Loạt chim quý vừa mới phát hiện ở Quảng Trị

Ban Quản lý Rừng đặc dụng Nam Quảng Trị cho biết thông qua hoạt động bẫy ảnh kỹ thuật số, đơn vị đã phát hiện, ghi nhận nhiều loài chim quý trong lâm phần Khu Bảo tồn thiên nhiên (BTTN) Bắc Hướng Hóa và Khu BTTN Đakrông.

Theo đó, tại Khu BTTN Bắc Hướng Hóa đã ghi nhận hình ảnh 24 loài thuộc lớp chim, gồm: Trĩ sao, gà so họng hung, gà so họng trắng, gà lôi trắng, diều hoa Miến Điện, cú vọ, sáo đất, khướu má hung, khướu khoang cổ, họa mi đất mỏ dài, họa mi cổ hung, họa mi đất ngực luốc, hoét xanh, hoét xibêri, đớp ruồi đuôi trắng, hoét vàng, giẻ cùi bụng vàng, giẻ cùi vàng, đuôi cụt đầu đỏ, đuôi cụt đầu xám, chèo bẻo cờ đuôi chẻ, gầm ghì vằn, cu luồng, gõ kiến xanh gáy vàng, gõ kiến xanh cổ đỏ.

Hoét vàng

Từ kết quả ghi nhận này đã cập nhật, bổ sung vào danh lục động vật tại Khu BTTN Bắc Hướng Hóa đối với 4 loài, gồm: Sáo đất (Zoothera dauma), Hoét xibêri (Zoothera sibirica), Hoét vàng (Zoothera citrina), Đuôi cụt đầu đỏ (Pitta cyanea).

Tại Khu BTTN Đakrông ghi nhận và bổ sung 9 loài chim mới, gồm: Bách thanh đuôi dài, cành cạch núi, chào mào tai trắng, chích chòe than, chim xanh lớn, dù dì phương Đông, họa mi đất mày trắng, nhạn rừng trán trắng, yểng.

Đây đều là những loài chim có giá trị bảo tồn cao, góp phần duy trì cân bằng sinh thái rừng. Riêng 2 loài là dù dì phương Đông và yểng được xếp là loại quý hiếm.

Lãnh đạo Ban Quản lý Rừng đặc dụng Nam Quảng Trị khẳng định việc ghi nhận và bổ sung thêm các loài chim mới tại Khu BTTN Bắc Hướng Hóa và Khu BTTN Đakrông không chỉ mở rộng cơ sở dữ liệu đa dạng sinh học, mà còn là minh chứng cho hiệu quả của việc ứng dụng khoa học - công nghệ trong điều tra đa dạng sinh học.

Đây là tiền đề quan trọng để xây dựng các giải pháp bảo tồn, phục hồi và phát triển bền vững hệ sinh thái rừng đặc dụng.

Đuôi cụt đầu xám

Hoét xanh

Đớp ruồi đuôi trắng

Đuôi cụt đầu đỏ

Khướu má hung

Trĩ sao

Sáo đất

Giẻ cùi bụng vàng

Hoét xibêri

Diều hoa Miến Điện

Gà so họng trắng

Gà so họng hung

Cú vọ