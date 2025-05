Loạn giá giữ xe ngày lễ

Lợi dụng việc người dân đi vào trung tâm TP HCM để xem diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, nhiều bãi giữ xe đã "chặt chém".

Công an vào cuộc

Ngày 2-5, Công an TP HCM cho biết Công an phường Võ Thị Sáu (quận 3) đã khẩn trương vào cuộc xác minh vụ việc một phụ nữ thu phí giữ xe máy 100.000 đồng/lượt. Ngay sau khi nhận được phản ánh của người dân về việc nhân viên bãi giữ xe số 199-201 Nam Kỳ Khởi Nghĩa (quận 3) thu tiền "chặt chém", công an khu vực đã đến ghi nhận sự việc.

Tại thời điểm này, một nam thanh niên lấy xe máy ra khỏi bãi thì nhân viên nữ yêu cầu trả 100.000 đồng, hai bên đã lời qua tiếng lại và nhiều người đã quay clip đăng lên mạng xã hội. Clip ngay sau đó được nhiều người chia sẻ và không đồng tình với việc bãi giữ xe tự ý thu tiền với giá quá cao. Khi làm việc với công an, những người thu tiền tại bãi giữ xe cho biết họ chỉ là nhân viên và thu phí theo yêu cầu của chủ. Hiện, Công an phường Võ Thị Sáu đang phối hợp với UBND phường làm rõ vi phạm này.

Lực lượng chức năng quận 5, TP HCM kiểm tra một điểm giữ xe máy ở chung cư Hùng Vương, phường 11. Ảnh: ANH VŨ

Nhiều người khẳng định trước đó họ gửi xe máy tại bãi giữ xe này, đi xem diễu binh, diễu hành sáng cùng ngày. Khi ra về, nhân viên tại bãi giữ xe yêu cầu trả 100.000 đồng/lượt.

Phản ánh đến Báo Người Lao Động, nhiều bạn đọc cho biết các bãi giữ xe "té nước theo mưa", tranh thủ "chặt chém" phí giữ xe nhân dịp đại lễ 30-4. Chị Nguyễn Minh Tâm (28 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) cho biết để xem được buổi tổng duyệt lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước diễn ra sáng 27-4, chị phải trả 50.000 đồng/lượt cho bãi giữ xe tạm bợ ngoài trời trên đường Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1.

Tương tự, một số bạn đọc cũng cho hay các bãi giữ xe tự phát trên các tuyến đường trung tâm thành phố như Hàm Nghi, Điện Biên Phủ, Cách Mạng Tháng Tám, Nguyễn Hữu Cảnh, Võ Văn Kiệt… cũng thu từ 30.000 - 100.000 đồng/lượt.

Anh Trần Phúc Hùng (32 tuổi, ngụ quận 8) bức xúc kể lại do thấy giá giữ xe quá cao, anh thắc mắc với người giữ xe thì nhận được câu trả lời: "Giờ gửi ở đâu cũng đông. Lễ nên có giá như vậy, không gửi có thể sang chỗ khác". Anh Hùng cho rằng việc bị các bãi giữ xe vỉa hè thu tiền quá cao là rất khó chấp nhận. Anh kể thêm: "Có trường hợp lúc đầu vào báo giá 30.000 đồng nhưng lúc lấy xe thì bị thu đến 50.000 đồng".

Theo ghi nhận, hiện rất nhiều bãi giữ xe ở TP HCM không có bảng thông tin về số tiền được thu theo lượt hay theo giờ, trên phiếu giữ xe cũng không ghi giá.

Phạt nặng, công khai đường dây nóng

Luật sư Trần Thị Thanh Thảo, Giám đốc Công ty Luật TNHH Thảo Trần, cho rằng lực lượng chức năng nên thường xuyên đi tuần tra nếu thấy bãi giữ xe nào tự phát, thu phí sai quy định thì xử phạt ngay.

Ngoài ra, bắt buộc công khai mức phí ngay tại cổng ra vào bãi xe. Đồng thời, kèm theo số điện thoại đường dây nóng của UBND phường hoặc công an nếu thu phí sai quy định thì người dân có thể phản ánh.

Ngoài ra, nếu lãnh đạo địa phương để xảy ra tình trạng thu phí sai quy định trên địa bàn quản lý thì lãnh đạo đó phải chịu trách nhiệm. Nếu công khai đường dây nóng thì đường dây nóng đó liệu có thực sự nóng để giải quyết cho người dân ngay tại thời điểm đó hay gọi mãi không người nghe? Nên công khai số điện thoại của một lãnh đạo phụ trách mảng xử phạt về vấn đề trên. Nếu người dân liên hệ quá 3 cuộc gọi thì nên xem xét trách nhiệm của lãnh đạo đó. Quyết liệt và nhanh chóng xử lý thì tình trạng trên sẽ chấm dứt.

KTS Trương Nam Thuận, Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thiên Nam Anh, cho rằng về lâu dài, khu vực trung tâm thành phố cần được nhìn nhận như một không gian động, luôn chuyển mình và gia tăng áp lực về hạ tầng, đặc biệt là chỗ đậu xe. Trong bối cảnh đó, việc xây dựng các bãi đậu xe cao tầng bằng kết cấu thép tiền chế không còn là lựa chọn, mà là một nhu cầu bắt buộc phải được triển khai ngay, nhằm giảm tải áp lực giao thông, bảo đảm an toàn, trật tự đô thị và phục vụ nhu cầu thực tiễn ngày càng tăng của người dân và du khách.

Hệ thống này có thể được triển khai theo mô hình lắp ghép nhanh, không đòi hỏi thời gian thi công kéo dài hay ảnh hưởng lớn đến hoạt động xung quanh. Chi phí đầu tư hợp lý, có thể kêu gọi hợp tác công - tư và hoàn toàn phù hợp với chiến lược phát triển hạ tầng linh hoạt, thích ứng với bối cảnh đô thị chật hẹp và đầy biến động như TP HCM. Việc chần chừ hay trì hoãn giải pháp này sẽ chỉ khiến trung tâm thành phố tiếp tục đối mặt với nghịch lý phát triển: nơi lẽ ra phải thuận tiện, thông thoáng và có tính tổ chức cao thì lại rối loạn vì thiếu chỗ đậu xe, ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh và chất lượng sống đô thị.

Báo ngay cho chính quyền địa phương Luật sư Lưu Tấn Anh Toàn, Giám đốc Công ty Luật Lưu Vũ, khẳng định việc bãi giữ xe thu phí từ 50.000 - 100.000 đồng/lượt là trái quy định. Cụ thể, UBND TP HCM đã ban hành Quyết định 35/2018 quy định chi tiết giá tối đa dịch vụ giữ xe đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố. Với Quyết định 35 thì đối tượng áp dụng phải tuân theo là các tổ chức, cá nhân cung ứng và sử dụng dịch vụ giữ xe được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn TP HCM. "Người dân có quyền gửi hoặc không gửi, tuy nhiên nếu phát hiện bãi giữ xe thu phí quá cao so với giá niêm yết thì cần thông báo đến chính quyền địa phương để kịp thời ngăn chặn. Đường dây nóng của công an, UBND phường ngày nay không khó để tìm kiếm trên mạng. Do vậy việc thông báo với chính quyền để xử lý bãi giữ xe giá "cắt cổ" là một phần trách nhiệm của công dân" - luật sư Toàn nhấn mạnh.