Hình thái hoa và lá của loài Bạch Đầu Phong Nha - Kẻ Bàng

Ngày 23-8, Ban Quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Trị) cho biết các nhà khoa học vừa công bố một loài thực vật mới trên Tạp chí Thực vật học Nhật Bản, số kỷ niệm 100 năm.

Loài mới có tên khoa học Decaneuropsis phongnhakebangensis, thuộc họ Cúc (Asteraceae), được đặt tên tiếng Việt là "Bạch đầu Phong Nha - Kẻ Bàng". Cây được phát hiện trong rừng cây bụi trên núi đá vôi ở độ cao hơn 700 m trong khu vực vườn quốc gia. Đây là cây bụi leo, cao đến 5 m, lá mọc so le, hoa màu tím sẫm hình chuông, đường kính khoảng 1,6 - 1,8 cm.

Phát hiện trên là kết quả hợp tác nghiên cứu đa dạng sinh học giữa Viện Sinh học nhiệt đới (Việt Nam) và Đại học Bảo tàng Kagoshima (Nhật Bản) cuối năm 2024. Trong đợt khảo sát tại các khu vực Trạ Ang, Ozo, Km37, Km40, U Bò, thung lũng Sinh Tồn, Khe Gát và Chà Nòi, đoàn nghiên cứu ghi nhận khoảng 250 loài thuộc 90 họ thực vật bậc cao có mạch, thu thập hơn 520 mẫu.

Theo các nhà khoa học, việc phát hiện loài thực vật mới không chỉ mở rộng danh mục thực vật Việt Nam, mà còn khẳng định vai trò của Phong Nha - Kẻ Bàng trong bảo tồn đa dạng sinh học toàn cầu. Nhóm nghiên cứu kiến nghị cần có biện pháp bảo tồn để tránh nguy cơ tuyệt chủng đối với loài này.

Đến nay, Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng đã ghi nhận gần 3.000 loài thực vật và hơn 1.400 loài động vật. Trong đó, 7 loài thực vật mới đã được công bố trên các tạp chí khoa học trong và ngoài nước.