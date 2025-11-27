HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Du lịch xanh

Loài ếch kỳ dị xuất hiện tại một khu rừng ở Thanh Hóa

Tuấn Minh

(NLĐO)- Nhiều loạt sinh vật "bí ẩn", trong đó có loài ếch có thân hình kì dị được phát hiện tại Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông - Thanh Hóa

Ngày 27-11, ông Lê Đình Phương, Giám đốc Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, tỉnh Thanh Hóa, cho biết kết quả khảo sát thực địa từ 2016 - 2024, các nhà khoa học đã ghi nhận tại khu bảo tồn có hệ sinh thái vô cùng đa dạng, với hàng trăm loài loài lưỡng cư và bò sát.

Loài ếch kỳ dị xuất hiện tại một khu rừng ở Thanh Hóa - Ảnh 1.

Loài ếch có thân hình kỳ dị được ghi nhận tại Pù Luông

Theo ông Phương, các nhà khoa học đã ghi nhận có tổng cộng 103 loài, bao gồm 40 loài lưỡng cư thuộc 8 họ, 25 giống và 63 loài bò sát thuộc 14 họ, 43 giống. Trong đó, có 4 loài chưa từng xuất hiện ở Thanh Hóa.

Cụ thể, 4 loài được ghi nhận lần đầu tiên ở tỉnh Thanh Hóa gồm: Ếch bầu Lĩnh Nam (Occidozyga lingnanica); nhái lùn Orlov (Vietnamophryne orlovi); ếch cây Denny (Zhangixalus dennysi) và rồng đất đuôi ngắn (Pseudocalotes brevipes.

Nổi bật là ếch bầu Lĩnh Nam, loài ếch thân tròn, da mịn, phát ra âm thanh lạ; nhái lùn Orlov, nhỏ chỉ bằng đầu ngón tay nhưng có màu sắc ngụy trang rất độc đáo; ếch cây Denny thường ẩn mình trên các tầng lá cao, mắt sáng nổi bật vào ban đêm; và đặc biệt là rồng đất đuôi ngắn, sinh vật có hình hài kỳ lạ, dáng giống "thằn lằn cổ xưa".

Loài ếch kỳ dị xuất hiện tại một khu rừng ở Thanh Hóa - Ảnh 2.

Rồng đất đuôi ngắn lần đầu được ghi nhận ở Thanh Hóa

Ngoài những loài lần đầu được ghi nhận tại Thanh Hóa, thì Pù Luông cũng ghi thêm 30 loài lần đầu tìm thấy trong khu bảo tồn như: Cóc mày Nam Đông, cá cóc hoa văn Pasmans, trăn đất, rắn hổ chúa, rùa đầu to, rùa núi viền…

Các loài được tìm thấy chủ yếu trong các khu rừng thứ sinh ít bị tác động, nơi còn giữ được độ ẩm, thảm lá và môi trường sống phù hợp.

Loài ếch kỳ dị xuất hiện tại một khu rừng ở Thanh Hóa - Ảnh 3.

Rùa đầu to, loài động vật đặc hữu ở Pù Luông

Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Luông có tổng diện tích 16.986 ha, nằm trên địa bàn 5 xã vùng cao của tỉnh Thanh Hóa gồm: Pù Luông, Cổ Lũng, Hồi Xuân, Phú Xuân và Phú Lệ. Pù Luông sở hữu giá trị bảo tồn rất cao, thể hiện qua việc là nơi cư trú của nhiều loài nguy cấp, quý hiếm với 20 loài được liệt kê trong sách đỏ Việt Nam (2024), trong đó có 4 loài cực kỳ nguy cấp (CR) và 4 loài nguy cấp (EN), 13 loài trong danh lục đỏ (IUCN -2024), 9 loài trong công ước CITES (2023)... với các đại diện tiêu biểu như rùa đầu to (CR), rùa hộp trán vàng (CR), rắn hổ chúa (CR) và cá cóc hoa văn Pasmans (EN).

Tuy nhiên, quần thể các loài này đang phải đối mặt với nhiều mối đe dọa như chăn thả gia súc trong rừng và nạn săn bắt để lấy thịt, làm thuốc và buôn bán động vật cảnh. Các nhà khoa học cảnh báo nếu không siết chặt bảo vệ, nhiều loài chỉ vừa được phát hiện có thể lại nhanh chóng biến mất.

    Thông báo