biệt đối với bệnh ung thư - Ảnh: SCITECH DAILY

Còn được biết đến với những cái tên như kiwi tí hon, kiwi chịu lạnh, Sarunashi vốn là một loài cây leo thân gỗ lâu năm, mọc dại khá nhiều ở Nhật Bản, Hàn Quốc, phía Bắc Trung Quốc cũng như vùng Viễn Đông nước Nga.

Ngày nay, loại quả có ruột giống kiwi nhưng nhỏ hơn và vỏ nhẵn này cũng được trồng công nghiệp ở một số nơi, có thể ăn tươi, trang trí bánh, làm mứt, nước ép...

Trong các thí nghiệm của Đại học Okayama, nước ép Sarunashi đã làm giảm đáng kể số lượng nốt u phổi ở chuột thí nghiệm bị phơi nhiễm NNK, là chất gây ung thư trong thuốc lá.

Phân tích cho thấy các hợp chất trong loại nước ép này đã ức chế protein Akt, là loại protein thúc đẩy tế bào ung thư phát triển, đồng thời hỗ trợ tế bào sửa chữa các tổn thương DNA do hóa chất gây ra.

Trong một thí nghiệm khác, trà làm từ lá và cành cây Sarunashi giúp giảm tới 60,5% các tổn thương tiền ung thư ở đại tràng chuột.

Các tác giả cho rằng hợp chất isoquercetin (isoQ), một chất chống oxy hóa mạnh nổi tiếng là có nhiều trong loại quả này, được xác định là một nhân tố đóng góp vào hiệu quả chống khối u, dù có thể không phải là thành phần duy nhất.

Các phát hiện trên đã mở ra hướng đi mới trong việc sử dụng các hợp chất tự nhiên để giảm nguy cơ ung thư cho những người có nguy cơ cao.

Mặc dù vậy, vẫn cần thêm các thử nghiệm trên người để làm rõ hơn tác dụng của loại quả này, cũng như tìm ra phương pháp áp dụng phù hợp nếu như nó hiệu quả.