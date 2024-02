Loạt dự án giao thông trọng điểm tại Bình Dương phải đẩy nhanh tiến độ

Theo đó, tiến độ các công trình trọng điểm được đẩy nhanh thực hiện theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương, gồm: Dự án Vành đai 3, đoạn qua Bình Dương; nâng cấp và mở rộng quốc lộ 13.



Đồng thời chuẩn bị đầy đủ thủ tục đầu tư và nguồn vốn để thực hiện các công trình như đường Vành đai 4 TP HCM; cao tốc TP HCM – Thủ Dầu Một – Chơn Thành.

Một đoạn dự án Vành đai 3 đoạn qua TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương trùng lắp với đường Mỹ Phước- Tân Vạn

Theo ông Nguyễn Anh Minh, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bình Dương, đối với dự án đường Vành đai 3 TP HCM, ngoài nút giao Bình Chuẩn, thì các gói thầu còn lại dự kiến sẽ được khởi công trong tháng 1-2024. Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng sẽ hoàn thành trong quý I-2024.

Dự án đường Vành đai 4 đoạn từ cầu Thủ Biên đến sông Sài Gòn theo phương thức đối tác công tư (PPP) có tổng mức đầu tư giai đoạn 1 hơn 18.247 tỉ đồng đã trình thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi dự án, phấn đấu khởi công dự án trong dịp 30-4.

Dự án đường cao tốc TP HCM – Thủ Dầu Một – Chơn Thành có tổng vốn đầu tư khoảng 17.408 tỉ đồng, phấn đấu khởi công vào dịp 2-9.

Các dự án BOT nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13; đường Tạo lực Bắc Tân Uyên – Phú Giáo – Bàu Bàng; Nâng cấp, mở rộng đường ĐT.746 đoạn từ ngã ba Tân Thành đến ngã ba Hội Nghĩa; xây dựng cầu bắc qua sông Đồng Nai (cầu Bạch Đằng 2) đang được triển khai thi công, phấn đấu hoàn thành trong năm 2024.

Dự án cầu Bạch Đằng 2 nối Bình Dương và Đồng Nai đang được đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu đưa vào sử dụng vào năm 2024

Nhiều dự án quan trọng khác cũng đang được địa phương triển khai các bước đầu tư như Dự án đường ven sông Sài Gòn; nút giao Sóng Thần; nâng cấp mở rộng đường An Bình và kết nối cầu vượt Sóng Thần; xây dựng hầm chui tại nút giao Ngã 5 Phước Kiến; cảng An Tây; cảng An Sơn…

Ông Võ Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, đề nghị các cơ quan, đơn vị phải xây dựng kế hoạch tiến độ thực hiện từng dự án, đặc biệt là các công trình trọng điểm với các đầu mục công việc và mốc thời gian, phân công trách nhiệm phối hợp cụ thể với các cơ quan, đơn vị có liên quan để trình UBND tỉnh phê duyệt, làm cơ sở đôn đốc và giám sát thực hiện.

Tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, ủy quyền cho các sở, ban, ngành, các địa phương, các chủ đầu tư trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Đồng thời phát động phong trào thi đua "Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh" năm 2024, kịp thời khen thưởng các cá nhân, tổ chức có thành tích xuất sắc trong thực hiện, gắn kết quả giải ngân với đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao.